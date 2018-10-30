純網銀遊戲規則出爐 11/15起受理申請 設下四大審核條件

純網銀申請遊戲規則終於拍板！金管會今 (30) 日發布，今 (2018) 年 11 月 15 日起到明年 2 月 15 日，受理純網路銀行申請，預計受理申請期間三個月，後續審理期間四個月。金管會設下財務能力等四大審核項目，最終將依照審核項目評比最高的前 2 名發出兩張純網銀執照，最快明年 6 月宣布審查結果。

金管會表示，針對純網銀設下：「財務能力占 10%、持股超過 10% 發起人及預定重要經理人適格性占 20%、營運模式可行性占 40%、管理機制妥適性占 30%」等四大審核項目及評分比率。其中，純網銀最低資本額門檻規定 100 億元，此外，純網銀中若有持股過 25% 大股東，須出具大股東財務支援承諾書。

金管會表示，收到申請後，將先就申請書件進行形式審查，確認書件是否齊全、發起人是否符合資格，並就預定主要經營者進行適任性面談後，金管會將依審核項目評比最高的前 2 名予以核准設立純網銀。

而有關申請書件，金管會表示，純網銀適用的申請書件格式共計 13 項，包括申請設立階段 5 項、申請核發執照階段 8 項。此外，依純網銀營運特性，規劃業者除可依銀行法第 71 條申請適合的業務項目外，還可以一併申請三大業務項目，包括: 一、金錢信託業務；二、信用卡業務；三、電子支付業務等 3 項，金管會將併同審查。

至於業者如擬規劃辦理外匯業務，要在金管會核准許可設立後，依外匯業務相關規定向中央銀行申請。

此外，值得注意的是，想要申請純網銀的業者，需要提出「市場退出啟動計畫」之合理性、可行性及客戶權益保障，這也是金管會首度提及純網銀設立需要出具退場計畫。

金管會表示，跟純網銀相關的「商業銀行設立標準」及「商業銀行轉投資應遵守事項準則」正式條文，將儘速在今年 11 月發布，發布時同步公告開始受理申請設立純網銀，預計受理申請期間 3 個月，後續審理期間 4 個月，最快在明年 6 月宣布審查結果，獲得金管會許可設立後，估計還需 6 個月、也就是明年底可拿到公司設立登記，然後再花最長 1 年拿到金管會核發的營業執照，預估獲准的業者 2020 年可開始營業。

純網銀申設自 11 月起跑，目前有中華電信主導的台灣本土國家隊、日本樂天集團及日韓混血的 LINE 三大團隊將爭取「三搶二」局面，如今，申請遊戲規則終於拍板，三大戰隊中，市場上預期隊形最完整的中華電信有機會搶頭香送件申請。