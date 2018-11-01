林毅夫：美國挑起貿易戰無助改善貿易逆差

北京大學新結構經濟研究院院長、前世界銀行高級副行長林毅夫，11月1日於團結香港基金主辦的「大中華講堂」上指出，美國挑起的貿易戰，無助改善貿易逆差。他認為，美國徵收中國產品進口關稅，至多只會加速製造業遷移至其他成本較高的國家和地區，加大美國的貿易逆差，美國消費者反而需要付出更高昂的費用購買產品。

中國技術創新、產業升級的潛力足，國內市場大，利用好國內經濟的迴旋空間，他預期未來中國經濟有望維持6.5%左右的中高速增長目標。

美國先後對總值2500億美元的中國進口產品加徵關稅，挑起全球兩大經濟體之間史無前例的貿易戰。林毅夫指出，中美貿易不平衡是建立在兩國經濟優勢互補基礎上，由於東南亞經濟體在勞動密集製造業上具有優勢，自上世紀50年代以來，一直是美國一些消費品主要供應地，也是美國貿易逆差主要來源地。上世紀80年代開始，勞動密集型生產線從亞洲四小龍等新興工業化經濟體轉移至中國，美國貿易逆差也逐漸轉移到中國，而對東亞的整體貿易逆差從80年代的超過100%，降低到現在60%左右，中國並非美國對外貿易逆差擴大的原因。

中國製造業人均工資近年增長迅速，2015年約為每年9165美元，超過泰國工資水平兩倍，是多數東南亞國家的三倍以上。他相信中國經濟繼續發展，勞動密集型製造業將會逐漸轉移至越南、柬埔寨、孟加拉、印度、印尼甚至非洲等工資較低地區。不過，這些國家雖然工資較便宜，但供鏈尚不完善，總體生產成本可能比中國還高。

故此，他認為特朗普政府指責中國是美國貿易逆差的根源並不正確，開徵中國產品的進口關稅，無助改善美國的貿易逆差和就業職位，只會加速製造業由中國轉移至其他地方，加大美國對這些國家的貿易逆差，消費者也將需要付出更高昂的費用，購買這些產品。貿易是互惠雙贏，他期望兩國政府能夠透過對話磋商，化解目前的貿易僵局。

中國改革開放過程中，為務實推進仍保留部分計劃經濟時代的政策。現在基於資本積累，比較優勢變化，應該逐步取消這些保護措施，同時深化體制改革，才能讓市場在資源配置中起「決定性作用」。

在過去近40年，中國GDP實現了年均9.5%的增長速度，是人類史無前例的奇跡。只要利用好這增長潛力，以及國內市場大，產業升級空間多，消費增長潛力足的優勢，不管國際經濟形勢如何，只要保持定力，繼續深化改革開放，中國經濟有望維持6.5%左右的中高速增長目標。

文：林毅夫