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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/29  107/10/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.60740   10.60620   0.00120    0.01131
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.85000    9.83650   0.01350    0.13724
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.85270    9.83920   0.01350    0.13721
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.81200    9.81650  -0.00450   -0.04584
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.81210    9.81660  -0.00450   -0.04584
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         19.99000   19.99000   0.00000    0.00000
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.16700    9.17050  -0.00350   -0.03817
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.47310    9.47540  -0.00230   -0.02427
中國信託台灣活力基金                                               12.16000   12.19000  -0.03000   -0.24610
中國信託台灣優勢基金                                               13.99000   14.06000  -0.07000   -0.49787
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.91000   10.04000  -0.13000   -1.29482
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.43000    9.55000  -0.12000   -1.25654
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.77000    8.88000  -0.11000   -1.23874
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.13000    9.25000  -0.12000   -1.29730
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.22000    8.42000  -0.20000   -2.37530
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.79000    9.01000  -0.22000   -2.44173
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.89810    9.91580  -0.01770   -0.17850
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.18520    9.20170  -0.01650   -0.17931
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.22150   10.24250  -0.02100   -0.20503
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.44770    9.46700  -0.01930   -0.20387
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.08390   10.20060  -0.11670   -1.14405
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.73700    8.83810  -0.10110   -1.14391
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.44770   10.47470  -0.02700   -0.25776
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.34790    9.37200  -0.02410   -0.25715
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.84000    9.99000  -0.15000   -1.50150
中國信託智能運動基金-美元                                           9.51000    9.65000  -0.14000   -1.45078
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.69000    8.87000  -0.18000   -2.02931
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.51000    8.70000  -0.19000   -2.18391
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99520   10.99480   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.42190    9.41390   0.00800    0.08498
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.99660    8.98900   0.00760    0.08455
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.55480    9.54720   0.00760    0.07960
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.11840    9.11120   0.00720    0.07902
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.68000   10.79000  -0.11000   -1.01946
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.29000   10.40000  -0.11000   -1.05769
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.76000   10.88000  -0.12000   -1.10294
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.43000   10.55000  -0.12000   -1.13744
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元大2001基金                                                       51.60000   51.47000   0.13000    0.25257
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.26260   39.15570   0.10690    0.27301
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.65430   37.57840   0.07590    0.20198
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.21000   17.31000  -0.10000   -0.57770
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46890   11.46780   0.00110    0.00959
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.51600   10.50940   0.00660    0.06280
元大上證50基金                                                     26.96000   27.91000  -0.95000   -3.40380
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.99000   10.09000  -0.10000   -0.99108
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.85000    8.94000  -0.09000   -1.00671
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.45000   12.58000  -0.13000   -1.03339
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.53500   11.65000  -0.11500   -0.98712
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.65500   15.80600  -0.15100   -0.95533
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.54500    9.58900  -0.04400   -0.45886
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.13000    9.16700  -0.03700   -0.40362
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.81000    2.82000  -0.01000   -0.35461
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.47000   12.54000  -0.07000   -0.55821
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.50580   45.50020   0.00560    0.01231
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48310   10.47920   0.00390    0.03722
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.66750    9.66390   0.00360    0.03725
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.59120    9.58260   0.00860    0.08975
元大巴西指數基金                                                    6.54100    6.31400   0.22700    3.59519
元大巴菲特基金                                                     23.85000   23.82000   0.03000    0.12594
元大日經225基金                                                    26.67000   26.73000  -0.06000   -0.22447
元大台商收成基金                                                   20.42000   20.38000   0.04000    0.19627
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.70000   13.78000  -0.08000   -0.58055
元大台灣50單日正向2倍基金                                          30.35000   30.04000   0.31000    1.03196
元大台灣中型100基金                                                27.92000   28.07000  -0.15000   -0.53438
元大台灣加權股價指數基金                                           22.42800   22.36000   0.06800    0.30411
元大台灣卓越50基金                                                 75.55000   75.22000   0.33000    0.43871
元大台灣金融基金                                                   16.90000   16.92000  -0.02000   -0.11820
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.37000   28.39000  -0.02000   -0.07045
元大台灣高股息基金                                                 23.25000   23.34000  -0.09000   -0.38560
元大台灣電子科技基金                                               31.14000   31.01000   0.13000    0.41922
元大全球ETF成長組合基金                                            10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.18000   14.28000  -0.10000   -0.70028
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.92000   12.96000  -0.04000   -0.30864
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.76000   12.80000  -0.04000   -0.31250
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.84900   11.88600  -0.03700   -0.31129
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.27000    8.29000  -0.02000   -0.24125
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.28000    6.29000  -0.01000   -0.15898
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.79000    7.86000  -0.07000   -0.89059
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.08000    6.14000  -0.06000   -0.97720
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.99900    9.08000  -0.08100   -0.89207
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.13000   10.22000  -0.09000   -0.88063
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.97000    9.04000  -0.07000   -0.77434
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.27000   12.35000  -0.08000   -0.64777
元大全球農業商機基金                                               16.52000   16.72000  -0.20000   -1.19617
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
元大印尼指數基金                                                    8.06600    8.00000   0.06600    0.82500
元大印度指數基金                                                    8.55800    8.61500  -0.05700   -0.66164
元大印度基金                                                       11.11000   11.19000  -0.08000   -0.71492
元大多多基金                                                       14.81000   14.85000  -0.04000   -0.26936
元大多福基金                                                       45.36000   45.39000  -0.03000   -0.06609
元大亞太成長基金                                                    8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.40650    8.39740   0.00910    0.10837
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.88260    6.87520   0.00740    0.10763
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.86300    8.85300   0.01000    0.11296
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.59800    9.60400  -0.00600   -0.06247
元大卓越基金                                                       40.15000   40.11000   0.04000    0.09973
元大店頭基金                                                        6.58000    6.61000  -0.03000   -0.45386
元大泛歐成長基金                                                    8.65000    8.71000  -0.06000   -0.68886
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.30370   10.30190   0.00180    0.01747
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.68530    9.68680  -0.00150   -0.01548
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.93930   31.90480   0.03450    0.10813
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.75690   36.54790   0.20900    0.57185
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.83300   19.94030  -0.10730   -0.53811
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.47760   17.28920   0.18840    1.08970
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.93480   38.74550   0.18930    0.48857
元大高科技基金                                                     16.09000   16.11000  -0.02000   -0.12415
元大得利貨幣市場基金                                               16.26710   16.26650   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99150   11.99100   0.00050    0.00417
元大富櫃50基金                                                      9.40000    9.21000   0.19000    2.06298
元大華夏中小基金                                                    6.25000    6.30000  -0.05000   -0.79365
元大新中國基金-人民幣                                               8.34000    8.42000  -0.08000   -0.95012
元大新中國基金-美元                                                 7.73600    7.80400  -0.06800   -0.87135
元大新中國基金-新台幣                                               7.74000    7.81000  -0.07000   -0.89629
元大新主流基金                                                     20.29000   20.38000  -0.09000   -0.44161
元大新東協平衡基金-美元                                             8.82500    8.85400  -0.02900   -0.32754
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.69330    9.70130  -0.00800   -0.08246
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.87650    8.88200  -0.00550   -0.06192
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.67890    9.68190  -0.00300   -0.03099
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.33940    8.34200  -0.00260   -0.03117
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.74340    9.73190   0.01150    0.11817
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.29070    9.27980   0.01090    0.11746
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.94630    9.93130   0.01500    0.15104
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.48820    9.47390   0.01430    0.15094
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.46700    9.45500   0.01200    0.12692
元大新興亞洲基金                                                   10.14000   10.24000  -0.10000   -0.97656
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.60880    8.59870   0.01010    0.11746
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.28170    8.27200   0.00970    0.11726
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.89450    8.88120   0.01330    0.14975
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.56020    8.54740   0.01280    0.14975
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11350   15.11290   0.00060    0.00397
元大經貿基金                                                       31.69000   31.69000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.81000    8.88000  -0.07000   -0.78829
元大實質多重資產基金-美元                                           8.01800    8.07700  -0.05900   -0.73047
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.47000   15.81000   0.66000    4.17457
元大滬深300單日正向2倍基金                                         11.78000   12.91000  -1.13000   -8.75290
元大摩臺基金                                                       34.72000   34.56000   0.16000    0.46296
元大標普500基金                                                    24.83000   25.26000  -0.43000   -1.70230
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.84000   13.75000   0.09000    0.65455
元大標普500單日正向2倍基金                                         30.25000   30.67000  -0.42000   -1.36942
元大標智滬深300基金                                                14.70000   15.04000  -0.34000   -2.26064
元大歐洲50基金                                                     22.50000   22.73000  -0.23000   -1.01188
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.38700    9.29580   0.09120    0.98109
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20670   10.20550   0.00120    0.01176
元大績效基金                                                       42.40000   42.51000  -0.11000   -0.25876
元大韓國KOSPI200基金                                               19.52000   19.68000  -0.16000   -0.81301
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.62000   13.59000   0.03000    0.22075
日盛上選基金                                                       27.91000   27.92000  -0.01000   -0.03582
日盛小而美基金                                                     15.13000   15.06000   0.07000    0.46481
日盛中國內需動力基金                                                8.40000    8.51000  -0.11000   -1.29260
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.69470   11.68390   0.01080    0.09243
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.70780    9.69880   0.00900    0.09279
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.65040   11.63750   0.01290    0.11085
