馬化騰公開信：迎接產業互聯網 騰訊扮連接器、工具箱、生態共建者角色

騰訊 (0700-HK) 主席馬化騰今 (31) 日發表公開信說，移動互聯網的主戰場，正在從上半場的消費互聯網，向下半場的產業互聯網方向發展。騰訊要做好「連接器」，做好「工具箱」，更要做好「生態共建者」，與各行各業合作夥伴一起共建「數位生態共同體」。

移動互聯網下半場怎麼走？騰訊如何設定新目標？騰訊董事會主席兼首席執行長馬化騰今天在騰訊全球合作夥伴大會上發表公開信，闡述了他的看法。

騰訊的下半場：

馬化騰在公開信裡提到，伴隨數位化進程，移動互聯網的主戰場，正在從上半場的消費互聯網，向下半場的產業互聯網方向發展。

至於騰訊開放戰略在移動互聯網下半場的新目標，馬化騰提到，要做好「連接器」，為各行各業進入「數位世界」提供最豐富的「數位介面」；還要做好「工具箱」，提供最完備的「數位工具」；同時更要做好「生態共建者」，提供雲計算、大數據和人工智慧等新型基礎設施。

在公開信中，馬化騰向給予騰訊提出意見與建議的用戶和合作夥伴們致謝，感謝他們騰訊發展提出的意見和建議。

以下是公開信全文：

各位合作夥伴，大家好！

今年是騰訊成立 20 年周年。我們迎來了公司歷史上的第三次重大戰略升級和架構調整。這個消息已經在一個月前公佈。在這裡，我想跟各位合作夥伴分享更多的想法。

這次調整，我們經過了將近一年的思考和醞釀。

騰訊自 2012 年以來組建的七大事業群，目前已經重組為六大事業群。

在保留原有的技術工程事業群 (TEG)、微信事業群 (WXG)、互動娛樂事業群 (IEG)、企業發展事業群 (CDG) 基礎上，我們整合成立了兩個新的事業群：雲與智慧產業事業群 (CSIG)、平台與內容事業群 (PCG)。

同時，我們整合升級了新的廣告行銷服務線，並將成立騰訊技術委員會。

騰訊每隔六七年就可能進行一次大的組織架構調整，以順應外界變化帶來的戰略升級。今天，我們兩個新成立的 BG，分別承擔著消費互聯網與產業互聯網生態融合、社交與內容生態創新的重要探索。

我們認為，移動互聯網的上半場已經接近尾聲，下半場的序幕正在拉開。伴隨數位化進程，移動互聯網的主戰場，正在從上半場的消費互聯網，向下半場的產業互聯網方向發展。

騰訊一直說專注做連接，希望連接人與人、人與物以及人與服務。我們越來越發現，除了實現人與人的連接，如果大量的「物」與「服務」不能全面數位化升級，那麼「人與物、人與服務的連接」就難以反覆運算。

要讓個人使用者獲得更好的產品與服務，我們必須讓互聯網與各行各業深度融合，把數位創新下沉到生產製造的核心地帶，將數位化推進到供應鏈的每一個環節。

沒有產業互聯網支撐的消費互聯網，只會是一個空中樓閣。

接下來，騰訊將紮根消費互聯網，擁抱產業互聯網。

我們要繼續做好「消費端」的智慧連接，更要促成「供應端」與互聯網的深度融合，幫助各行各業實現數位化轉型升級。

對於大量的傳統企業來說，要儘快打通從生產製造到消費服務的價值鏈，要實現從智慧零售到智慧製造、從消費到產業 (C2B) 的生態協同，就不能僅僅滿足於一個完整的傳統產業鏈，未來更需要與互聯網公司進行跨界融合，真正觸達海量使用者，並實現硬體、軟體與服務三位一體的生態化能力。

