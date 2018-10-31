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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月31日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         23665         0    00632R 元大台灣50反1         -29611         0  
2409   友達                   10791      5537    2888   新光金                 -7361     10778  
00672L 元大S&P原油正2          6353         0    2303   聯電                   -6129    -55573  
00636  國泰中國A50             6166     15064    3481   群創                   -3249     -3318  
2884   玉山金                  5608      2763    2834   臺企銀                 -3024     -8844  
00633L 富邦上証正2             3998         0    00659R 國泰日本反1            -2931         0  
00655L 國泰中國A50正2          3799         0    00708L 元大S&P黃金正2         -2615         0  
2330   台積電                  3543    -35459    2448   晶電                   -2197       991  
2317   鴻海                    3464    -18021    2892   第一金                 -2057    -18267  
2308   台達電                  2639      3960    2883   開發金                 -1944      3698  
0056   元大高股息              2128    169136    00631L 元大台灣50正2          -1666         0  
2344   華邦電                  1799      1255    00677U 富邦VIX                -1557         0  
2492   華新科                  1719      1091    00752  中信中國50             -1402     -1402  
2891   中信金                  1658    -37590    2371   大同                   -1322     -2574  
2323   中環                    1559      4901    2301   光寶科                 -1140     -6230  
2890   永豐金                  1462      3413    2603   長榮                   -1126     -1569  
2887   台新金                  1243    -10295    00671R 富邦NASDAQ反1          -1107         0  
2823   中壽                    1229     -1627    1102   亞泥                   -1105     -7297  
2382   廣達                    1173    -11873    1314   中石化                 -1048     -3363  
2886   兆豐金                  1138    -26756    1216   統一                    -748     -1039  
3231   緯創                    1137     -4969    00675L 富邦臺灣加權正2         -719         0  
2885   元大金                  1100      7366    1504   東元                    -692     -7913  
2454   聯發科                   921     -2551    6120   達運                    -692     -2377  
1101   台泥                     845     -3659    1312A  國喬特                  -685         0  
2408   南亞科                   760     -2221    3673   TPK-KY                  -658      2607  
2498   宏達電                   751      3083    2027   大成鋼                  -614     -4214  
2412   中華電                   729     -2943    2031   新光鋼                  -609     -3117  
2349   錸德                     710     -2819    1312   國喬                    -591    -11000  
2458   義隆                     651       848    00753L 中信中國50正2           -558         0  
2633   台灣高鐵                 649      6999    3576   新日光                  -554     -3933  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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