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.66570    9.65510   0.01060    0.10979
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.57440   10.56150   0.01290    0.12214
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.75720    8.74660   0.01060    0.12119
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.27000    9.36000  -0.09000   -0.96154
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.72000    8.81000  -0.09000   -1.02157
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.05000    9.15000  -0.10000   -1.09290
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
日盛日盛基金                                                       11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                  9.84000    9.94000  -0.10000   -1.00604
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.97800   10.00560  -0.02760   -0.27585
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.27490    9.30050  -0.02560   -0.27525
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.81580    9.84150  -0.02570   -0.26114
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.12540    9.14930  -0.02390   -0.26122
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.40080    2.40110  -0.00030   -0.01249
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64900    1.64920  -0.00020   -0.01213
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36100    0.36100   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24870    0.24870   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.00720   12.00570   0.00150    0.01249
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.13890    8.13790   0.00100    0.01229
日盛亞洲機會基金                                                    6.05000    6.10000  -0.05000   -0.81967
日盛首選基金                                                       14.38000   14.40000  -0.02000   -0.13889
日盛高科技基金                                                     14.84000   14.83000   0.01000    0.06743
日盛貨幣市場基金                                                   14.78160   14.78100   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                     33.71000   33.70000   0.01000    0.02967
日盛精選五虎基金                                                   32.12000   31.93000   0.19000    0.59505
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49590   13.49540   0.00050    0.00370
台新2000高科技基金                                                 23.08000   23.18000  -0.10000   -0.43141
台新MSCI中國基金                                                   17.72000   17.94000  -0.22000   -1.22631
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        20.03000   20.14000  -0.11000   -0.54618
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        17.20000   16.98000   0.22000    1.29564
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17310   14.17250   0.00060    0.00423
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.53120   10.53320  -0.00200   -0.01899
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.48020   10.48010   0.00010    0.00095
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11710   10.11380   0.00330    0.03263
台新中國通基金                                                     33.53000   33.71000  -0.18000   -0.53397
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42920    0.43520  -0.00600   -1.37868
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.28800   13.46900  -0.18100   -1.34383
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27990    0.28420  -0.00430   -1.51302
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.68000    8.82000  -0.14000   -1.58730
台新主流基金                                                       18.46000   18.39000   0.07000    0.38064
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.53000   19.83000  -0.30000   -1.51286
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63380    0.64400  -0.01020   -1.58385
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.41000   14.64000  -0.23000   -1.57104
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46660    0.47410  -0.00750   -1.58194
台新台灣中小基金                                                   26.42000   26.59000  -0.17000   -0.63934
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.64490    9.70890  -0.06400   -0.65919
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.85720    8.90910  -0.05190   -0.58255
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.38000    8.43000  -0.05000   -0.59312
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.95530   10.01370  -0.05840   -0.58320
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.74810    9.78820  -0.04010   -0.40968
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.59140   10.63490  -0.04350   -0.40903
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
台新印度基金                                                       12.92000   12.93000  -0.01000   -0.07734
台新亞美短期債券基金                                               10.88200   10.88120   0.00080    0.00735
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.44280    8.43770   0.00510    0.06044
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27780    0.27780   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.85090   11.84380   0.00710    0.05995
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38460    0.38450   0.00010    0.02601
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09830   11.09800   0.00030    0.00270
台新高股息平衡基金                                                 26.00170   26.01000  -0.00830   -0.03191
台新智慧生活基金-美元                                               9.12390    9.37890  -0.25500   -2.71887
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.43000    9.69000  -0.26000   -2.68318
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.19210    8.19090   0.00120    0.01465
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.41990    8.41590   0.00400    0.04753
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.89530    8.89400   0.00130    0.01462
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.15080    9.14640   0.00440    0.04811
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.41260   10.40780   0.00480    0.04612
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33100    0.33100   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.69400    7.69050   0.00350    0.04551
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25760    0.25760   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.24000    5.25000  -0.01000   -0.19048
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.57000   20.57000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.61600   10.62100  -0.00500   -0.04708
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.33000   14.68000  -0.35000   -2.38420
未來資產亞洲新富基金                                               17.57000   17.80000  -0.23000   -1.29213
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57610   12.57560   0.00050    0.00398
未來資產阿波羅基金                                                  9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.15140   11.15050   0.00090    0.00807
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.86260    9.86420  -0.00160   -0.01622
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11270    9.11010   0.00260    0.02854
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42980   10.42670   0.00310    0.02973
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.63850    7.63900  -0.00050   -0.00655
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.80310    8.80370  -0.00060   -0.00682
永豐中小基金                                                       44.70000   44.38000   0.32000    0.72105
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.73410    1.73290   0.00120    0.06925
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.31790    2.31640   0.00150    0.06476
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.83480    7.83160   0.00320    0.04086
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.16110   10.15690   0.00420    0.04135
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.03000    4.08000  -0.05000   -1.22549
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    17.98000   18.18000  -0.20000   -1.10011
永豐主流品牌基金                                                   16.25000   16.42000  -0.17000   -1.03532
永豐永豐基金                                                       30.19000   29.97000   0.22000    0.73407
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.27270    9.31770  -0.04500   -0.48295
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.41750    9.46330  -0.04580   -0.48397
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.20280    9.24700  -0.04420   -0.47799
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.34820    9.39310  -0.04490   -0.47801
永豐亞洲民生消費基金                                               10.37000   10.45000  -0.08000   -0.76555
永豐南非幣2021保本基金                                             13.10200   13.09220   0.00980    0.07485
永豐高科技基金                                                     20.08000   19.94000   0.14000    0.70211
永豐貨幣市場基金                                                   13.89290   13.89240   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11720    2.11630   0.00090    0.04253
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52300    2.52190   0.00110    0.04362
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.69750    7.69600   0.00150    0.01949
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.41930   10.41720   0.00210    0.02016
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.93420    6.93670  -0.00250   -0.03604
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.76740   10.77120  -0.00380   -0.03528
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.09000    7.08000   0.01000    0.14124
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.39000   16.37000   0.02000    0.12217
永豐臺灣加權ETF基金                                                49.29000   49.18000   0.11000    0.22367
永豐領航科技基金                                                   32.66000   32.62000   0.04000    0.12262
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.23000    9.36000  -0.13000   -1.38889
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.12000    9.22000  -0.10000   -1.08460
永豐趨勢平衡基金                                                   36.40000   36.50000  -0.10000   -0.27397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.64210   11.63860   0.00350    0.03007
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.42690    9.42030   0.00660    0.07006
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.76840    9.76160   0.00680    0.06966
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.46120    9.45600   0.00520    0.05499
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.69390    9.68880   0.00510    0.05264
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.44000    9.43340   0.00660    0.06996
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.90790    9.90100   0.00690    0.06969
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.43360    9.42910   0.00450    0.04772
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.74720    9.74250   0.00470    0.04824
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.05000   10.15000  -0.10000   -0.98522
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.78000    8.86000  -0.08000   -0.90293
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.37000    9.45000  -0.08000   -0.84656
兆豐國際中小基金                                                   12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.87000   13.06000  -0.19000   -1.45482
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.91000   17.14000  -0.23000   -1.34189
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.74000   16.98000  -0.24000   -1.41343
兆豐國際生命科學基金                                               14.93000   15.23000  -0.30000   -1.96980
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.93900   10.00020  -0.06120   -0.61199
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.12230   10.18680  -0.06450   -0.63317
兆豐國際全球基金                                                   29.32000   29.70000  -0.38000   -1.27946
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.30930   10.30750   0.00180    0.01746
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14950   10.15090  -0.00140   -0.01379
兆豐國際國民基金                                                   18.66000   18.72000  -0.06000   -0.32051
兆豐國際第一基金                                                   11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.93640    9.93550   0.00090    0.00906
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.82520    7.82450   0.00070    0.00895
兆豐國際萬全基金                                                   18.10000   18.10000   0.00000    0.00000
兆豐國際電子基金                                                   21.48000   21.51000  -0.03000   -0.13947
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.98000   19.84000   0.14000    0.70565
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              18.19000   18.27000  -0.08000   -0.43788
兆豐國際豐台灣基金                                                 29.86000   29.95000  -0.09000   -0.30050
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51210   12.51170   0.00040    0.00320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.90420    9.90180   0.00240    0.02424
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.86660    9.86650   0.00010    0.00101
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.89170    9.89140   0.00030    0.00303
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.90580    9.90330   0.00250    0.02524
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.87380    9.87370   0.00010    0.00101
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.89070    9.89040   0.00030    0.00303
合庫台灣基金                                                        9.33000    9.41000  -0.08000   -0.85016
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.01530   11.04020  -0.02490   -0.22554
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.83820   11.86490  -0.02670   -0.22503
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.59460   10.62060  -0.02600   -0.24481
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.33890   11.37080  -0.03190   -0.28054
