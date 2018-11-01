日進1.76億的中國石油，遭兩大股東逆市加倉！

明代李時珍在《本草綱目·石一·石腦油》記載：“石油所出不一。國朝正德末年，嘉州開鹽井，偶得油水，可以照夜，其光加倍。”

由此可見，我國很早就發現了石油並利用它來照明。到了上世紀，隨著美國洛克菲勒靠著第二次工業革命的石油，成為全球最大的壟斷資產階級企業，石油產業就此成為世界各國主要發展的行業。到現代，隨著勘探、開採、冶煉技術的提高，石油被廣泛運用到工農業、國防、交通、建築等，連我們生活中常常接觸的汽車、飛機、鞋子、用具、輪胎、電線電纜等物品都覆蓋著石油的衍生品。

至此，石油行業在一國發展中，扮演著不可或缺的角色，也成為行業中的“印鈔機”，而我國擁有石油開採，提煉，銷售為一體的企業，就是江湖中流傳著“三桶油”，指的是國內三大石油公司——中國石油（00857—HK，601857—CN）、中國石化（00386—HK，600028—CN）和中國海洋石油（00883—HK）。

除了具備“印鈔機”屬性，“三桶油”在資本市場也扮演著不可或缺的角色，特別是身處A股市場的“石化雙雄”中國石油（簡稱“中石油”）與中國石化（簡稱“中石化”），當股市出現較大跌幅或者行情低迷之際，中石油與中石化將發揮出其特有的職能“護盤”，已防止股市受情緒化影響，出現過​​度下挫。

源於此，“石化雙雄”也被市場打上“國家隊”的標籤。 2018年，國際市場動盪不定，特別是美國總統特朗普頻頻舉著“美國優先”的大旗，與各國發生貿易摩擦，外加國際地緣政治緊張，導致全球經濟不同程度受到影響。我國的今年的股市也受到波及，截至2018年10月30日收盤，上證指數跌幅為22.35%，恆生指數跌幅為17.83%，反觀中石油A股股價錄得漲幅4.03%，H股錄得漲幅5.29% ，至於中國石化AH股股價累積漲幅更分別高達13.29%及17.9%。

弱勢環境下，兩桶油的股價走勢與上證指數出現嚴重背離現象，部分投資者將原因歸於“國家隊”護盤進行買入操作所致。若結合業績及外部環境的影響，“國家隊”影響因素並不大，大部分原因或許要歸於兩桶油的業績強勁。特別是中石油，前三季度淨利潤增長強勁，同比增幅更遠高於中石化的56.3%。

前三季度淨賺481億，日進1.76億

10月30日晚中石油發布三季報，前三季度實現營業收入1.71萬億元人民幣（單位下同），同比增長17.3%；歸屬於母公司股東的淨利潤481億元，同比增長177.18%；毛利率為22.4%，較去年同期增加1.54個百分點。經營活動現金流淨額為2569億，同比增長5.15%。按年365天數計算，中石油前三季度（1-9月），日均賺1.76億。如此一來，用“日賺斗金”來形容中石油盈利能力，並不為過。

如上表格所示，截至去年三季度同期，中石油的營收均有雙位數的增長且淨利潤增速遠高於營收增速，也表明中石油盈利能力的強勁，如此“造血”能力，讓多少企業望塵莫及呀。

中石油盈利能力強勁的背後，離不開自身發展戰略及外部因素的影響。

內生：堅持低成本戰略，推動“三去一降一補”

淨利潤增長主要原因離不開，中石油堅持低成本戰略，推動“三去一降一補”。從三季度財報中，中石油從核心主營業務出發，達到企業發展戰略目的，從而實現業務增長的同時淨利潤實現最大化，再響應國家“三去一降一補”，化解產能過剩的號召，中石油通過完善職工安置、債務處置、資產處理等政策及市場化退出機制促進化解過剩產能，著力提高經濟發展質量效益。

