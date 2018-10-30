【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

雖然美股再度下跌，不過亞股今日普遍開低走高，日、韓及陸股盤中漲幅皆超過１％，但台股在 9500 點之上買盤顯得謹慎，電子三雄中僅鴻海漲逾 1% 較有表現，大立光重挫近 4% 領跌光學族群，被動元件再度成為賣壓重心，僅金融股強勢反彈支撐大盤，加權指數震盪收漲 0.1%。

《國際金融市場焦點分析》

隔夜美股回吐早盤漲幅再度收低，亞股今日早盤普遍承壓，上証指數開盤後震盪走低，最低觸及 2522.03 點，不過隨後中國官方再度出手維穩市場，證監會表示正在按照國務院金融穩定委員會的部署，圍繞資本市場改革，提升上市公司質量，優化交易監管，鼓勵價值投資，消息一出金融股包括券商、銀行及保險類股再度拉升，並於午後擴大漲幅，上証上漲逾 1%，A50 期貨漲逾 2%。

《國際商品市場焦點分析》

巴西極右派候選人當選，市場傳出巴西將可能提高原油產量，加上昨日市場再度傳出若中方不在 11 月底與美方達成貿易談判，美國將對中國所有商品加徵關稅，市場擔憂貿易衝突將導致中國對於原油需求減少影響，推動昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步走跌；受到美元指數再度上升，加上中國經濟數據表現疲弱，引發市場對於貴金屬需求擔憂，導致昨日黃金及白銀期貨同步下跌。

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