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.98150    7.99960  -0.01810   -0.22626
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.26190    9.28260  -0.02070   -0.22300
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.83210    8.85380  -0.02170   -0.24509
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.72060    8.74570  -0.02510   -0.28700
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.07820    9.10050  -0.02230   -0.24504
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.12000   10.24000  -0.12000   -1.17188
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.80000   10.93000  -0.13000   -1.18939
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.26000    9.37000  -0.11000   -1.17396
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.04000   10.16000  -0.12000   -1.18110
合庫全球新興市場基金                                                8.40000    8.47000  -0.07000   -0.82645
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
合庫貨幣市場基金                                                   10.13760   10.13720   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.32110    9.32460  -0.00350   -0.03754
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.56640    9.57120  -0.00480   -0.05015
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.88980    9.89360  -0.00380   -0.03841
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.27390   11.27730  -0.00340   -0.03015
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.51530   13.51060   0.00470    0.03479
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.55800    8.56250  -0.00450   -0.05255
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.23300    9.23770  -0.00470   -0.05088
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.71150    7.71440  -0.00290   -0.03759
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.53400    8.53640  -0.00240   -0.02811
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.95880    9.94960   0.00920    0.09247
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
安本標準兩岸價值基金                                                9.41000    9.55000  -0.14000   -1.46597
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.62000    9.71000  -0.09000   -0.92688
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.88000    9.98000  -0.10000   -1.00200
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.03310   11.03210   0.00100    0.00906
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.83460    9.83540  -0.00080   -0.00813
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74230    9.74000   0.00230    0.02361
安聯中國東協基金                                                   13.99000   14.10000  -0.11000   -0.78014
安聯中國策略基金-美元                                               9.40000    9.56000  -0.16000   -1.67364
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.23000   12.43000  -0.20000   -1.60901
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.65000   11.89000  -0.24000   -2.01850
安聯中華新思路基金-美元                                            10.72000   10.94000  -0.22000   -2.01097
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.11000   10.32000  -0.21000   -2.03488
安聯台灣大壩基金                                                   23.52000   23.44000   0.08000    0.34130
安聯台灣科技基金                                                   36.29000   36.09000   0.20000    0.55417
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50140   12.50090   0.00050    0.00400
安聯台灣智慧基金                                                   25.23000   25.16000   0.07000    0.27822
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.07660   10.08010  -0.00350   -0.03472
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.96090   14.96530  -0.00440   -0.02940
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.53310    9.53600  -0.00290   -0.03041
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.64000   10.76000  -0.12000   -1.11524
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.97000   11.08000  -0.11000   -0.99278
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.29340   12.29910  -0.00570   -0.04634
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.07760   10.08300  -0.00540   -0.05356
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.13630   12.14300  -0.00670   -0.05518
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.36750    9.37190  -0.00440   -0.04695
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.21910    9.22410  -0.00500   -0.05421
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.87680    8.88170  -0.00490   -0.05517
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.79000   10.87000  -0.08000   -0.73597
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.76000   10.84000  -0.08000   -0.73801
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.54000   10.62000  -0.08000   -0.75330
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.14000    9.20000  -0.06000   -0.65217
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.71000   10.78000  -0.07000   -0.64935
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.00750   12.01900  -0.01150   -0.09568
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.90100   10.91230  -0.01130   -0.10355
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.56360   10.57430  -0.01070   -0.10119
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.78870    8.79690  -0.00820   -0.09321
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.57560    8.58440  -0.00880   -0.10251
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.28520    8.29360  -0.00840   -0.10128
安聯全球人口趨勢基金                                               10.90000   10.98000  -0.08000   -0.72860
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.82000   33.88000  -0.06000   -0.17710
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.90000    7.94000  -0.04000   -0.50378
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.93720   11.92850   0.00870    0.07293
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.30920   10.30170   0.00750    0.07280
安聯全球新興市場基金                                               15.76000   15.89000  -0.13000   -0.81812
安聯全球農金趨勢基金                                                9.20000    9.27000  -0.07000   -0.75512
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.08000    8.13000  -0.05000   -0.61501
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.96000   10.07000  -0.11000   -1.09235
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.75000    9.85000  -0.10000   -1.01523
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.68000    9.77000  -0.09000   -0.92119
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.57000    9.67000  -0.10000   -1.03413
安聯亞洲動態策略基金                                               19.83000   20.06000  -0.23000   -1.14656
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.10060   10.09550   0.00510    0.05052
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.80410    9.79910   0.00500    0.05103
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.39100   82.37790   0.01310    0.01590
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.15740   12.16270  -0.00530   -0.04358
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.15010   64.13710   0.01300    0.02027
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.38660    9.39070  -0.00410   -0.04366
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58230    2.58120   0.00110    0.04262
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.37220   10.37760  -0.00540   -0.05204
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19440    2.19340   0.00100    0.04559
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57240    8.57680  -0.00440   -0.05130
宏利台灣動力基金                                                   26.37000   26.36000   0.01000    0.03794
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.61580    9.66560  -0.04980   -0.51523
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.47940    9.52400  -0.04460   -0.46829
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.51290    7.55110  -0.03820   -0.50589
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.52030    7.55660  -0.03630   -0.48037
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.27000   10.39000  -0.12000   -1.15496
宏利全球債券組合基金                                               12.91550   12.92740  -0.01190   -0.09205
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76370    2.76330   0.00040    0.01448
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.62510   11.62310   0.00200    0.01721
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57610    8.57480   0.00130    0.01516
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44030    2.43720   0.00310    0.12720
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.87320   10.86800   0.00520    0.04785
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.03370    3.06170  -0.02800   -0.91452
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.49010    0.49450  -0.00440   -0.88979
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.20000   14.32000  -0.12000   -0.83799
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.68740   11.72270  -0.03530   -0.30113
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.35020   10.38360  -0.03340   -0.32166
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.03600   10.06750  -0.03150   -0.31289
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.75180    8.77990  -0.02810   -0.32005
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.35450    8.38140  -0.02690   -0.32095
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.27680    8.30280  -0.02600   -0.31315
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.22360    8.24990  -0.02630   -0.31879
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.74580    2.74690  -0.00110   -0.04005
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39800    0.39820  -0.00020   -0.05023
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.09950   12.10620  -0.00670   -0.05534
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90610    0.90650  -0.00040   -0.04413
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.27650    7.28080  -0.00430   -0.05906
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01400    2.01500  -0.00100   -0.04963
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28940    0.28960  -0.00020   -0.06906
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.90520    8.91020  -0.00500   -0.05612
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32410    0.32430  -0.00020   -0.06167
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64970   13.64930   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.24000    2.26000  -0.02000   -0.88496
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.23000   10.34000  -0.11000   -1.06383
宏利臺灣股息收益基金                                               22.83000   22.82000   0.01000    0.04382
宏利澳幣保本基金                                                   12.23490   12.16240   0.07250    0.59610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.69000   10.75000  -0.06000   -0.55814
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      10.97000   11.05000  -0.08000   -0.72398
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.19320   10.20520  -0.01200   -0.11759
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.34400    9.34990  -0.00590   -0.06310
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.83530    8.83800  -0.00270   -0.03055
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.61560   10.61890  -0.00330   -0.03108
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.38000    9.45000  -0.07000   -0.74074
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.11000    9.22000  -0.11000   -1.19306
貝萊德新台幣基金                                                   12.93970   12.93940   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     22.62000   22.58000   0.04000    0.17715
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26850   11.26690   0.00160    0.01420
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86130    9.85550   0.00580    0.05885
保德信大中華基金-人民幣                                             8.62000    8.71000  -0.09000   -1.03330
保德信大中華基金-美元                                               8.42000    8.50000  -0.08000   -0.94118
保德信大中華基金-新台幣                                            25.18000   25.43000  -0.25000   -0.98309
保德信中小型股基金                                                 34.43000   34.54000  -0.11000   -0.31847
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.86000    7.95000  -0.09000   -1.13208
保德信中國中小基金-美元                                             7.49000    7.57000  -0.08000   -1.05680
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.27000    7.34000  -0.07000   -0.95368
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.88470    8.90810  -0.02340   -0.26268
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.97040    8.99380  -0.02340   -0.26018
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.01560    9.03990  -0.02430   -0.26881
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.78330    9.80970  -0.02640   -0.26912
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.18000    8.25000  -0.07000   -0.84848
保德信中國品牌基金-美元                                             8.20000    8.27000  -0.07000   -0.84643
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.85000    8.93000  -0.08000   -0.89586
保德信台商全方位基金                                               29.67000   29.63000   0.04000    0.13500
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.91000   27.17000  -0.26000   -0.95694
保德信全球消費商機基金                                             17.46000   17.74000  -0.28000   -1.57835
保德信全球基礎建設基金                                             11.66000   11.78000  -0.12000   -1.01868
保德信全球資源基金                                                  7.40000    7.43000  -0.03000   -0.40377
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.67000   32.89000  -0.22000   -0.66890
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                                9.98260    9.98860  -0.00600   -0.06007
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                  9.98260    9.98860  -0.00600   -0.06007
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.01040   10.01320  -0.00280   -0.02796
