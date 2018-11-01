騰訊(00700-HK)發布智慧出行戰略 共建全場景出行服務體系

11月1日消息，以“開放·共生”為主題的2018騰訊(00700-HK)全球合作夥伴大會在南京舉行。隨著移動互聯網下半場的開啟，騰訊也啟動了第三次重大的戰略升級和架構調整，在深耕消費互聯網的同時，積極擁抱產業互聯網。

在出行領域，騰訊推出智慧出行——目前已經形成了“四橫兩縱一中台”的業務矩陣。

據悉，四橫指的是智慧出行的四個業務矩陣，包括騰訊車聯、騰訊自動駕駛、騰訊位置服務，騰訊乘車碼，這是騰訊助力出行產業升級的基礎平台；兩縱是指騰訊海量內容平台和安全保障系統。而騰訊AI和騰訊雲作為中台，為業務矩陣提供底層保障，幫助車企建立自己的車聯網雲平台和超級大腦，提供全方位智能服務。騰訊智慧出行是騰訊面向合作夥伴輸出的整體解決方案，可以覆蓋自主出行、共享出行、公共出行的全場景服務。

騰訊副總裁鐘翔平表示，基於騰訊智慧出行的解決方案，騰訊將攜手傳統車企、公共交通、物流行業、O2O等出行領域的合作夥伴，更好的連接人與人、人與物、人與服務，共建更加開放和智能的出行新生態。

服務升級、能力開放 攜手合作夥伴開門造車

目前，互聯網原住民已經成為各個行業消費的主力人群，他們渴望實時互聯、智能出行，對數字化、智能化的出行體驗青睞有加。以人工智能、大數據、雲計算、5G為代表的技術革命的爆發，促使以汽車產業為代表的出行行業向智能化、網聯化、電動化和共享化快速進化升級，而智能網聯汽車作為跨界融合的創新載體，需要互聯網科技公司與傳統汽車企業聯手，跨界協作“開門造車”。

騰訊車聯基於對行業痛點和用戶需求的洞察，推出TAI汽車智能系統，為合作夥伴打造更豐富、更體系化的行業服務方案。與此同時，還推出騰訊車聯開放平台，向合作夥伴提供更多元的服務模式，攜手更多車企共建萬物互聯的智能生態，滿足用戶在用車時候的互聯網消費需求的同時，提升車企行業競爭力。

而定位於“自動駕駛系統完整的軟件與服務提供商”的騰訊自動駕駛，通過打通造車和用車的價值鏈，扮演好“連接器和零配件”的角色。騰訊自動駕駛也將向合作夥伴提供高精度地圖與定位解決方案，以及自動駕駛模擬仿真服務，開放核心優勢資源，幫助合作夥伴縮短開發時間，降低研發測試成本。

目前，騰訊自動駕駛已經獲得深圳和北京兩個城市的智能網聯汽車道路測試牌照，在L3已經實現產品落地，並在L4、L5上進行技術探索。

騰訊位置服務則是騰訊智慧出行的基礎設施，其日均全球定位請求已經超過600億次，覆蓋用戶數達10億，全球覆蓋範圍超過200個國家和地區。依托龐大的數據生態和豐富的使用場景，騰訊位置服務為合作夥伴針對性解決方案，還幫助官方賽事、大型活動、交管部門實現科學高效地分流、疏導，合理引導市民安全、高效出行，提高大型社會活動的公共安全保障能力。

據介紹，騰訊智慧出行體系的銜接運轉，離不開人工智能、內容生態、高精地圖、仿真平台、社交體系、移動支付、騰訊安全等底層支持和保障，特別是海量內容平台和安全保障系統兩大體系。海量內容系統聚合了騰訊豐富的內容生態和全面的服務體系，提供全場景服務；安全保障系統則基於騰訊科恩實驗室領先的車聯網安全體系，提供完備的安全保障，為智能網聯汽車的發展保駕護航。

在業務體系和底層架構支持之間，依靠的是騰訊雲和騰訊AI組成的中台，它聚合產品技術能力和數據運營能力，幫助合作夥伴建立自己的車聯網雲平台和超級大腦，提供全方位的雲服務。

覆蓋全場景服務 共建智慧出行新生態

未來，萬物之間的聯系更加緊密，人車多模交互、車路智能協同、智慧公交系統等新技術、新平台，讓出行的方式被重新定義。汽車不再是單純的出行工具而成為移動的智能空間；共享汽車、共享單車等進一步普及大大提升了出行資源的合理配置，降低運營成本，提升出行效率。

騰訊智慧出行解決方案覆蓋自主出行、共享出行和公共出行等全部出行場景，滿足用戶數字化、智能化的出行需求，帶來全新的出行模式和生活方式。以自主出行場景為例，隨著網聯化、智能化的發展，汽車越來越成為一個數據密集型產業，騰訊為車企提供覆蓋生產、銷售、售後全產業鏈的大數據應用和智慧決策平台，降低全行業汽車智能化、網聯化的開發成本，加速共建智能網聯汽車新生態，並實現用戶出行賬號的無縫連接，讓車主暢享充滿智趣的出行體驗。

共享出行方面，騰訊位置服務在乘車場景中連接乘客和網約車服務，助力合作夥伴獲得定位精準、部署簡單的LBS服務，以更低的成本實現業務的技術平台搭建，獲得乘客與周邊車輛展示、費用預估、派單接單、接駕送駕、裏程計算等技術支持。隨著自動駕駛在高精地圖和仿真平台等優勢平台成開放，可以幫助合作夥伴縮短開發時間，降低研發測試成本。

騰訊乘車碼依托騰訊在移動支付領域的優勢，助力公共出行體系智能化建設。目前，騰訊乘車碼已陸續覆蓋深圳、上海、廈門、寧波、濟南、大理等100多座城市，開通用戶5000多萬，支持BRT、公交、地鐵、索道、輪渡等公共交通移動支付場景，致力於為用戶提供公交場景的智能服務。

目前，騰訊已經與寶馬、奔馳、奧迪、廣汽、長安、一汽、吉利、東風等車企在出行領域達成戰略合作，並落地了吉利博越、廣汽傳祺GS4 、廣汽傳祺GE3 ，東風柳汽風行T5 、長安CS35Plus等多款量產車型。

“騰訊智慧出行的願景，是讓每個人在出行前、出行中和出行後都能享受到更便捷、更高效、更智趣、更安全的服務”騰訊副總裁鐘翔平表示。

騰訊《一線》作者 方硯

