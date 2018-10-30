【異動股】軍工板塊拉升走強 紅宇新材(300345-CN)等2股漲停

10月30日早盤，軍工板塊盤中拉升走強。截止發稿，紅宇新材(300345-CN)漲停報4.07元，納思達(002180-CN)漲停報24元，川環科技(300547-CN)漲6.89%報17.38元，中鼎股份(000887-CN)、西儀股份(002265-CN)漲逾5%，中兵紅箭(000519-CN)、華訊方舟(000687-CN)、長春一東(600148-CN)、晨曦航空(300581-CN)等個股集體拉升。

機構人士表示，從基本面看，二季度以來軍工板塊行業訂單、資產證券化、改革進度全部處於邊際改善階段。同時，2018年行業中報數據也能確認行業已經進入拐點，短期調整不改中期邏輯。

而政策面軍工行業也是利好不斷。10月15日十九屆中央軍民融合發展委員會第二次會議順利召開併審議通過《關於加強軍民融合發展法治建設的意見》，分析認為，軍民融合已經進入製度建設階段，伴隨審批提速、創新資源聚集，未來政策方面將“又快又深”推進軍民融合。回顧2015年以來的歷屆重要會議，未來軍民深度融合在組織管理、工作運行、法律製度等方面有望出現更多鼓舞人心的新進展。當前可應積極關註軍民通用技術較強的軍轉民和具備核心競爭優勢的優質民參軍企業。

日前，財政部、國家稅務總局、科技部聯合發佈《關於提高研究開發費用稅前加計扣除比例的通知》，進一步將原針對科技型中小企業的提高研究開發費用稅前加計扣除比例擴大至所有企業。有分析指出，研發費用加計扣除新政對A股軍品為主企業淨利潤平均提升約2.76%。