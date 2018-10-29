【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日早盤在電子三雄同步開高下，加權指數上漲站上 9500 點，不過隨後大立光快速拉回翻黑，鴻海也逐步收斂漲幅，加上陸股開盤後重挫，指數一度轉為下跌，午後大立光重回漲勢，矽晶圓族群跌深反彈有助於穩定市場信心，雖然金融股表現疲弱，指數收盤依舊上漲 0.29%，成功收復 9500 點。

《國際金融市場焦點分析》

貴州茅台獲利年成長大幅度低於市場預期，同時五糧液獲利年成長也較前兩個季度及上半年呈現下滑趨勢，引發市場對於白酒及其他消費類股的獲利擔憂，另外，中國工業利潤成長速度連續第五個月放緩，也創下今年 3 月份以來的新低，A 股今日開盤因此低開低走，雖然創業板相對有支撐，但在保險及銀行等權重股也跟隨大幅度下挫後，指數於午後擴大跌幅，A50 重挫逾 400 點。

《國際商品市場焦點分析》

受到美國消費力道強勁，使得美國第三季 GDP 表現優於市場預期，加上推特及英特爾財報表現優於市場預期，推動美股走高，帶動市場風險偏好回升，且 OPEC 拒絕 IEA 增產之要求，使得 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步上漲；受到密西根消費者信心指數低於市場預期，帶動美元指數回檔，並推動小麥期貨及玉米期貨同步上漲。

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