純網銀三搶二 中華電國家隊隊型最完整 有機會搶頭香送件

純網銀的遊戲規則終於出爐，將自 11/15 起受理申請，明年 6 月放榜會發出兩張執照，目前有中華電信主導的國家隊、日本樂天集團及日韓混血的 LINE 三大團隊形成「三搶二」局面，其中以中華電信「隊型」最完整，預期有機會搶下頭香率先送件申請。

中華電信主導的國家隊，其純網銀訂名「將來網路銀行（Next Commercial Bank）」，四大股東及持股比重分別是：中華電信持股 30% 最多，其次是兆豐國際商銀 25.1%、新光金 14%、全聯 9.9%，合計共 79%，據了解，其他策略股東還包括中華郵政、悠遊卡公司、關貿網路、PCHome 等。目前籌備處將由中華電信董事長鄭優擔任發起人，但未來若能取得執照成立，總經理將由前永豐銀行電金處處長梅驊出任。

而樂天與國票金團隊，早在 6 月初就簽署合作意向書，雖然國票金沒有商業銀行背景，但是，樂天是三大團隊中唯一在日本就已經有純網銀營運經驗的，據了解，樂天國票團隊的純網銀將引進樂天研發的「外匯交易快速演算功能」。

至於 LINE 是最早表態，但卻是目前唯一合作銀行團隊都還沒有著落，甚至 LINE Bank 籌備處負責人劉奕成也將於 11 月離職，這些變數都讓原本聲勢很高的 LINE，出現變數，籌備處負責人將由 LINE 台灣總經理陳立人暫代，且 LINE 團隊強調不會放棄申設。

據透露，雖然 LINE 純網銀已與北富銀、聯邦銀、中信銀、台新銀及台灣大哥大等接觸，洽商投資意願，但進度遲緩，各銀行多要等到 11 月董事會才能拍板，其中，傳出北富銀可能為最大股東。

業界人士分析，LINE 在日本並未跨足純網銀，而是以 LINE Pay 作為金融業務的核心入口，並且已把此營運模式複製到台灣，從 LINE Pay 投資整合一卡通、串接銀行帳戶，還揪北富銀、聯邦銀入股 LINE Pay，顯然企圖將不止於支付業務，LINE Bank 純網銀若成立，除了要與外部同業競爭，集團內部競合與資源都是問題，想要合作的業者也需要評估，這也成為 LINE 團隊至今仍難產的原因之一。