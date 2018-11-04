iPhone XR即將上市 誰受益？

【撰文／張文赫】

蘋果 iPhone XR 19 日開放預購，市場對 6.1 吋 LCD 版 i P h o ne 的銷售量寄予厚望，蘋果限量策略繳出亮眼成績單，預購開放第一天，電信業者表示 iP h o n eXR，自開放預約後即人氣爆棚，已飆出上萬件。沉寂已久的蘋概股族群也受到預購熱潮鼓舞，有望於第四季拉貨幫助下，繳出營收亮眼成績單，蘋概股經過將近一年的修正，股價和本益比已經偏低，投資風險相對小。

觸控族群 TPK、GIS 第四季拉貨明顯

6.1 吋 LCD 螢幕的 iPhone XR，雖然拿掉了 3D 壓力感測功能，不過改採外掛式觸控，觸控面板貼合訂單仍由 TPK-KY(3673) 和 GIS-KY(6456) 分食。9 月 iPhone 觸控貼合開始出貨，另外還有 12.9 吋和 11.2 吋兩款 iPad Pro 新機量產，屆時營收還會明顯跳升。第四季才真正進入蘋果新產品出貨高峰，9、10、11 月營收穩步攀升，第四季觸控雙雄單月營收都可望維持在百億元大關以上，第四季營收表現可望維持在高檔。蘋果新品即將上市，拉貨效應可望延續到第四季，雖然營收大成長但是毛利率下降一直都是觸控雙雄的痛點，受到同業價格競爭的影響，獲利率不如以往，T PK 第三季合併營收達 321.92 億元，較前一季成長 81％，年增 5.5％，雖然營收大幅成長，第三季營益率約 1～2％，單季可望轉虧為盈，第四季營收可望持續攀高，上看 350～360 億元，相比第三季仍有兩位數的成長。GIS 第三季營收 313.17 億元，較第二季成長 33.13％，但與去年同期相比，仍下滑 27.21％。另外 G IS 的超聲波屏下觸控指紋模組也獲

韓手機廠訂單，下半年可望導入，若市場反應好，對 GIS 營收貢獻將於明年發酵，目前 GIS 的超聲波屏下指紋模組月產能約 100 萬片，因應客戶的需求，今年會擴充產能。近期觸碰雙雄外資低檔買進，投資人可以留意毛利率的變化。

金屬機殼族群 可成、鴻準、鎧勝

iPhone XR 金屬機殼主要供應商包含可成 (2474)、鴻家軍的鴻準 ( 2 3 5 4 ) 以及和碩集團旗下的鎧勝 - KY(5264)，鴻準長期為 iPhone 金屬機殼最大供應商，鎧勝今年首度打入 iP h o ne 供應鏈。儘管在兩大集團資源夾殺下，今年可成 iP h o ne 訂單比重反而逆勢衝高，為 iPhone XR 金屬機殼最大供應商，在新機放量之下，第 4 季營運將登頂，供應鏈來看，金屬機殼則由可成、鴻準擔綱主力供應商。可成 Q1 毛利率 41％、Q2 毛利率 42％相當穩健，投信 10 月開始積極買進。鴻準 Q1 毛利率 5.94％、Q2 毛利率 8.97％有好轉的跡象，外資從 7 月開始已經連買將近三個月。鎧勝 Q1 毛利率 1.54％、Q2 毛利率 - 5.82％，連兩季虧損，營收也未因蘋果新品出貨而有明顯成長，外資近期大買，帶動股價強勢反彈。

來源：《萬寶週刊》 1304 期

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