人民幣收破6.95創近十年半新低 情緒悲觀短期破七預期上升

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周一收跌82點破6.95關口，創2008年5月21日以來的近十年半新低，且官方收盤後，匯價並繼續跌破6.96元，無視中間價升逾130點脫離22個月新低。交易員稱，美指持續上漲，且中國A股挫跌，續提振客盤購匯動力，市場對人民幣短期內破七的預期越發上升，但能否破七以及破七的時機仍需看大行的態度。

他們並表示，雖然上周五央行警告人民幣空頭，但從今天市場表現看，市場對空頭押註並沒有停止，大行則繼續向市場提供美元流動性；境內美元長端掉期的大行賣壓依然較重，長端掉期下探至-100點左右，不排除短期繼續下行可能。

"暫時看繼續貶值，但之前管理層發話，肯定是有序貶值，如果有加速傾向，央行還是會壓的。"一外資行交易員指出，大概率會近期破七，貶值力量積蓄在這裏，堵是堵不住的。

一中資行交易員稱，“市場情緒上看人民幣破七的概率上升，但政治上就不知道了，要看大行的態度。”

投行野村最近向其中國境內企業客戶所做調查顯示，48%受訪者預期人民幣兌美元在未來三個月可能跌破7.0的關鍵水平，而一個多月前只有32%受訪者持這一看法。有關調查以匿名方式於10月24及25日進行，對上一次調查則是8月9-13日。

中國股市滬綜指周一收跌2.2%至逾一周新低。分析師指出，周末公布經濟數據偏弱，加之隔夜外圍股市再度走低，而傳統績優股貴州茅台(600519.SS)第三季度業績大幅低於市場預期，帶動白酒和部分消費類股大跌。最近白馬績優股的補跌效應明顯較強，對人氣沖擊較大，料後市大盤將繼續震蕩下行再度考驗前期低點2,449.20點。

據路透計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據，最近一周投機客所持的美元凈多倉略有減少，降至四周最低水平。

全球匯市方面，美元兌一籃子主要貨幣周一上漲，距美國經濟增長數據公布後觸及的10周高點不遠 。數據顯示美國經濟放緩程度低於預期。當前全球風險偏好仍然脆弱。最近由於對企業業績、地緣政治不確定性以及全球經濟增長的擔憂，全球股市大幅下跌，導致投資者對風 險資產的需求下降，使得美元受到避險買盤的支撐。

美國與中國之間的貿易緊張態勢，以及美聯儲穩步升息，均支撐美元。在市場動蕩和經濟面臨壓力的時候 ，美元充當了避險貨幣。

路透上海/北京10月29日