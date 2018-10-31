◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月31日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 23665 0 00632R 元大台灣50反1 -29611 0 2409 友達 10791 5537 2888 新光金 -7361 10778 00672L 元大S&P原油正2 6353 0 2303 聯電 -6129 -55573 00636 國泰中國A50 6166 15064 3481 群創 -3249 -3318 2884 玉山金 5608 2763 2834 臺企銀 -3024 -8844 00633L 富邦上証正2 3998 0 00659R 國泰日本反1 -2931 0 00655L 國泰中國A50正2 3799 0 00708L 元大S&P黃金正2 -2615 0 2330 台積電 3543 -35459 2448 晶電 -2197 991 2317 鴻海 3464 -18021 2892 第一金 -2057 -18267 2308 台達電 2639 3960 2883 開發金 -1944 3698 0056 元大高股息 2128 169136 00631L 元大台灣50正2 -1666 0 2344 華邦電 1799 1255 00677U 富邦VIX -1557 0 2492 華新科 1719 1091 00752 中信中國50 -1402 -1402 2891 中信金 1658 -37590 2371 大同 -1322 -2574 2323 中環 1559 4901 2301 光寶科 -1140 -6230 2890 永豐金 1462 3413 2603 長榮 -1126 -1569 2887 台新金 1243 -10295 00671R 富邦NASDAQ反1 -1107 0 2823 中壽 1229 -1627 1102 亞泥 -1105 -7297 2382 廣達 1173 -11873 1314 中石化 -1048 -3363 2886 兆豐金 1138 -26756 1216 統一 -748 -1039 3231 緯創 1137 -4969 00675L 富邦臺灣加權正2 -719 0 2885 元大金 1100 7366 1504 東元 -692 -7913 2454 聯發科 921 -2551 6120 達運 -692 -2377 1101 台泥 845 -3659 1312A 國喬特 -685 0 2408 南亞科 760 -2221 3673 TPK-KY -658 2607 2498 宏達電 751 3083 2027 大成鋼 -614 -4214 2412 中華電 729 -2943 2031 新光鋼 -609 -3117 2349 錸德 710 -2819 1312 國喬 -591 -11000 2458 義隆 651 848 00753L 中信中國50正2 -558 0 2633 台灣高鐵 649 6999 3576 新日光 -554 -3933 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股