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.01040   10.01320  -0.00280   -0.02796
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.41360    9.42860  -0.01500   -0.15909
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.26760   10.28390  -0.01630   -0.15850
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.98650    8.99790  -0.01140   -0.12670
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.78540    9.79780  -0.01240   -0.12656
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.05140    8.05290  -0.00150   -0.01863
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.70700   10.70900  -0.00200   -0.01868
保德信亞太基金                                                     18.89000   19.08000  -0.19000   -0.99581
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.36050    8.35750   0.00300    0.03590
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.16980   11.16580   0.00400    0.03582
保德信店頭市場基金                                                 24.20000   24.24000  -0.04000   -0.16502
保德信拉丁美洲基金                                                  7.17000    7.08000   0.09000    1.27119
保德信金平衡基金                                                   27.68000   27.64000   0.04000    0.14472
保德信金滿意基金                                                   36.37000   36.35000   0.02000    0.05502
保德信科技島基金                                                   21.73000   21.74000  -0.01000   -0.04600
保德信高成長基金                                                   80.96000   80.60000   0.36000    0.44665
保德信第一基金                                                     21.98000   21.94000   0.04000    0.18232
保德信貨幣市場基金                                                 15.78120   15.78060   0.00060    0.00380
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.12200   10.18200  -0.06000   -0.58928
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.34610   10.40400  -0.05790   -0.55652
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.41060   10.45460  -0.04400   -0.42087
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.96340   10.00240  -0.03900   -0.38991
保德信新世紀基金                                                    9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.91490    7.92120  -0.00630   -0.07953
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.81770   10.82630  -0.00860   -0.07944
保德信新興趨勢組合基金                                             10.02000   10.13000  -0.11000   -1.08588
保德信瑞騰基金                                                     15.55330   15.55260   0.00070    0.00450
保德信歐洲組合基金                                                  9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.70570    9.70450   0.00120    0.01237
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01390   10.01250   0.00140    0.01398
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.68010    9.67880   0.00130    0.01343
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.84120    9.83860   0.00260    0.02643
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.75290    9.74460   0.00830    0.08518
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.90640    9.89810   0.00830    0.08385
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.64360    9.63990   0.00370    0.03838
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.76600    9.76230   0.00370    0.03790
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.08890   10.08430   0.00460    0.04562
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02230   10.01670   0.00560    0.05591
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02240   10.01680   0.00560    0.05591
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.96400    9.96360   0.00040    0.00401
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.96400    9.96360   0.00040    0.00401
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92020    9.91240   0.00780    0.07869
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.11760   10.10820   0.00940    0.09299
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83330    9.82930   0.00400    0.04069
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.92930    9.92530   0.00400    0.04030
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.58980    9.57980   0.01000    0.10439
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.42760    9.42160   0.00600    0.06368
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02420   10.01990   0.00430    0.04291
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02060   10.01660   0.00400    0.03993
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12650   10.12040   0.00610    0.06027
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.19860   10.19470   0.00390    0.03826
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.04270   10.04360  -0.00090   -0.00896
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.04310   10.04400  -0.00090   -0.00896
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94230    1.93830   0.00400    0.20637
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67240    2.66670   0.00570    0.21375
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28960    0.28930   0.00030    0.10370
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43200    0.43140   0.00060    0.13908
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.30460    8.29340   0.01120    0.13505
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.63790   11.62070   0.01720    0.14801
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.43240    9.41210   0.02030    0.21568
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.62070   11.59610   0.02460    0.21214
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.45650    8.44510   0.01140    0.13499
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.45290   10.43880   0.01410    0.13507
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.15210   10.14770   0.00440    0.04336
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.08410   10.07930   0.00480    0.04762
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05930   10.05580   0.00350    0.03481
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69460   10.69070   0.00390    0.03648
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.99750    9.99390   0.00360    0.03602
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72320    9.72140   0.00180    0.01852
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10700   10.10520   0.00180    0.01781
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.74110    9.73940   0.00170    0.01745
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.98160    9.97950   0.00210    0.02104
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.45750   10.45120   0.00630    0.06028
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09300    6.09440  -0.00140   -0.02297
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.58200   10.58440  -0.00240   -0.02267
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65380   11.65360   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                           15.80000   15.82000  -0.02000   -0.12642
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3613.33000 3619.42000  -6.09000   -0.16826
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.80160    9.83470  -0.03310   -0.33656
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.71900   10.75790  -0.03890   -0.36159
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                        9.98420   10.02040  -0.03620   -0.36126
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.66940    8.69880  -0.02940   -0.33798
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.00600    9.03880  -0.03280   -0.36288
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.83610    8.86820  -0.03210   -0.36197
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.93930    9.97300  -0.03370   -0.33791
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.39230   10.43010  -0.03780   -0.36241
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.34030   10.37780  -0.03750   -0.36135
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.12000    6.14000  -0.02000   -0.32573
柏瑞巨人基金                                                       11.26000   11.23000   0.03000    0.26714
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66220   13.66180   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.08000   15.16000  -0.08000   -0.52770
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.41000   13.43550  -0.02550   -0.18980
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76500   11.78950  -0.02450   -0.20781
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.35220   12.37770  -0.02550   -0.20602
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.70590    8.72240  -0.01650   -0.18917
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.68610    6.69880  -0.01270   -0.18959
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.60340    8.62130  -0.01790   -0.20763
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.36840    8.38190  -0.01350   -0.16106
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.56390   10.58570  -0.02180   -0.20594
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.21750    8.23420  -0.01670   -0.20281
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.93950   11.96440  -0.02490   -0.20812
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.61750   11.63960  -0.02210   -0.18987
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.87250   11.89150  -0.01900   -0.15978
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.24430   11.26760  -0.02330   -0.20679
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.86080    8.87760  -0.01680   -0.18924
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.61340    9.63340  -0.02000   -0.20761
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.56470    9.58010  -0.01540   -0.16075
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.39490    9.41430  -0.01940   -0.20607
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.27740    9.29620  -0.01880   -0.20223
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.12720   10.14920  -0.02200   -0.21677
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.98300   10.00600  -0.02300   -0.22986
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.84570    9.86880  -0.02310   -0.23407
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.92770    9.95030  -0.02260   -0.22713
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.78610    9.80740  -0.02130   -0.21718
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55420    9.57620  -0.02200   -0.22974
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.50840    9.53070  -0.02230   -0.23398
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.59120    9.61310  -0.02190   -0.22781
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.10830   10.13020  -0.02190   -0.21619
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.98300   10.00600  -0.02300   -0.22986
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.84580    9.86880  -0.02300   -0.23306
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.92770    9.95030  -0.02260   -0.22713
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.78610    9.80730  -0.02120   -0.21617
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55440    9.57640  -0.02200   -0.22973
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.50840    9.53070  -0.02230   -0.23398
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.59130    9.61320  -0.02190   -0.22781
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.68420   10.67690   0.00730    0.06837
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.87820   11.87020   0.00800    0.06740
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.25070   11.24460   0.00610    0.05425
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.96480    8.95870   0.00610    0.06809
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.64010    9.63360   0.00650    0.06747
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.49610    9.49100   0.00510    0.05374
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.39640   10.38930   0.00710    0.06834
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.06010   11.05260   0.00750    0.06786
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.86930   10.86350   0.00580    0.05339
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.96510    8.95900   0.00610    0.06809
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.64050    9.63400   0.00650    0.06747
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.49660    9.49150   0.00510    0.05373
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.61000   11.68000  -0.07000   -0.59932
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.30000   12.39000  -0.09000   -0.72639
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.07000    8.12000  -0.05000   -0.61576
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.62000    7.67000  -0.05000   -0.65189
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.38000    8.44000  -0.06000   -0.71090
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.05000   10.12000  -0.07000   -0.69170
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.04000   10.10000  -0.06000   -0.59406
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.63000   11.78000  -0.15000   -1.27334
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   11.83000   11.98000  -0.15000   -1.25209
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.01000    9.82000   0.19000    1.93483
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.32150   11.29600   0.02550    0.22574
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.37370    7.35710   0.01660    0.22563
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.37820   11.37460   0.00360    0.03165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.02850   11.02660   0.00190    0.01723
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.13620   10.13480   0.00140    0.01381
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.26530    8.26280   0.00250    0.03026
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.26460    9.26300   0.00160    0.01727
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.29410    9.29280   0.00130    0.01399
