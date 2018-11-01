證監今日將公布監管加密貨幣指引

證監會行政總裁歐達禮預告，今日稍後會發表有關監管加密貨幣的指引，針對有投資加密貨幣的基金，和參與銷售加密貨幣者。

他出席金融科技周論壇時稱，香港的加密貨幣發展迅速，但由於加密貨幣並無實體價值，亦無任何政府保證。再者，加密貨幣匿名交易帶來洗錢風險，本身亦沒有內在價值，但仍吸引到愈來愈多香港投資者參與，對投資者保障構成挑戰，證監會有需要為業界提供更清晰指引。

他預告會從兩個層面監管加密貨幣基金。第一，管理資產(AUM)超過10%投資在加密貨幣的基金，其基金經理必須遵守新出的監管指引，此基金亦只能售予專業投資者。第二，任何有投資加密貨幣的基金(不論佔比多少、包括純粹投資加密貨幣的基金)均須向證監會註冊和遵守一定要求，歐達禮形容，加密貨幣基金將在基金經理或分銷層面受監管。

至於加密貨幣交易平台，證監會將會以沙盒形式，與市場參與者一同測試理想的規管方式，原則是會與現有的自動化交易牌照(例如黑池營運商)要求看齊，甚至更嚴格。倘沙盒試驗結果顯示加密貨幣交易所需要受監管，證監就會研究為它們發牌和要求它們遵從嚴格報告機制。

歐達禮會後接受《信報》訪問，稱沙盒並無設定硬性時間表，亦未知有多少加密貨幣交易所會參與沙盒。倘決定為加密貨幣交易所發牌，他稱證監現時初步希望以現有牌照制度容納。

加密貨幣性質獨特，監管範圍可橫跨多個機構，歐達禮稱，證監現時的做法是只在證監管轄範圍內，規管加密貨幣基金和交易平台。

同場的證監會副行政總裁梁鳳儀補充，若有投資加密貨幣的基金想在香港銷售，必須符合證監加設的銷售要求；至於私募基金，若投資加密貨幣資產少於基金管理資產10%，屬少部分投資，證監認為可免卻加諸額外規管。相反，若基金逾10%投資在加密貨幣，就要處理資產託管、估值等問題。