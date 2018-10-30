富邦媒Q3每股賺2.22元 雙11備貨增三倍 Q4旺季業績可期

富邦媒 (8454) 第三季在節慶商機及品牌日的帶動下，單季稅後純益達 3.12 億元，年增 28.14%，毛利率 9.61%，營益率 2.55%，EPS 2.22 元，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)3.3 億元，年增 6.9%；累計前三季稅後純益 10.41 億元，年增 14.9%，毛利率 10.17%，營益率 3.28%，EPS 7.43 元。富邦媒表示，momo 網路購物今年前三季營收年增率達 34.3%，平均訂單金額與消費者購買次數皆提升，momo 網路購物成長的引擎，其一為「品牌深耕計畫」，提升搶先取得品牌新品獨家銷售機會，並每月為合作品牌打造專屬狂歡購物節「超級品牌日」；其二，第三季集結了父親節、情人節、中元節、中秋節與「暑假和開學商機」，以 O&O 服務模式、多元行銷策略與商品力，滿足消費者一站式購足的採購需求。



展望第四季零售業旺季，富邦媒指出，繼週年慶檔期活動，電商年度盛事雙 11 緊接而來，繼去年雙 11 創下單日業績破 7 億元，今年串聯開站以來累積的品牌力、O&O 創新力、全天候線上加線下直播盛會、媒體社群串聯力、物流的後援力，加上數百萬項商品超強促銷活動，備貨量較去年同期增加逾 3 倍，打造歷年之最的超狂雙 11。



此外，為提供消費者優質的購物體驗，momo 透過站上累積的大數據資料與 AI 運用為基礎，不斷精進頁面設計及優化整體搜尋引擎，近期推出「問問功能」，第一階段運用於部分大家電與高單 3C 商品，透過此服務可即時協助品牌與消費者即時互動，以提升消費者使用體驗。

