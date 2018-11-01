〈財報〉肯德基母公司Yum表現佳 靠低價菜單取勝

旗下擁有肯德基 KFC、塔可貝爾 Taco Bell、及必勝客 Pizza Hut 的 Yum (YUM-US)，週三以優越的財報擊敗了華爾街對其第 3 季度收入和利潤的預期。肯德基和塔可貝爾的強勁銷售彌補了必勝客的進一步下滑，而 Yum 股價上漲了 4.60% 來到 90.41 美元。

Yum 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

美國大型快餐連鎖店之間的競爭日趨激烈，Yum、麥當勞 (MCD-US)、和達美樂披薩 (DPZ-US) 也都試圖通過 1 美元菜單、折扣、和新早餐產品來吸引低端顧客。

為了搶占市場份額，Yum 今年推出了多款超值餐，其中包括 Taco Bell 的 1 美元的 nacho 乳酪薯條、1 美元的 Triple Melt 墨西哥捲餅、以及肯德基的 20 美元「加滿」餐。

這些努力幫助該公司在連鎖店的同店銷售額增長均高於預期。執行長 Greg Creed 認為 Taco Bell 的表現優越，其同店銷售額增長 5%，而以脆皮炸雞聞名的肯德基 KFC 增長了 3%。

與外送公司 GrubHub (GRUB-US) 的合作也增加了美國 KFC 約 2000 個門市及 Taco Bell 4000 個門市的外送服務。

然而，必勝客仍然是一個需要加強的品牌，餐廳的同比銷售額下降 1%。該連鎖店一直試圖在其本土市場扭轉局面，以 5.99 美元的價格推出大型「雙料」披薩等促銷產品，但到目前為止幾乎沒有什麼作用。

GlobalData Retail 董事總監 Neil Saunders 提到，「必勝客的一個重大問題是，在年齡較小的客群裡，尤其是學生，它落後於達美樂和爸爸約翰 Papa John's (PZZA-US)」。

Yum 最新一季財報顯示：