【安聯投信】市場缺信心 趨避增溫 三大債市資金流出

美股再次因投資人信心不足而出現較大波動，影響風險性債券表現。另一方面，美聯準會官員表示不需過度刺激經濟，通膨也相對溫和，市場做出相對鴿派的解讀，美 10 年期公債殖利率回落，市場避險需求增溫。根據美銀美林引述 EPFR 截至 10 月 24 日當周，三大債市均呈現資金淨流出（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，過去一周，反映市場未來三十天預期波動程度的 VIX 恐慌指數增幅逾兩成，反映市場擔心漲多的股價和利率上升，因而產生的市場修正風險，趨避心態也因而增溫，進而壓抑風險性資產。

許家豪表示，全球景氣維持擴張態勢，惟動能略微放緩，據國際貨幣基金 IMF 預估，今年全球經濟成長率有望持平在 3.7%。隨著進入經濟週期頂端，預期市場波動將保持在較高水準、常態化；另一方面，目前主要國家經濟週期差異正變得愈來愈顯著。

許家豪表示，雖然目前尚未有形勢逆轉的跡象，經濟指標本身正變得愈來愈波動，此外貨幣政策逐步回歸常態，緩慢向中性階段靠攏。在此環境下，我們傾向採取主動式管理，因為這有助於辨別市場中的贏家和輸家，為投資組合減輕額外風險。

安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，近期美股波動幅度不小，但高收益債表現相對抗跌，反映出高收益債企業的穩健基本面、較高的利息保障倍率與較低的違約率，因此對於偏好風險性資產的投資人來說，不妨以高收益債加入股票投資組合，採取多元資產的方式布局。

面對市場波動，胡韡耀表示，降低利率風險，信用債仍是債市布局主軸。目前信用週期已從溫和槓桿化跨入積極槓桿化，不同地區不用產業的信用循環也有差異，整體金融環境仍正向，信用債仍有表現空間，但如何挑選債已比整體大盤表現更加重要。

在新興市場債方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，由於南非新任財長公布財政展望，除今年經濟成長率預期大幅下調至 0.7% 外，財政赤字佔 GDP 比重亦由先前預期的 3.6% 上調至 4%，後續變化值得關注。

許家豪表示，另根據研究顯示，目前全球投資組合在新興市場的配置是相對較低的防禦水準，因此若出現將比重拉回的中性需求，或將有助新興市場表現；然另一方面，由於預期年底前發債量將有所增加，在供需的技術面上略為不利。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。