茅台(600519-CN)跌停拖累白馬股 北向資金逆勢做多

昨日，滬深兩市低開低走，貴州茅台(600519-CN)罕見的一字跌停重挫白酒股，進而拖累整個大消費板塊。藍籌白馬齊跌之際，創業板在科技股的支撐下相對抗跌，但市場情緒整體仍較為低迷。出人意料的是，借道滬深股通的北向資金單日逆勢淨流入近28億元，其中滬股通淨流入逾26億元，且貴州茅台、洋河股份、中國平安、恒瑞醫藥、中信證券等個股的單日淨買額均超過1億元。

分析人士表示，白酒板塊的頭部企業業績增速出現明顯放緩，加上消費數據走軟、機構倉位博弈等多重因素影響，使整個板塊估值承壓。

盤後龍虎榜數據顯示，在當前市場境況下，無論是機構還是遊資，對白馬股分歧巨大。以五糧液為例，29日，五糧液被深股通買入1.44億元併賣出7639萬元，知名遊資華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部以2592.79萬元的淨買入位列買五席位，另有兩機構席位和中國銀河證券台州郵電路營業部共淨買入1.7億元。此外，3機構席位賣出五糧液近1億元。

與境内資金情緒低迷形成鮮明對比的是，10月29日北向資金反而逆勢做多。截至10月29日收盤，滬股通、深股通合計淨流入27.89億元，其中，滬股通渠道淨流入26.41億元。

盤後數據顯示，當日中國平安、恒瑞醫藥、貴州茅台、中信證券、中國石化、興業銀行、海螺水泥、交通銀行、海康威視、洋河股份、萬科A等個股的淨買入額均超過1億元。此外，溫氏股份也獲超過1.36億元淨買入，這也是該股自深港通開通以來，首次登上深股通十大成交活躍股榜單。