沒有消費互聯網助力的產業互聯網，就像一條無法與大海連通的河流，可能在沙漠中日漸乾涸。

騰訊服務著數以十億計的個人用戶，具有連接國內最豐富場景和互聯網產品的生態服務能力，將致力於消費互聯網與產業互聯網的融合創新。

我們非常願意成為各行各業最好的「數位化助手」，以「去中心化」的方式? 明傳統企業和公共服務機構實現數位化轉型升級，讓每一個產業都變身為智慧產業，實現數位化、網路化和智慧化。

從 2011 年起，騰訊的開放戰略伴隨著移動互聯網的高速發展而不斷演進。

七年時間，我們從「一棵大樹」成長為「一片森林」，與合作夥伴共建了一個開放的互聯網生態，可以說，我們在移動互聯網上半場基本實現了開放戰略的目標。

接下來，我們要做好「連接器」，為各行各業進入「數位世界」提供最豐富的「數位介面」；

還要做好「工具箱」，提供最完備的「數位工具」；

同時我們更要做好「生態共建者」，提供雲計算、大資料和人工智慧等新型基礎設施，激發每個參與者進行數字創新，與各行各業合作夥伴一起共建「數字生態共同體」。

這是騰訊開放戰略在移動互聯網下半場希望實現的新目標。

產業互聯網的探索，將為我們與生態夥伴提供更廣闊的合作空間。

我們希望，未來與企業和政府等機構客戶的合作中，騰訊的業務介面更加集中，合作規則更加清晰，資源能力更能形成合力。

騰訊將把數位化服務的潛能和差異化優勢，更充分地發揮出來：

我們不但能夠根據客戶的需要提供基礎工具和能力作為「食材」；

還能夠快速回應客戶的個性化需求，將不同食材搭配起來「炒菜」；

更重要的是，我們還能夠提供一整套的「宴席」——多樣化、系統化、安全可控的商業解決方案 (BaaS, 即 Business as a Service)。

這不單單能夠幫客戶節省成本、提高效率，而且還能夠幫助客戶在數位化轉型升級過程中，找到新的商業模式和盈利增長點。目前我們已經在醫療、教育、交通、零售和製造業等領域進行初步嘗試。

與此同時，我們希望進一步打造年輕人喜歡的社交平臺和內容生態，與數位內容領域的合作夥伴建立更加緊密的新生態。

我們將借助「社交 × 內容」的網路效應，讓 UGC 與 PGC 彼此滋養，形成最有活力的 IP 創生土壤。

我們還希望與合作夥伴一起，幫助更多優秀的 IP 獲得跨平臺、多形態的發展機會，通過新文創的方式讓更多使用者和年輕人，獲得高品質的數位內容消費體驗，並以最先進的技術手段保護好未成年人，避免不健康的消費沉迷。

我們將更加重視科技驅動力。

幾天前，我受邀在知乎提問，非常高興看到很多網友針對基礎科學的突破、產業互聯網與消費互聯網的融合創新，做了相當精彩的回答。

過去，中國互聯網與科技行業的創新，往往是「應用需求找技術支援」。未來，我相信會有越來越多創新來自「技術突破尋求產品落地」。

騰訊正在不斷引入各領域的優秀科學家，也希望通過加大基礎科學投入、建立公司技術委員會等措施，盡可能為科研工作者和技術人員創造更好的工作氛圍和團隊文化，真正讓「科技創新」與「數位工匠精神」成為更多人追求的方向。

我們有理由期待，數字時代能夠實現工業時代難以達到的工藝水準，創造出更高品質、更為獨特的產品與服務。

當然，騰訊並不是要到各行各業的跑道上去賽跑爭冠軍，而是要立足做好「助手」，幫助實體產業在各自的賽道上成長出更多的世界冠軍。

過去一年，我們看到很多用戶與合作夥伴通過各種管道對騰訊的發展提出了意見和建議。在此，我要向關心騰訊發展的每一位朋友道一聲感謝。你們的期待和鼓勵，是騰訊多年來不斷反覆運算進步的重要動力。