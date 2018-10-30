〈財報〉中行Q3賺5.7% 將發1200億優先股補充資本

中國銀行 (3988-HK) 今年第 3 季純利 5.7%，累計前三季賺人民幣 1532.74 億元；該行宣佈發行人民幣 1200 億元境內外優先股，為今年第三家進行集資的大型中國銀行。

中行昨 (29) 日公布的第三季財報，純利年增 5.67% 至人民幣 441.86 億元，每股盈餘人民幣 0.13 元，不派中期息。期內，營業收入為人民幣 1243.77 億元，年增 7.4%。大陸降準繼續利多淨利息收入，年增 5.53%，至人民幣 918.56 億元，不過手續費及佣金淨額則下降 1.85% 至人民幣 203.3 億元。

累計前三季淨利人民幣 1532.74 億元，年增 5.34%，每股盈餘人民幣 0.47 元；不良貸款率 1.43%，不良貸款總額人民幣 1668.35 億元，不良貸款撥備覆蓋率為 169.23%；核心一級資本適足率 11.14%。

今年前三季，中行淨利息收入人民幣 2643.06 億元，年增 4.85%，淨息差 1.89%，按年擴大 0.04 個百分點。非利息收入人民幣 1115.53 億元，年減 0.44%。首 9 個月，集團資產減值損失人民幣 552.69 億元，年增 10.98%。

中行同時宣布在境內發行人民幣 1000 億元優先股，以及人民幣 400 億元境外優先股，兩者合計不超過人民幣 1200 億元，是今年繼農行 (1288-HK) 和工行 (1398-HK) 後，第三家進行集資的大型中國銀行。

中行表示，優先股所募集資金將在扣除發行費用後，全部用於補充其一級資本，提高資本適足率。

根據銀保監規定，中行需在今年達資本適足率 9.5%，明年提升至 10%，中行第三季的一級資本適足率為 11.99%，季增 0.17 個百分點，較去年底下降 0.03 個百分點。

境內外的優先股發行對象不超過 200 人，當核心一級資本適足率降至 5.125%(或以下) 時，優先股會全部或部分轉為普通股，並使該行的核心一級資本適足率恢復到觸發點以上。

優先股發行需得到普通股股東和優先股股東分類表決且以特別決議逐項審議批准，並經中國銀保監會、中國證監會核准後方可實施。

中行核心資本適足率暫居 4 大行中最低，待這次發行優先股集資人民幣 1200 億元以後，整體資本實力將大為提升。中行昨收港幣 3.27 元或 + 0.3%。