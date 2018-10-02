「山竹」肆虐 澳門9月博弈收入遜預期 增幅逾2年最小

受到超強颱風「山竹」吹襲，9 月中澳門賭場史無前例暫停營業 33 個小時，影響博弈收入表現。根據澳門博弈監察協調局的數據顯示，澳門 9 月博弈收入 219.5 億澳門元，年增 2.8%，增幅遠低於 6.5% 的中位數預期，更創 2016 年 8 月以來最小增幅。

至於今年前 9 個月，澳門博弈收入約 2240.6 億澳門元，去年同期約為 1933.8 億澳門元，年增 15.9%，為 2017 年 5 月以來最低增幅。雖然增幅縮小，但由於澳門持續有新酒店開幕，澳門博弈收入仍連續 26 個月實現單月年增長。

不過，澳門過去 6 個月博弈收入均有雙位數增長，由 10.3% 至 27.6% 不等，9 月則跌至低單位數。

研究機構 Union Gaming 發表報告指出，9 月博弈收入放緩主要受颱風「山竹」影響，目前行業前景依然正面，總結第三季博奕收入增長約 10.4%，略低於颱風前預期的 14%。

不過，多家營運商表示，賭場在恢復營業後運作順暢，賭客下注亦未受影響，並預期在部分旅行團延後行程下，10 月博弈收入料上升約 7% 至 285 億元澳門元，預期第四季增長約 11%，全年平均增長約 15%。

就「山竹」來襲導致賭場停業，曾有大行估計澳門博弈收入損失高達 15 億澳門元。澳博 (0880-HK) 主席蘇樹輝回應澳門傳媒查詢時表示，颱風「山竹」吹襲期間澳門賭場首次全部停業，估計會令 9 月博弈收入減少 2% 至 5%。期望這個黃金周能為博弈收入帶來好成績，今年整體博弈收入會較去年有所增加。

除了颱風影響博弈收入外，澳門博弈業還要面對人民幣貶值、中國經濟增長放緩，以及全球貿易局勢不明朗的因素，大行對澳門博弈業今年餘下時間和明年增長不感到樂觀，而事實上澳門博弈收入增幅，由今年第二季已有放緩跡象。

對此，蘇樹輝認為，這要看長遠發展，畢竟目前中美貿易糾紛仍然繼續，難以太早預測。