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.60890   10.60710   0.00180    0.01697
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.99200    9.98880   0.00320    0.03204
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.11920   10.11780   0.00140    0.01384
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.59810    9.59640   0.00170    0.01771
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.93070    8.92790   0.00280    0.03136
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.85600    8.84840   0.00760    0.08589
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.31820    9.31680   0.00140    0.01503
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.79140   11.78040   0.01100    0.09338
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.23340   11.22430   0.00910    0.08107
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.64890   10.64100   0.00790    0.07424
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.95330    6.94680   0.00650    0.09357
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66590    8.65890   0.00700    0.08084
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.25950    9.25260   0.00690    0.07457
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.13630   10.12690   0.00940    0.09282
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.66580   10.65790   0.00790    0.07412
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.38000    9.37240   0.00760    0.08109
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.86790    8.85960   0.00830    0.09368
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.45690    9.44990   0.00700    0.07407
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.18260   11.16850   0.01410    0.12625
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.75320   11.73930   0.01390    0.11841
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.75650   10.74440   0.01210    0.11262
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.06380    9.05230   0.01150    0.12704
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.57480    9.56340   0.01140    0.11920
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.56560    9.55480   0.01080    0.11303
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07800   11.06490   0.01310    0.11839
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97720    9.96460   0.01260    0.12645
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.24960   10.23800   0.01160    0.11330
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.46270    9.45070   0.01200    0.12697
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.21750    9.20580   0.01170    0.12709
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.79490    9.78330   0.01160    0.11857
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.32790    9.31740   0.01050    0.11269
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.21000   17.33000  -0.12000   -0.69244
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.72000   15.88000  -0.16000   -1.00756
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.76860   12.75990   0.00870    0.06818
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.96840   10.01920  -0.05080   -0.50703
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.92000   10.97260  -0.05260   -0.47938
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.51100   11.56020  -0.04920   -0.42560
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.42290   10.47480  -0.05190   -0.49547
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.99690    9.04280  -0.04590   -0.50759
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.55210    9.59810  -0.04600   -0.47926
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.44780    9.48810  -0.04030   -0.42474
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.43220    9.47910  -0.04690   -0.49477
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.12650    9.17300  -0.04650   -0.50692
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.36180    9.40690  -0.04510   -0.47944
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.03720   11.08440  -0.04720   -0.42582
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.37740    9.42410  -0.04670   -0.49554
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        15.06000   14.43000   0.63000    4.36590
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        22.43000   24.60000  -2.17000   -8.82114
國泰大中華基金                                                     16.49000   16.34000   0.15000    0.91799
國泰小龍基金                                                       12.86000   12.78000   0.08000    0.62598
國泰中小成長基金                                                   34.17000   33.90000   0.27000    0.79646
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.63180    3.67600  -0.04420   -1.20239
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.19000   16.38000  -0.19000   -1.15995
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.60610    0.61340  -0.00730   -1.19009
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.57050    0.57730  -0.00680   -1.17790
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.21270    2.21070   0.00200    0.09047
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.63980    9.62660   0.01320    0.13712
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.09940    8.08840   0.01100    0.13600
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31380    0.31340   0.00040    0.12763
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.56810   11.56710   0.00100    0.00865
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.65930    1.65880   0.00050    0.03014
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.94200    9.93020   0.01180    0.11883
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32590    0.32560   0.00030    0.09214
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.73180    3.78460  -0.05280   -1.39513
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.63000   16.86000  -0.23000   -1.36418
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.53190    0.53940  -0.00750   -1.39043
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.73060    2.78460  -0.05400   -1.93924
國泰中港台基金台幣級別                                             12.18000   12.41000  -0.23000   -1.85334
國泰中港台基金美元級別                                              0.39400    0.40180  -0.00780   -1.94126
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.06000   26.13000  -0.07000   -0.26789
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.21000   13.09000   0.12000    0.91673
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.81000   32.33000  -0.52000   -1.60841
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.38820   10.40360  -0.01540   -0.14803
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.19830   10.21340  -0.01510   -0.14784
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.22200   10.23720  -0.01520   -0.14848
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33470    0.33530  -0.00060   -0.17894
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32840    0.32900  -0.00060   -0.18237
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32910    0.32970  -0.00060   -0.18198
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41970   12.41940   0.00030    0.00242
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.35230    2.37790  -0.02560   -1.07658
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.51000   10.61000  -0.10000   -0.94251
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.33850    0.34210  -0.00360   -1.05232
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47970    0.48570  -0.00600   -1.23533
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.47000   12.59000  -0.12000   -0.95314
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42760    0.43180  -0.00420   -0.97267
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.37000    5.39000  -0.02000   -0.37106
國泰全球資源基金美元級別                                            0.17050    0.17120  -0.00070   -0.40888
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39490    0.39680  -0.00190   -0.47883
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35570    0.35740  -0.00170   -0.47566
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41950    0.42160  -0.00210   -0.49810
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.59000   10.64000  -0.05000   -0.46992
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.50350    0.50680  -0.00330   -0.65114
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.05000   20.37000  -0.32000   -1.57094
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        20.70000   20.67000   0.03000    0.14514
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.32760    2.34050  -0.01290   -0.55116
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.39580   10.44860  -0.05280   -0.50533
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.27070    9.31780  -0.04710   -0.50548
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.33580    0.33760  -0.00180   -0.53318
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.29950    0.30110  -0.00160   -0.53138
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47280    0.47620  -0.00340   -0.71399
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.35240    0.35430  -0.00190   -0.53627
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.22000   17.37000  -0.15000   -0.86356
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55520    0.56050  -0.00530   -0.94558
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.22000   17.37000  -0.15000   -0.86356
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.78300    0.79180  -0.00880   -1.11139
國泰科技生化基金                                                   26.83000   26.51000   0.32000    1.20709
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.65000   26.95000  -0.30000   -1.11317
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.72000   13.65000   0.07000    0.51282
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.05630   37.82240   0.23390    0.61842
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.29130   20.40230  -0.11100   -0.54406
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.75290   17.56340   0.18950    1.07895
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.67970   38.64320   0.03650    0.09445
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.20030   40.20610  -0.00580   -0.01443
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.79310   42.82880  -0.03570   -0.08336
國泰紐幣2021保本基金                                               12.28550   12.28220   0.00330    0.02687
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.58820   12.58390   0.00430    0.03417
國泰紐幣保本基金                                                   12.50840   12.50660   0.00180    0.01439
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.09000   17.80000   0.29000    1.62921
國泰國泰基金台幣級別                                               18.09000   17.80000   0.29000    1.62921
國泰富時中國A50基金                                                17.19000   17.90000  -0.71000   -3.96648
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33210    0.33250  -0.00040   -0.12030
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47760    0.47910  -0.00150   -0.31309
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.50570   10.51620  -0.01050   -0.09985
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.45640    7.46380  -0.00740   -0.09915
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35460    0.35500  -0.00040   -0.11268
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24050    0.24080  -0.00030   -0.12458
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.14390    2.14790  -0.00400   -0.18623
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.52100    9.53360  -0.01260   -0.13216
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30620    0.30670  -0.00050   -0.16303
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.22110   40.25690  -0.03580   -0.08893
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            16.70000   17.12000  -0.42000   -2.45327
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.08000   11.22000  -0.14000   -1.24777
國泰新興市場基金美元級別                                            0.35750    0.36210  -0.00460   -1.27037
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28600    2.28520   0.00080    0.03501
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48870    1.48820   0.00050    0.03360
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33900    0.33890   0.00010    0.02951
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33510    0.33500   0.00010    0.02985
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22300    0.22290   0.00010    0.04486
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.38960   10.38340   0.00620    0.05971
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.63910    6.63520   0.00390    0.05878
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.54000   15.62000  -0.08000   -0.51216
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   27.69000   27.41000   0.28000    1.02152
國泰價值卓越基金                                                   11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.93000   10.05000  -0.12000   -1.19403
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.33660    0.34100  -0.00440   -1.29032
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.64230   38.67930  -0.03700   -0.09566
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.73000   18.99000  -0.26000   -1.36914
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              17.85000   17.95000  -0.10000   -0.55710
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.80000   16.77000   0.03000    0.17889
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.02590   12.02530   0.00060    0.00499
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39450    0.39450   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98000    9.98190  -0.00190   -0.01903
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99270    9.99310  -0.00040   -0.00400
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.01140   10.00860   0.00280    0.02798
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98000    9.98190  -0.00190   -0.01903
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.99240    9.99270  -0.00030   -0.00300
