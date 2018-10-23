傳李澤楷旗下富衛購聯邦銀印尼壽險業務近尾聲 作價31.2億元

據彭博引述消息人士報導，電訊盈科 (0008-HK) 主席李澤楷旗下富衛保險，收購澳洲聯邦銀行印尼保險業務 80% 股權交易接近達成協議，交易作價約 4 億美元 (約港幣 31.2 億元)，最快於本週內公布消息。

富衛是在盈科集團收購 ING 位於香港、澳門及泰國的保險業務後，於 2013 年改組而成，目前在香港、澳門、泰國、越南、菲律賓、新加坡、印尼及日本共 8 個市場發展人壽保險、一般保險、醫療保險及僱員保障服務，目前共有逾 280 萬客戶，聘用 4500 人，資產值逾 288 億美元 (約港幣 2257.71 億元)。

富衛在印尼的合資保險業務則於 2014 年開業，目前有約 32.5 萬名客戶，並且聘有 290 名職員，以及有約 3000 名與其連繫的代理。

報導指出，富衛有望於本週宣布，落實收購澳洲聯邦銀行位於印尼的保險業務權益。

除了富衛之外，參與競購有關業務的財團，還包括保誠 (2378-HK) 及新加坡華僑銀行旗下大東控股、日本生命保險及加拿大永明金融旗下的 PT Asuransi Jiwa Sequis Life 等。

包括富衛及澳洲聯邦銀行，均拒絕評論有關報導。

澳洲聯邦銀行近年陸續出售保險業務，繼於 2017 年將澳紐的保險業務出售予友邦保險 (1299-HK) 之後，再於今年 3 月表示就旗下 PT Commonwealth Life(PTCL)的出路，委聘顧問研究。PTCL 早於 1992 年成立，目前在印尼 20 個城市展開人壽及意外險等業務，並且有逾 40 萬名個人及團體客。

近年富衛保險積極在其他亞洲地區擴充保險業務，2016 年收購新加坡珊頓保險，同年收購越南保險公司大東方人壽。李澤楷持有富衛保險近 80% 股權，今年 6 月有報導指他有意在 2 年內將保險業務在香港分拆上市，8 月亦傳出富衛擬以「同股不同權」形式在新加坡上市。