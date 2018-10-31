【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到費半指數大漲逾 4% 激勵，今日半導體族群在台積電開高走高帶領下大漲，大立光及鴻海也同步走高，激勵電子股大漲超過 3%，之前跌深的矽晶圓及被動元件族群也同步反彈，金融及傳產類股受到激勵也配合上攻，加權指數收盤大漲 2.9%，外資現貨買超 90 億，但期貨淨多單減少逾三千口。

《國際金融市場焦點分析》

受到隔夜海外市場大漲激勵，亞股今日普遍開高走高，上証指數今日在白酒帶領食品相關板塊反彈，另外次新股、水泥基建以及稀土等同步大漲下，午盤前便已上漲超過 1%，並於午後擴大漲幅一舉站上 2600 點，不過前期強勢撐盤的券商股今日普遍走弱，連帶保險及銀行等權重股也相對較為弱勢，指數於午後衝高回落，不過保險及銀行股於尾盤回神拉升，支撐上証指數收於 2600 點之上。

《國際商品市場焦點分析》

受到市場擔憂巴西原油產量將出現增加，在美國制裁伊朗前沙烏地阿拉伯亦表示將增產原油，加上昨日早盤市場擔憂中美貿易戰升溫，導致美股下跌，引發市場對於原油需求擔憂疑慮，導致盤中 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨下跌超過 2%，不過受到美國總統川普表示，美中雙方將能就貿易問題達成協議，帶動 WTI 原油及布侖特原油期貨跌幅收斂。

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