平板點餐、新幹線小火車上菜 「自動化送餐」讓爭鮮、御壽司都找上門！

文／黃家慧

桌上的平板螢幕忽然跳出通知「菜馬上就到」，不到一分鐘，一台藍底白身的小型新幹線列車沿軌道駛到桌旁，上頭載著客人剛用平板加點的小菜，取下餐點，車體感應重物消失就緩緩駛離。

這是新近的打卡夯店、台北市長春路上 Magic Touch 点爭鮮的店內一景。「自動化送餐」服務在日本很常見，近兩年在台灣才剛流行，迴轉壽司龍頭爭鮮的新品牌「点爭鮮」就導入這套系統，但並不是向自動化大國日本購入，而是由台灣本土企業鴻匠一手打造。

願解決問題 打敗老東家

如今獨占鰲頭的鴻匠，十四年前卻是默默無名的後起之輩。創辦人羅匡臣、羅匡毅兄弟出身清寒，從小跟著父母四處擺攤，心中種下「過好日子」的慾望，當機會來敲門，兩人毫不猶豫迎向前去抓牢，打造出如今年營收破億元的「自動化送餐設備」事業。

爭鮮原是羅匡臣老東家的客戶，他在老東家做了一年，學得一身功夫後，萌發自立門戶的念頭，26 歲時和弟弟合資五十萬元，成立鴻匠。

在熟悉的「自動迴轉台」領域創業，免不了得和老東家同場較勁，兄弟兩人採取台灣製造業常見的「低價競爭」模式進場。「我們售價是對方的一半。」羅匡臣說，對方獲利抓七成，鴻匠只能抓三成。低價策略果然奏效，初創的迴轉火鍋店四季和風找上門，讓鴻匠很快站穩第一隻腳，更隨著四季和風的展店，帶來此後三年的穩定營收來源。

羅匡毅回憶，當時老東家放話說鴻匠沒法撐太久，跟著降價，鴻匠想擺脫惡性競爭，得靠「服務力」一較高下，增加產品附加價值是關鍵。

投入迴轉餐飲多年的業者透露，以往業者將產品規格化，不願做客製化調整，鴻匠卻很願意「解決問題」，成了取代老東家的關鍵。像爭鮮有保鮮需求，羅匡臣就為他們開發「鮮度篩選系統」，盤子上加裝晶片，在旋轉台放超過時間的餐點，就會自動下架。

「鴻匠幫助客戶解決問題，同時也不斷提升自己的技術。」熟悉自動餐飲產業的商研院經營模式創新研究所副所長李世珍分析。

七年前，御壽司提出「新幹線列車送餐」需求，以現點現做直接將料理輸送到客人桌前，取代自動化迴轉台，羅匡臣便著手研究結合軌道的送餐車系統；一六年，爭鮮也提出類似需求，鴻匠主動建議將「平板點餐」整合進軌道送餐，到日本找軟體廠商合作，催生新一代自動化送餐系統，同時省去送餐和點餐人手，日後也成為点爭鮮的主打特色。

省時省人力 外銷四十多國

去年也導入自動化送餐系統的日式料理一条通負責人蘇浩說，以往客人用餐時間約 40 分鐘，導入系統後，平均用餐時間少十分鐘，兩小時的尖峰時間來客多了兩至三成。

鴻匠的自動化產品依餐廳需求、規模等，價格從十幾萬到六百萬元不等。李世珍估算，一間三十坪店家若進了一台 80 萬元的機器，以兩年攤提，每月成本約 3 萬元，至少可節省一名人力。

台灣因基本工資提升、服務業人力難找，自動化設備需求也會提升。鴻匠的客戶主力向來是壽司、火鍋店，現在開始有拉麵、燒烤等業者找上門，連國外業績也暴增，外銷已貢獻七成營收。羅匡毅估計，明年業績會再成長兩倍。

來源：《今周刊》 1141 期

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