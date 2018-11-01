上投摩根：港股大跌空間較小 投資者不應盲目悲觀

上投摩根（香港）預計第四季通脹壓力較第三季更為溫和，國內經濟增長以穩為主，穩定內需的發力點主要在地方政府基建補短板、減稅降費逐步落地，目前貿易戰對出口的拖累暫未顯現。

上投摩根（香港）資深基金經理鍾維倫認為，央行為維持流動性合理寬充裕增加了中長期資金投放，但隨著美聯儲加息，央行寬貨幣空間較為有限，未來貨幣政策的重點是疏通貨幣政策傳導機制，落實寬信用。第四季減稅降費政策進度值得關注，如期推行將利於激發民營經濟活力。債市方面，他認為第四季部分負面因素或將淡化，市場對於基建托底穩內需或維持較強預期，較寬鬆貨幣政策成效顯現，預計年內債市以震盪行情為主。

A股方面，上投摩根認為目前所處的庫存週期位置預示A股盈利增速在下行趨勢中。上投摩根（香港）資深基金經理司徒芳華認為，今年經濟、政策及市場特徵較類似11年及13年，預計第四季度行業表現會比較均衡。美聯儲加息節奏及歐日央行緊縮預期對央行貨幣政策將形成掣肘，年底資金面相較第三季環比收緊。她又指，若後續流動性環境出現變化，市場存在調整壓力，業績具有確定性和低估值行業可能更受投資者偏好。行業配置上，司徒芳華認為電氣設備、公用事業、建築及銀行性價比較高。另外，高股息率公司具備不錯的中長期配置價值。

至於香港市場方面，上投摩根（香港）資深投資經理兼港股研究總監張啓廉認為，雖然市場不明朗因素仍在，但港股從今年年中高位到10月份累計跌幅已接近25%，市場對中美貿易摩擦及加息等因素已有一定程度反映；在企業盈利增速目前仍較穩健情況下，港股預測市盈率已接近十年底部，繼續大跌的空間相對較小。板塊方面，受惠於減稅等措施，張啓廉認為可看好消費品、以及基本面好的基建及材料板塊，而中線還可留意內需和教育板塊。因其受外圍影響小，且估值已回落合理位置。

張啓廉又稱，公司年中開始將現金放得很高，但在市盈率低且下跌空間已經不大的情況下，接下來可能考慮加倉。他亦認為投資者不應該盲目悲觀，以免措施好的投資時機。

文：鄒舒惠