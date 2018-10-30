唐榮Q3虧損擴大 前三季已虧5億元 總經理陳億和辭職

不鏽鋼廠唐榮 (2035-TW) 今 (30) 日公告第三季財報，單季稅後淨損 4.99 億元，較上季虧損擴大，每股淨損 1.43 元，累計前三季稅後淨損來到 7.44 億元，每股淨損 2.12 元，無論單季或累計均較去年同期轉虧，公司今日也公告總經理陳億和辭職，暫由管理副總張仲傑代理其職務。

唐榮第三季營收 34.13 億元，季減 21.8%、年減 23.4%，毛利率 - 13.27%，季減 13.39 個百分點、年減 15.03 個百分點，營益率 - 15.61%，季減 13.75 個百分點、年減 15.4 個百分點，稅後淨損 4.99 億元，每股淨損 1.43 元，較前季虧損擴大、去年同期盈轉虧。

唐榮前三季營收 120.16 億元，毛利率 - 4.33 個百分點，年減 7.68 個百分點，營益率 - 6.45%，年減 7.89 個百分點，稅後淨損 7.44 億元，每股淨損 2.12 元，毛利率、營益率均較去年同期由正轉負，也導致較去年同期由盈轉虧。

據了解，唐榮第三季主要是受國際鎳價持續在低點徘徊，加上印尼青山以低價不銹鋼胚、熱軋搶進國內市場，導致公司煉鋼量驟減，成本大增導致虧損。

唐榮今日也同步公告，總經理陳億和自行請辭，由於目前未有新任者，因此董事會決議，由管立副總張仲傑代理總經理職務。

而唐榮董事長陳明漢日前也已請辭待命，現在總經理也請辭，該如何填補經營高層缺口以及避免虧損擴大，將是公司短期營運面臨的挑戰。