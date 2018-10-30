【華冠投顧】賴昇楷：美股重挫利空沒引出什麼賣壓 空單獲利減碼 搶短優先鎖定誰?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股一度大漲，但彭博社隨後報導「美國準備 12 月初對所有剩餘的中國進口美國產品 (約 2500 億美元) 加徵新關稅」，消息一出引發美股劇烈震盪由紅翻黑且低點續創波段新低，不過今日台股所受影響不大，大盤振幅收斂且預估量萎縮，終場 + 9 點，OTC 指數 + 0.06%。

今日大盤成交量在美股利空氛圍下降至千億出頭，逼近「賣壓竭盡」的標準，暗示利空能夠再帶出來的賣壓相當有限，此外期貨逆價差也明顯收斂，盤面漸漸有「利空鈍化」現象，因此短線止穩反彈機會可望提高。

在大盤連收兩根十字線、低點連續兩日墊高、日 KD 指標黃金交叉的情況下，只要再來一根中長紅，大盤便可重上五日線並帶動五日線翻揚，日 KD 指標亦可脫離鈍化區啟動反彈波。

＜強弱勢股＞

昨日強勢股《5483 中美晶》、《6488 環球晶》續彈；今日強勢股仍以跌深反彈股為主，PCB 族群軟板的《6153 嘉聯益》、硬板的《2368 金像電》、設備的《3563 牧德》漲勢最為凌厲；弱勢股以受到利空衝擊持續破底的被動元件族群《2327 國巨》、《2492 華新科》、《2456 奇力新》為代表。

＜操作策略＞

大盤出現賣壓趨緩跡象，操作上可將空單逐漸獲利減碼或出場，作多搶短則要「嚴控資金水位」並採取「打帶跑」策略，待台股反彈走勢確立，再放大作多部位。

＜鎖定個股＞

近日在台股下探過程中，不少低基期的個股已不再破本月中上旬時本身的低點，顯露出嘗試築底的企圖，昇楷早已列入口袋當中持續觀察，現階段盤勢初現止穩契機，今日提供兩檔領先挑戰月線且短期均線糾結並有機會表態的個股《智慧好夥伴》、《綠色奇蹟》讓大家領先佈局，想要掌握先機，趕緊填表單 (表單連結 : https://goo.gl/xsbXSL)。

5G 概念股《智慧好夥伴》，股價自七月高點修正至本月上旬的低點，跌幅幾近腰斬，但十月上旬見低後就轉為橫向築底，不再隨著大盤破底，近期更悄悄突破下降趨勢線並嘗試挑戰月線，為標準的低基期領先轉強股。

另一檔《綠色奇蹟》是盤面上少數仍守在季線與半年線之上的個股，其季線甚至已開始轉為翻揚，目前股價位在中長期均線之上進行三角收斂整理。除了具備技術面領先的優勢之外，在籌碼面的優勢則更形顯著，因為外資一路大砍台股的過程中，對這檔個股卻反常地一路悄悄買進，搭配資減券增的結構，是值得特別關注的標的。

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