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.01140   10.00860   0.00280    0.02798
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.57970    9.57960   0.00010    0.00104
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.19740    8.19440   0.00300    0.03661
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.72820   10.72820   0.00000    0.00000
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.29510    9.29170   0.00340    0.03659
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23780   11.23680   0.00100    0.00890
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79440    9.79320   0.00120    0.01225
第一金大中華基金                                                   23.06000   23.05000   0.01000    0.04338
第一金小型精選基金                                                 28.28000   28.39000  -0.11000   -0.38746
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.37000   11.52000  -0.15000   -1.30208
第一金中國世紀基金-美元                                             7.01960    7.11020  -0.09060   -1.27423
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.02000    7.11070  -0.09070   -1.27554
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.30000    8.40000  -0.10000   -1.19048
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.30000    8.40000  -0.10000   -1.19048
第一金中概平衡基金                                                 21.75000   21.76000  -0.01000   -0.04596
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26400   15.26340   0.00060    0.00393
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.99100  177.98400   0.00700    0.00393
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.13510    9.24090  -0.10580   -1.14491
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.13510    9.24100  -0.10590   -1.14598
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.35000    9.46000  -0.11000   -1.16279
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.35000    9.46000  -0.11000   -1.16279
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 12.90190   13.15300  -0.25110   -1.90907
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               12.90260   13.15380  -0.25120   -1.90971
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.46000   12.69000  -0.23000   -1.81245
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.46000   12.70000  -0.24000   -1.88976
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.48600    9.53610  -0.05010   -0.52537
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.48890    9.53900  -0.05010   -0.52521
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.17750    9.22460  -0.04710   -0.51059
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.20160    9.24870  -0.04710   -0.50926
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.01330   10.06620  -0.05290   -0.52552
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.70100    9.75070  -0.04970   -0.50971
第一金全球大趨勢基金                                               21.85000   22.19000  -0.34000   -1.53222
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.90760    7.94200  -0.03440   -0.43314
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.59420    5.61850  -0.02430   -0.43250
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.15330    9.19280  -0.03950   -0.42968
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.15450    9.19390  -0.03940   -0.42855
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.58200    9.62330  -0.04130   -0.42917
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.58330    9.62460  -0.04130   -0.42911
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.27610    8.32340  -0.04730   -0.56828
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.84700    9.90320  -0.05620   -0.56749
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.50090    9.51690  -0.01600   -0.16812
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.49990    9.51590  -0.01600   -0.16814
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.80500    7.81950  -0.01450   -0.18543
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.80440    7.83140  -0.02700   -0.34477
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.67240    8.68760  -0.01520   -0.17496
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.67290    8.68810  -0.01520   -0.17495
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.12400   11.14270  -0.01870   -0.16782
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.12480   11.14360  -0.01880   -0.16871
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.89250    9.91080  -0.01830   -0.18465
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.65300   14.67880  -0.02580   -0.17576
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              12.26080   12.35900  -0.09820   -0.79456
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            12.27630   12.37450  -0.09820   -0.79357
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            11.63000   11.72000  -0.09000   -0.76792
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          11.66000   11.74000  -0.08000   -0.68143
第一金亞洲科技基金                                                 16.44000   16.62000  -0.18000   -1.08303
第一金亞洲新興市場基金                                             12.06000   12.12000  -0.06000   -0.49505
第一金店頭市場基金                                                  7.37000    7.37000   0.00000    0.00000
第一金創新趨勢基金                                                 18.96000   18.94000   0.02000    0.10560
第一金電子基金                                                     27.43000   27.45000  -0.02000   -0.07286
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.67000   17.52000   0.15000    0.85616
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           21.57000   21.69000  -0.12000   -0.55325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.79000    6.87000  -0.08000   -1.16448
統一大中華中小基金(美元)                                            6.14000    6.21000  -0.07000   -1.12721
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.12000    9.22000  -0.10000   -1.08460
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.48000    9.55000  -0.07000   -0.73298
統一大滿貫基金-A類型                                               27.58000   27.57000   0.01000    0.03627
統一大滿貫基金-I類型                                               27.58000   27.57000   0.01000    0.03627
統一大龍印基金                                                     12.65000   12.80000  -0.15000   -1.17188
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.97000    8.06000  -0.09000   -1.11663
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.22000    7.30000  -0.08000   -1.09589
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.24000    8.34000  -0.10000   -1.19904
統一中小基金                                                       20.39000   20.40000  -0.01000   -0.04902
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.79970    9.79490   0.00480    0.04901
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.02300    9.02340  -0.00040   -0.00443
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.77090    8.77000   0.00090    0.01026
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.75270   11.74690   0.00580    0.04937
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.75750   10.75800  -0.00050   -0.00465
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.44290   10.44190   0.00100    0.00958
統一台灣動力基金                                                   13.83000   13.87000  -0.04000   -0.28839
統一全天候基金-A類型                                               93.85000   94.13000  -0.28000   -0.29746
統一全天候基金-I類型                                               93.96000   94.24000  -0.28000   -0.29711
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.41780    8.47480  -0.05700   -0.67258
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.02900    8.08760  -0.05860   -0.72457
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.01930    8.07680  -0.05750   -0.71192
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.77340    8.83280  -0.05940   -0.67249
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.37540    8.43650  -0.06110   -0.72423
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.35830    8.41820  -0.05990   -0.71155
統一全球債券組合基金                                               11.86440   11.86840  -0.00400   -0.03370
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.65000   15.04000  -0.39000   -2.59309
統一全球新科技基金(美元)                                           13.65000   14.00000  -0.35000   -2.50000
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.15000   13.49000  -0.34000   -2.52039
統一亞太基金                                                       21.94000   22.18000  -0.24000   -1.08206
統一亞洲大金磚基金                                                 10.93000   11.01000  -0.08000   -0.72661
統一奔騰基金                                                       48.61000   48.86000  -0.25000   -0.51167
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67260   16.67200   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                                8.48000    8.54000  -0.06000   -0.70258
統一強漢基金(美元)                                                  7.56000    7.61000  -0.05000   -0.65703
統一強漢基金(新台幣)                                               19.98000   20.10000  -0.12000   -0.59701
統一統信基金                                                       23.52000   23.49000   0.03000    0.12771
統一黑馬基金                                                       49.04000   49.22000  -0.18000   -0.36570
統一新亞洲科技能源基金                                             15.23000   15.57000  -0.34000   -2.18369
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.85600    7.86860  -0.01260   -0.16013
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.06560   10.08160  -0.01600   -0.15870
統一經建基金                                                       39.27000   39.41000  -0.14000   -0.35524
統一龍馬基金                                                       52.15000   52.28000  -0.13000   -0.24866
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.62000   15.55000   0.07000    0.45016
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              38.73000   38.63000   0.10000    0.25887
野村中國機會基金                                                   11.53000   11.67000  -0.14000   -1.19966
野村巴西基金                                                        6.19000    6.00000   0.19000    3.16667
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.12000   11.09000   0.03000    0.27051
野村台灣高股息基金                                                 22.23000   22.47000  -0.24000   -1.06809
野村台灣運籌基金                                                   29.87000   29.93000  -0.06000   -0.20047
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.45250    9.42270   0.02980    0.31626
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.34960    9.33490   0.01470    0.15747
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43340    9.41850   0.01490    0.15820
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.77010    9.73930   0.03080    0.31624
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59180    9.57680   0.01500    0.15663
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53590    9.52090   0.01500    0.15755
野村平衡基金                                                       16.82000   16.81000   0.01000    0.05949
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.85000    8.95000  -0.10000   -1.11732
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.35000    9.46000  -0.11000   -1.16279
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.85000   13.00000  -0.15000   -1.15385
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.71000   10.84000  -0.13000   -1.19926
野村全球生技醫療基金                                               16.26000   16.32000  -0.06000   -0.36765
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.02900   10.00560   0.02340    0.23387
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.95150    9.94270   0.00880    0.08851
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.95400    9.94480   0.00920    0.09251
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.02900   10.00560   0.02340    0.23387
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.95150    9.94270   0.00880    0.08851
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.95400    9.94490   0.00910    0.09150
野村全球品牌基金                                                   25.09000   25.48000  -0.39000   -1.53061
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.49000   12.61000  -0.12000   -0.95163
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.57000   10.67000  -0.10000   -0.93721
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.87000   19.06000  -0.19000   -0.99685
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.81000   11.91000  -0.10000   -0.83963
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02240    9.99060   0.03180    0.31830
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.41970   10.40250   0.01720    0.16534
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.32350   10.30640   0.01710    0.16592
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.11390    9.15500  -0.04110   -0.44894
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.86910    8.92280  -0.05370   -0.60183
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.50470    8.55430  -0.04960   -0.57983
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.88180   10.93080  -0.04900   -0.44827
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.35850   10.42120  -0.06270   -0.60166
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.99810   10.05650  -0.05840   -0.58072
野村成長基金                                                       25.31000   25.25000   0.06000    0.23762
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20580    8.22070  -0.01490   -0.18125
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.19420    8.22180  -0.02760   -0.33569
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.39980    8.42590  -0.02610   -0.30976
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.80360    8.81960  -0.01600   -0.18141
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.68420    8.71350  -0.02930   -0.33626
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.90090    8.92860  -0.02770   -0.31024
