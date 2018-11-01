【IPO追蹤】西北首家A股上市銀行將誕生 U+A0西安銀行IPO成功過會

10月30日，證監會官網發佈《第十七屆發審委2018年第162次會議審核結果公告》，西安銀行首發獲得通過。在上交所排隊近兩年後，西安銀行終於拿到A股“入場券”，即將成為陝

西省首家A股上市銀行。

從2015年11月召開股東大會審議通過《關於首次公開發行A股股票並上市的議案》至今，西安銀行在IPO征程上恰好走過了三年。2016年12月22日，在中信證券保薦下，西安銀行正式

遞交IPO申報稿，提出擬在上交所上市，發行股數不超過13.33億股，發行後的總股本不超過53.33億股。

資料顯示，西安銀行2018年半年度信息披露報告顯示，該行今年上半年資產規模進一步擴大。經審計的財務報表顯示，2018年1~6月，該行完成營業收入26.76億元，實現淨利潤12.03億元。

截至2018年6月末，其合併口徑下資產總額為2385.23億元，負債總額2197.60億元，股東權益合計187.63億元，總資產較年初增長了44億元。

曾發20億二級資本債“補血”招股書披露，2015年末、2016年末以及2017年末，西安銀行資本充足率分別為15.38%、14.18%、13.83%；一級資本充足率分別為12.56%、11.76%、

11.59%；核心一級資本充足率分別為12.56%、11.76%、11.59%。但截至2018年6月末，該行上述三項指標已分別提升至14.34%、12.00%、12.00%，資本充足率高于同期全國城商行平

均水平。

公開資料顯示，2015年，西安銀行發行了期限10年、規模20億元的二級資本債券，募資用于補充二級資本。今年7月底，大公國際資信評估有限公司發佈了西安銀行主體與相關債項

2018年度跟蹤評級報告，對“15西安銀行二級”信用等級維持AA，主體信用等級維持AA+，評級展望維持穩定。

評級報告指出，西安銀行存量債務繼續增長，負債穩定性較好，流動性監測指標符合監管要求，流動性還本付息能力仍較好。

招股書顯示，西安銀行本次IPO發行的募集資金，將在扣除發行費用後全部用于補充資本。

來源：每經記者 張禕 每經實習編輯 廖丹

