【異動股】醫藥板塊整體走強 九典製藥(300705-CN)漲停

10月31日，醫藥板塊臨近午盤整體走強，截至發稿，九典製藥(300705-CN)漲停報14.23元，通化東寶(600867-CN)漲7.98%報13.13元，凱萊英(002821-CN)漲7.82%報63.3元，華海藥業(600521-CN)漲6.2%報11.82元，西藏藥業(600211-CN)、恩華藥業(002262-CN)、華潤三九(000999-CN)等漲幅超5%，仁和藥業(000650-CN)、片仔癀(600436-CN)、長春高新(000661-CN)等漲幅超4%。

上市公司三季報披露即將落幕，社保基金和證金公司的佈局軌迹也開始浮現。數據顯示，包括社保基金和證金公司在内的國家隊三季度新進行業中，醫藥生物位居首席，重倉股分别包括國藥一緻、科倫藥業、博雅生物、健康元、昆藥集團、香雪製藥、康緣藥業、上海凱寶、翰宇藥業。

業内人士表示，當前，醫藥板塊已經出現了低估值的機會。目前，醫藥板塊市盈率為24.29倍，已接近2008年最低點水平，市場風險釋放較充分。市場預測2019年PE僅19倍。大量行業内優質股票已經具有較好的性價比。

私募分析人士也認為，經歷完一波估值回歸的醫藥生物板塊，有望成為具有護城河屬性的具有潛在題材面與資金面的板塊。