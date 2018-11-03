台幣沒升值、產業轉型卡一半 解析台灣「全球最醜經濟體」背後的真相

文 ‧ 今周刊編輯團隊

今年上半年，台灣貿易順差總額還能維持 11.5％的成長率，但經過第三季之後，前三季累計順差金額竟較衰退將近 10％，這也是 10 年來最悲慘的前三季衰退幅度。

「出口創新高、順差卻衰退」，這樣的怪象，背後的意義不容忽視，台灣自 21 世紀以來，長期透過壓低匯率、刺激出口以帶動經濟成長，這項用「貿易順差」當作經濟成長動能的作法，恐怕走到瓶頸了。而這也正呼應中央銀行總裁楊金龍在 2 個月前被各界忽視的提醒，一道關於「內需」重要性的預警。

央行明確呼籲：擴大內需引擎

報告中這麼寫著：「經濟仰賴外需易受國際景氣波動衝擊」、「當前全球貿易衝突升溫⋯，可能衝擊全球貿易量及經濟活動⋯。擴大內需引擎，可適時減緩外部衝擊對國內經濟的影響」。經濟仰賴外需，基本上就是仰賴「進出口貿易順差」。這份報告央行明示台灣經濟過去走在「外需優先」的路線上，也呼籲著台灣未來必須思考「內需」這條新路線。

《經濟學人》：台灣不能再依賴出口

「台灣經濟，真的必須調整路線！」郭世明篤定地說。他是英國《經濟學人》雜誌的資深新興市場編輯，2009 年 2 月，這本雜誌以專文點名台灣是「全球最醜經濟體」，報導的第一句：「台灣是全世界最仰賴出口的國家！」

貿易戰火起，低匯率政策無以為繼

相對於 2009 年初《經濟學人》給台灣的「全球最醜經濟體」封號，這一回，郭世明用更加強烈的字眼提出他的觀察：「台灣正走在一條非常危險的道路上！」他接受本刊採訪時這麼說，「若只想依賴出口，這樣的經濟路線遲早會走不下去。」

「你們的貿易順差，竟然能占 GDP 的 13％，這是很誇張的數字。」郭世明用數據表達他對台灣經濟結構的詫異。

「同樣路線再往下走，台灣最大的危險，就是靠出口能換到的利益越來越少，而理應取而代之的『內需』產業，卻沒有得到充足的發展。」郭世明說出他的結論。

換路線、拚內需，這是央行與《經濟學人》給台灣經濟的共同解方。但是，怎麼換？怎麼拚？

郭世明挑明了說：「貨幣十分廉價，匯率持續被壓低；這或許是為了刺激出口，但，完全忽視內需市場。」

但台灣在外銷轉型成內需導向的過程中，斷鏈了。我們經年累月的貿易順差，沒有反映在貨幣價值上，而是堆積在央行行庫裡成了外匯存底，匯率因此處在同樣水位，成為別人眼中的「廉價貨幣」。

匯率低廉，人才外流罪魁禍首

「在台灣起薪大概 30 多 K，但來香港同樣的工作卻是 2 萬港幣起跳，如果可以留在台灣工作，誰會不想？」這是一位在香港從事金融業的年輕人的心聲。台灣身為一個擁有成熟產業的貿易順差國，貨幣的確有升值空間，也應該升值，但我們卻政策性地把匯率壓低了。

回到 2009 年 2 月《經濟學人》給我們的「全球最醜經濟體」封號， 10 年後的今天，《經濟學人》再次提出了他們對台灣的看法：「出口產業成長停滯、內需產業無法振作，台灣正走在一條危險的道路上。」

來源：《今周刊》 1141 期

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