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.66000    7.74000  -0.08000   -1.03359
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.07000   11.18000  -0.11000   -0.98390
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.18510    9.12880   0.05630    0.61673
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.21340    9.17280   0.04060    0.44261
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.35650    9.31390   0.04260    0.45738
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.81270    9.75250   0.06020    0.61728
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.74730    9.70440   0.04290    0.44207
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.90380    9.85870   0.04510    0.45746
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.37460    8.37140   0.00320    0.03823
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.94030    8.92320   0.01710    0.19164
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.79090    8.78810   0.00280    0.03186
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.89860   12.89360   0.00500    0.03878
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.96740   11.94450   0.02290    0.19172
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.70970    9.70670   0.00300    0.03091
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99960    9.97980   0.01980    0.19840
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98790    9.98730   0.00060    0.00601
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.03070   10.02990   0.00080    0.00798
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99780    9.97950   0.01830    0.18338
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98620    9.98560   0.00060    0.00601
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.03060   10.02990   0.00070    0.00698
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.70920    9.68960   0.01960    0.20228
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69550    9.69330   0.00220    0.02270
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.74500    9.73900   0.00600    0.06161
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.87310    9.90140  -0.02830   -0.28582
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.03150   10.04500  -0.01350   -0.13440
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.63890    9.66740  -0.02850   -0.29481
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.20620    9.23270  -0.02650   -0.28702
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.11350   11.14560  -0.03210   -0.28801
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.82450    9.86390  -0.03940   -0.39944
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.84140   10.87010  -0.02870   -0.26403
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.31040   10.35330  -0.04290   -0.41436
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.14890   10.18900  -0.04010   -0.39356
野村泰國基金                                                       40.28000   40.86000  -0.58000   -1.41948
野村高科技基金                                                      8.17000    8.14000   0.03000    0.36855
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.82390    9.88830  -0.06440   -0.65127
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.84000    9.89240  -0.05240   -0.52970
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.25870   10.31050  -0.05180   -0.50240
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.19860    9.26160  -0.06300   -0.68023
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.19060    9.25110  -0.06050   -0.65398
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.04260    9.09470  -0.05210   -0.57286
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.40640   11.46720  -0.06080   -0.53021
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.91690   12.97650  -0.05960   -0.45929
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.34090   10.41180  -0.07090   -0.68096
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.33870   10.40670  -0.06800   -0.65343
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.42890   10.48880  -0.05990   -0.57109
野村貨幣市場基金                                                   16.28020   16.27960   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                       14.70000   14.85000  -0.15000   -1.01010
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.92840    9.90260   0.02580    0.26054
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.75130    9.72230   0.02900    0.29828
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.83950    9.80670   0.03280    0.33447
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.78950    9.75770   0.03180    0.32590
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.75470    9.73980   0.01490    0.15298
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76830    9.75430   0.01400    0.14353
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.86870    9.83660   0.03210    0.32633
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81610    9.80110   0.01500    0.15304
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.93760    9.79910   0.13850    1.41340
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.75240    9.73840   0.01400    0.14376
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.68350    9.68510  -0.00160   -0.01652
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.66610    9.66760  -0.00150   -0.01552
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.75240    9.73840   0.01400    0.14376
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.68350    9.68510  -0.00160   -0.01652
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.66610    9.66760  -0.00150   -0.01552
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.97660    9.98660  -0.01000   -0.10013
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.78670    7.79460  -0.00790   -0.10135
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.63040   11.64220  -0.01180   -0.10136
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.36000    7.49000  -0.13000   -1.73565
野村精選貨幣市場基金                                               12.08540   12.08500   0.00040    0.00331
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.41000    7.48000  -0.07000   -0.93583
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.54000   10.64000  -0.10000   -0.93985
野村積極成長基金                                                   10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.60000    7.57000   0.03000    0.39630
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    27.67000   27.58000   0.09000    0.32632
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.22100   10.24600  -0.02500   -0.24400
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.47300    8.48160  -0.00860   -0.10140
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.79670    7.81640  -0.01970   -0.25203
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72610    7.74520  -0.01910   -0.24660
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.62270   11.63450  -0.01180   -0.10142
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.42820   10.45460  -0.02640   -0.25252
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.36700   10.39260  -0.02560   -0.24633
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.88000   10.03000  -0.15000   -1.49551
野村環球基金-人民幣計價                                            15.02000   15.24000  -0.22000   -1.44357
野村環球基金-美元計價                                              11.67000   11.85000  -0.18000   -1.51899
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.42000   16.68000  -0.26000   -1.55875
野村鴻利基金                                                       19.10000   19.03000   0.07000    0.36784
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86660   16.86620   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       16.03000   16.05000  -0.02000   -0.12461
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.79000    8.72000   0.07000    0.80275
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     11.59000   11.73000  -0.14000   -1.19352
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.81000   13.86000  -0.05000   -0.36075
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.07280   10.07940  -0.00660   -0.06548
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.21250   13.22140  -0.00890   -0.06732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.00230   10.00750  -0.00520   -0.05196
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83000    9.83310  -0.00310   -0.03153
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.58650    9.58540   0.00110    0.01148
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.58930    9.58830   0.00100    0.01043
凱基台商天下基金                                                   11.32000   11.41000  -0.09000   -0.78878
凱基台灣精五門基金                                                 16.95000   16.91000   0.04000    0.23655
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.81480   38.72850   0.08630    0.22283
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.94960   38.96540  -0.01580   -0.04055
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.32620   40.30340   0.02280    0.05657
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.22390   10.25710  -0.03320   -0.32368
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.17000   12.33000  -0.16000   -1.29765
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.86230   11.00470  -0.14240   -1.29399
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.77000   10.91000  -0.14000   -1.28323
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55270   11.55230   0.00040    0.00346
凱基開創基金                                                       22.50000   22.47000   0.03000    0.13351
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.53000   20.97000  -0.44000   -2.09824
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.76830   20.20200  -0.43370   -2.14682
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     15.94000   15.98000  -0.04000   -0.25031
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.13230   15.17420  -0.04190   -0.27613
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             6.94000    7.01000  -0.07000   -0.99857
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.35000   11.47000  -0.12000   -1.04621
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.91980   11.03620  -0.11640   -1.05471
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.52000   10.63000  -0.11000   -1.03481
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.21410   11.35410  -0.14000   -1.23303
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.56000   11.70000  -0.14000   -1.19658
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.37000   12.50000  -0.13000   -1.04000
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.04620   12.17560  -0.12940   -1.06278
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.52000   14.45000   0.07000    0.48443
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.13000   30.42000  -0.29000   -0.95332
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.97000   29.65000  -0.68000   -2.29342
富邦上証180基金                                                    25.80000   26.58000  -0.78000   -2.93454
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16490    0.16710  -0.00220   -1.31658
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.12000    5.18000  -0.06000   -1.15830
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.20000    7.92000   0.28000    3.53535
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.10000   34.05000  -2.95000   -8.66373
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.83280   10.86790  -0.03510   -0.32297
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.97810   10.01390  -0.03580   -0.35750
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.58090    9.60540  -0.02450   -0.25506
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.40850    9.43900  -0.03050   -0.32313
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.59480    8.62570  -0.03090   -0.35823
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.25850    8.27960  -0.02110   -0.25484
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.24340   20.22810   0.01530    0.07564
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.40560   11.40450   0.00110    0.00965
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37480   10.36480   0.01000    0.09648
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.84670   12.82190   0.02480    0.19342
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88500    1.88370   0.00130    0.06901
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.25700    9.23920   0.01780    0.19266
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40620    1.40530   0.00090    0.06404
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.78010   11.77780   0.00230    0.01953
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.70780    1.70770   0.00010    0.00586
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.11480   10.11280   0.00200    0.01978
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48520    1.48510   0.00010    0.00673
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.70000   15.55000   0.15000    0.96463
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.61000   19.96000  -0.35000   -1.75351
富邦日本東証基金                                                   20.65000   20.73000  -0.08000   -0.38591
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    41.65000   41.72000  -0.07000   -0.16779
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.08000   41.98000   0.10000    0.23821
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.19000   45.98000   0.21000    0.45672
富邦台灣心基金                                                     18.51000   18.43000   0.08000    0.43407
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.59000   43.40000   0.19000    0.43779
富邦台灣科技指數基金                                               47.85000   47.62000   0.23000    0.48299
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.28750   40.31270  -0.02520   -0.06251
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.48260   41.57080  -0.08820   -0.21217
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28540    0.28550  -0.00010   -0.03503