如何實現控本，提高發展中質量效益，中石油主要通過以下四大主營業務實現：

銷售業務是中石油第一大營業業務，2018年前三季，國內成品油市場資源大幅增加，加上競爭加劇的不利形勢，中石油積極優化銷售結構，全面加強“油卡非潤氣”和“互聯網+營銷”的銷售策略，在結合國際貿易業務資源調節作用和創效能力，開拓海外高效市場，統籌資源進出口，確保產業鏈暢通的同時提高整體盈利能力。在此期間內，銷售業務板塊實現銷售汽油、煤油和柴油13,671.7萬噸，同比增長8.5%；實現經營利潤人民幣64.24億元，同比增長12.0%。

煉油與化工業務是中石油第二大主營業務，2018年前三季，煉油與化工業務持續以市場為導向推進轉型升級，不斷優化資源配置和產品結構，增產適銷高效產品的同時強化成本費用控制，繼續保持良好的盈利態勢。在此期間內，受雲南石化2017年下半年投產等因素影響，中石油共加工原油825.6百萬桶，同比增長10.9%，生產汽油、柴油和煤油7,715.0 萬噸，同比增長14.1%。

勘探與生產業務是中石油第三塊主營業務，2018年前三季，勘探與生產業務積極堅持低成本戰略，大力推進開源節流降本增效，油氣單位操作成本11.47美元/桶，剔除匯率影響後，比上年同期降低3.0%。

天然氣與管道業務是中石油第四大主營業務，2018年前三季，發揮集中調控優勢，不斷提高管網運行效率和效益。在期間內，天然氣與管道業務實現經營利潤197.19 億元，同比增長9.3%。其中，天然氣與管道業務銷售進口天然氣及液化天然氣（LNG）淨虧損199.57億元，較去年同期增虧29.62億元。中石油將原因歸於受天然氣進口量增加等因素影響。

外趨：國際局勢緊張，油價持續上漲

2018年的油價連續上漲，並不是由供需關係所引發，影響油價最根本的原因在於地緣政治，即石油生產國受到政治因素影響，例如美國對伊朗的製裁，再加主要石油出口之一國委內瑞拉國內經濟及社會關係緊張，導致石油生產能力下降。對此，國際油價震盪上行，均價同比大幅上升，北海布倫特原油和美國西德克薩斯中質原油現貨平均價格分別為72.13 美元/桶和66.92 美元/桶，比上年同期分別增長39.1%和35.7%。

地緣政治風險存在較大不確定性，全球石油市場呈現緊平衡狀態下，中石油預計2018年第四季度，2018年度歸屬於母公司股東的淨利潤同比將大幅增長；主要原因歸於短期內可能出現供不應求，國際油價將繼續維持區間震盪態勢。

A股股市“疲態”，證金藉機加倉中石油

介於中石油前三季度強大的盈利能力與外部環境不確定性，中國證券金融股份有限公司（簡稱“證金”）藉機增持。在三季度財報中，證金在今年三季度增持593.33萬股中國石油，持股增至11.39億股，佔總股本的0.62%。另外中石油第二大股東香港中央結算（代理人）有限公司，也增持287.17萬股，持股增至208.79億股，佔總股本的11.41%。除了得到兩大大股東的增持外，截至目前數據初步估算，有40多家基金是新進入中石油三季度股東榜單的。

（圖片來源：中國石油2018第三季度財報）

結語：

對於中石油股價與權重指數背離，其因要歸於中石油受國際地緣政治不確定因素的增加，油價持續走高影響下，中石油堅持低成本戰略，推動“三去一降一補”的實施，促進企業經營活動的效用，帶動企業淨利潤的增長。業績增長一定程度上也吸引中小投資者及機構投資的青睞，股價也得以提振。對此，中石油股價逆市上漲要歸於“外驅+內生”的影響，不能將原因完全歸於“國家隊護盤”。