澳門10月博奕收入增幅續創2年最差 博奕股隨大盤走強

澳門博奕監察協調局公布，澳門 10 月博奕收入 2373.28 億澳門元，年增 2.6%，成長幅度比市場預期的中值 3.5% 為低．較 9 月成長幅度再放緩 0.2 個百分點，續創 2016 年 8 月以來最差。累計今年 1-10 月的博奕收人為 2513.83 億澳門元，年增 14.3%。

博奕類股今 (1) 日普遍隨港股大盤走強，截至發稿，銀河娛樂 (0027-HK) 漲 2.71%，報港幣 43.55 元；永利澳門 (1128-HK) 漲 4.326%，報港幣 16.88 元；美高梅中國 (2282-HK) 漲 2.347%，報港幣 11.34 元；澳門博奕 (0880-HK) 小漲 0.79%，報港幣 6.38 元；金沙中國 (1928-HK) 漲 2.589%，報港幣 31.7 元。

圖：新浪財經

博奕類股第三季財報也陸續出爐，美高梅中國第三季雖然澳門美高梅的經調整 EBITDA(除息稅、折舊及攤銷前盈餘) 年跌 5.95%，僅賺 9.87 億澳門元，但因美獅美高梅收益入帳，因此集團整體經調整 EBITDA 仍達 11.17 億澳門元，年增 6.44%。

澳博受惠於中場業務成長，加上旗下包括葡京、回力海立方等自行推廣娛樂場令利潤倍增，帶動今年第三季獲利較去年同期大增 65.1%，至 7.07 億元澳門元，較市場預期為佳；調整 EBITDA 亦達 9.19 億元澳門元，年增 26.7%。

澳博指出，第三季度資本開支為 18.61 億元澳門元，現持現金、銀行結餘及已抵押銀行存款總額 202.04 億澳門元及負債總額 154.37 億澳門元。路氹「上葡京」則預期於 2019 年開幕。

金沙中國第三季收入淨額年增 12.66%，至 4.54 億美元，期內，總收益淨額年增 13.16%，至 21.5 億美元。瑞銀發表報告指金沙中國第三季業績整體符合預期，較上季表現持平，與該行及市場預測相符，給了「中性」評級， 目標價為港幣 35 元。

里昂亦發表報告，對金沙中國評級「買入」， 目標價為港幣 41.7 元。該行指出，中場增長符合市場預期，並認為金沙旗下威尼斯人表現持續造好，而金沙提出額外投入 13 億美元資本開支以發展「倫敦人」及其他項目，現時其對市場的信心。

銀河娛樂第三季經調整 EBITDA 為港幣 38.79 億元，年增 10.14%。淨收益總額為港幣 129.95 億元，年增 6.22%。瑞信發表研究報告，指銀娛經調整 EBITDA 符合市場預期，維持其「跑贏大市」的投資評級，目標價為港幣 71 元。

摩根大通報告則指出，銀娛業績雖受到羸率影響，但符合該行預期。但隨著同業近年推出新項目表現提升，加上明年落實禁煙令，相信銀娛短期博奕市佔率將面臨挑戰。

但摩通指出，銀娛目前股價僅預測企業價值對 EBITDA 約 8 倍，相信已反映上述負面影響，故維持「增持」評級及目標價港幣 60 元。