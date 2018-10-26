訊連轉型商業模式為營運新引擎 AI產品開始陸續出貨

訊連 (5203) 董事長黃肇雄指出，公司積極轉型商業模式，將產品由原本賣斷改為租賃訂閱制的經營模式，目前租賃的占比已達到 46.4%，較 2017 年的 3.5% 呈現大幅跳增，這將會是公司未來營運成長新動能。此外，訊連人工智慧（AI）新產品也開始陸續出貨。訊連威力導演等新版的產品，在 2018 年訂購單達 6897 件，其中採用租賃的件數達 3201，占比高達 46.4%，遠超過該公司之前預估 20%。



黃肇雄指出，訂閱制將成為訊連未來的營運新引擎，也將會是穩定現金流的來源，儘管公司推出 3 週以來，新的訂閱模式訂單較去年增加 17.8%，但訂閱制與舊的賣斷模式加總營收，卻較去年同期減少逾 10%，整體訂單也較去年同期減少 8%，短期營收下滑，但是未來獲利會增加，預估未來 1 年內營收仍看漲。



AI 產品方面，黃肇雄指出，該公司開發的人臉辨識系統，已經開始用在門禁系統，並已經出貨，同時，也將用在智慧零售的數位看板，以及機器人的眼睛中。



有鑒於訊連 AI 的優勢就是辨識度高，可達 98% 以上，是全球前五大，同時，可以採邊緣運算，只要 ARM 的處理器架構就可以跑的動，不需要具備強大的雲端計算能力，目前需求相當大，有幾十件案子在討論，將是未來成長引擎。

