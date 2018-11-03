自創投資選股法 37歲工程師10年滾出千萬身價！

撰文．謝富旭

股市大跌時，找好股逢低進場，是連三歲小孩都懂的道理。問題是，什麼叫作「好股」？即使找到了，又如何布局進出？

37 歲的軟體工程師林威岐，股齡約 12 年，算是不老不少的「中鳥」。操作資金部位不算大，一千萬元，算是股市小資族。然而，翻開他的投資績效，卻極可能令老鳥級的股市中實戶，甚至是專業投資法人汗顏。

空手等待的勇氣

寧願沉潛多觀望 等待好時機再進場

大部分的市場投資人對所謂的「好股」，心中都有一些輪廓與定見，但問題是，卻也往往無法給心目中認定的好股，一個較為精準與完整的定量或定性解釋。比如說，台積電、中華電信、台塑…，是很多人心中的好股，但試問，有幾個人能夠條理分明、邏輯清楚地闡明它們的「好」？又有幾個人能夠在對的價格買進好股，耐心等待收割期的到來？

林威岐應該是有資格說出「我辦得到」的人。小資族經常抱怨沒有第一桶金可以投資，他就花數年的時間，不買車、少出國玩、消費盡量節制，累積到進入股市的第一桶金。

好不容易買到踏入市場的門票，他既不融資，也不炒短線，透過基本面研究找出好股口袋名單，而且非得等到合適價位出現，才肯出手。他不出手則已，一出手一檔股票往往重押現有資金 50％以上。

林威岐自己歸納的「五力選股法」，也帶著某種寧為玉碎、不為瓦全的「任性」。五力選股法是指從競爭力、產品力、成長力、穩定力、賺錢力，這五個經營面向去挑選他心目中能夠安心投資的股票。而且針對每個面向，制定出客觀的評分標準，自己去打分數。五項得分加總後再除以五，分數在八十五分以上，才是林威岐心中認定的「好股」。

五力選股法

自創檢核表 層層關卡篩出好股

他分享透過「五力分析法」，目前私房好股名單計有：智基科技、大統益、中華電信、中華食品、數字科技、是方、大台北、可寧衛等股。但目前只投資智基科技，最主要的理由是：「其他好股名單都太貴了，本益比還達不到可以買進的標準！」

他進一步解釋，「廢棄物處理大廠可寧衛價格雖然到了，但是新聞說它現有的掩埋地，過幾年就要飽和，可寧衛雖積極覓地，但在還沒找到之前，讓我有所疑慮，甚至想把它剔除在好股名單之外！」

智基科技，是林威岐今年二月開始買進的持股，目前持股平均成本 109 元（加計股票股利之後），受到股災波及，股價跌破百元關卡，導致帳面虧損高達七十萬元。

當然，五力選股法也有看走眼的時候。一四年他選擇再生－KY，但基於海外公司身分來台掛牌，在不完全放心之下，投資該股可轉債，最後爆出被放空投機機構，質疑作假帳，導致再生－KY 暴跌，也連累林威岐手上可轉債大賠 30 萬元出場。

他嚴選「好股」的方法值得學習，但是更值得效法的是林威岐不人云亦云，摸索出自己的方法、制定出指標、秉持「好股自己找」的精神。透過這樣的過程，才能在持股信心與紀律落實上，更顯決心。



來源：《今周刊》 1141 期

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