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54610    2.54530   0.00080    0.03143
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33760    0.33730   0.00030    0.08894
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45930   10.45000   0.00930    0.08900
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.20260    2.20200   0.00060    0.02725
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32260    0.32230   0.00030    0.09308
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.99040    8.98250   0.00790    0.08795
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             20.49000   20.70000  -0.21000   -1.01449
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.93000   15.71000   0.22000    1.40038
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 24.74000   25.42000  -0.68000   -2.67506
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65230   15.65180   0.00050    0.00319
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.77920   39.78080  -0.00160   -0.00402
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.20280   39.10780   0.09500    0.24292
富邦長紅基金                                                       52.69000   52.58000   0.11000    0.20921
富邦科技基金                                                       19.41000   19.43000  -0.02000   -0.10293
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.89200   40.84630   0.04570    0.11188
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.77880   38.56210   0.21670    0.56195
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.37300   39.18180   0.19120    0.48798
富邦恒生國企ETF基金                                                18.98000   19.09000  -0.11000   -0.57622
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              15.15000   15.06000   0.09000    0.59761
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.65000   23.99000  -0.34000   -1.41726
富邦高成長基金                                                     20.29000   20.23000   0.06000    0.29659
富邦基金A類型                                                      11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
富邦基金I類型                                                      11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
富邦深証100基金                                                     7.82000    8.09000  -0.27000   -3.33745
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.90000   19.15000  -0.25000   -1.30548
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40930    0.41040  -0.00110   -0.26803
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.14560   12.18100  -0.03540   -0.29062
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.32510    9.35230  -0.02720   -0.29084
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30090    0.30170  -0.00080   -0.26516
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.64900    8.67420  -0.02520   -0.29052
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.96680    8.98560  -0.01880   -0.20922
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.52000    9.53690  -0.01690   -0.17721
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.75520    8.77360  -0.01840   -0.20972
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.28860    9.30510  -0.01650   -0.17732
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.12000   18.15000  -0.03000   -0.16529
富邦精準基金                                                       38.42000   38.40000   0.02000    0.05208
富邦精銳中小基金                                                    8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       14.70000   14.71000  -0.01000   -0.06798
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.98000   19.92000   0.06000    0.30120
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.42000    8.46000  -0.04000   -0.47281
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.01000   11.89000   0.12000    1.00925
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.55000   19.59000  -0.04000   -0.20419
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.87750    9.92760  -0.05010   -0.50465
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.55990    9.60890  -0.04900   -0.50994
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.76390    9.81000  -0.04610   -0.46993
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.56870    9.61730  -0.04860   -0.50534
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.22020    9.26740  -0.04720   -0.50931
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.40000    9.44430  -0.04430   -0.46907
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.65000   27.63000   0.02000    0.07239
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.57840    9.63280  -0.05440   -0.56474
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.51940    9.57550  -0.05610   -0.58587
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.54820    9.60480  -0.05660   -0.58929
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.57830    9.63270  -0.05440   -0.56474
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.51940    9.57550  -0.05610   -0.58587
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.54770    9.60420  -0.05650   -0.58828
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.44950    8.45350  -0.00400   -0.04732
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.97430    8.98060  -0.00630   -0.07015
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.72780    8.73430  -0.00650   -0.07442
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.53520    9.53980  -0.00460   -0.04822
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.54240    9.54910  -0.00670   -0.07016
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.28640    9.29320  -0.00680   -0.07317
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.36640    9.37290  -0.00650   -0.06935
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.22310    8.18530   0.03780    0.46180
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.26010    9.21960   0.04050    0.43928
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.77380    8.73570   0.03810    0.43614
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.35000   10.30240   0.04760    0.46203
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.12380   10.07950   0.04430    0.43951
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.67070    9.62870   0.04200    0.43620
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.90820    8.86940   0.03880    0.43746
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.51580    9.47430   0.04150    0.43803
富達卓越領航全球組合基金                                           14.08000   14.26000  -0.18000   -1.26227
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.44700    8.40900   0.03800    0.45190
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.14300    9.10380   0.03920    0.43059
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.85700    8.81940   0.03760    0.42633
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.70570    9.66200   0.04370    0.45229
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.67450    9.63310   0.04140    0.42977
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.41000    9.37010   0.03990    0.42582
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.95980    8.92160   0.03820    0.42817
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.49430    9.45380   0.04050    0.42840
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.27000    8.34000  -0.07000   -0.83933
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.77000    8.84000  -0.07000   -0.79186
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.75000    7.81000  -0.06000   -0.76825
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.95000    7.03000  -0.08000   -1.13798
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.87000    7.95000  -0.08000   -1.00629
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.74000    7.82000  -0.08000   -1.02302
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.71430    9.71730  -0.00300   -0.03087
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.15140    9.15150  -0.00010   -0.00109
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.77200    8.77110   0.00090    0.01026
富蘭克林華美中華基金                                               10.61000   10.72000  -0.11000   -1.02612
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.29000   17.26000   0.03000    0.17381
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 17.88000   17.83000   0.05000    0.28043
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.82000    9.91000  -0.09000   -0.90817
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.75660    7.73420   0.02240    0.28962
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.81950    8.79520   0.02430    0.27629
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.55590    9.52960   0.02630    0.27598
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.12960    9.10330   0.02630    0.28891
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.99980   11.02430  -0.02450   -0.22224
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.60450    8.62370  -0.01920   -0.22264
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.97550    8.99560  -0.02010   -0.22344
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.24200   13.27140  -0.02940   -0.22153
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.17400   10.19650  -0.02250   -0.22066
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.04200   10.06270  -0.02070   -0.20571
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.54190    7.55740  -0.01550   -0.20510
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.96610    8.98450  -0.01840   -0.20480
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.64880   10.66900  -0.02020   -0.18933
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.46800    7.48210  -0.01410   -0.18845
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.89660    8.91350  -0.01690   -0.18960
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.33410   10.35330  -0.01920   -0.18545
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.58690    7.60100  -0.01410   -0.18550
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.03800    8.04260  -0.00460   -0.05720
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.00070    9.00750  -0.00680   -0.07549
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.82110    9.82850  -0.00740   -0.07529
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.44460   12.45170  -0.00710   -0.05702
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.04000    8.05000  -0.01000   -0.12422
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.90000    8.96000  -0.06000   -0.66964
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.72000    8.79000  -0.07000   -0.79636
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.47000   11.56000  -0.09000   -0.77855
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.75000    8.80000  -0.05000   -0.56818
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                             9.98000   10.04000  -0.06000   -0.59761
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.27000    8.32000  -0.05000   -0.60096
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.21220   12.32850  -0.11630   -0.94334
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.89000    8.95000  -0.06000   -0.67039
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
富蘭克林華美第一富基金                                             32.33000   32.36000  -0.03000   -0.09271
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31240   10.31200   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.76000    8.83000  -0.07000   -0.79275
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.18000    9.25000  -0.07000   -0.75676
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.01000    9.08000  -0.07000   -0.77093
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.44000    9.52000  -0.08000   -0.84034
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.90000   14.06000  -0.16000   -1.13798
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.79000   12.92000  -0.13000   -1.00619
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.92000   15.07000  -0.15000   -0.99536
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.14930    7.19760  -0.04830   -0.67106
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.60390    9.67590  -0.07200   -0.74412
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.34090    9.35100  -0.01010   -0.10801
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.81220   10.82390  -0.01170   -0.10809
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.68360    6.68830  -0.00470   -0.07027
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.78510    8.79270  -0.00760   -0.08644
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.93380    9.94250  -0.00870   -0.08750
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.34000   10.34720  -0.00720   -0.06958
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復華1至5年期高收益債券基金                                         20.17000   20.20000  -0.03000   -0.14851
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.68370   11.68060   0.00310    0.02654
復華人生目標基金                                                   33.97560   33.89310   0.08250    0.24341
復華大中華中小策略基金                                              7.62000    7.76000  -0.14000   -1.80412
復華中小精選基金                                                   54.95000   54.78000   0.17000    0.31033
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.14830   50.05120   0.09710    0.19400
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.08000    8.17000  -0.09000   -1.10159
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.16000    7.23000  -0.07000   -0.96819
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.71000   10.79000  -0.08000   -0.74143
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.29000    9.34000  -0.05000   -0.53533
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
復華台灣智能基金                                                   11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
復華全方位基金                                                     25.02000   25.10000  -0.08000   -0.31873
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.94000   12.18000  -0.24000   -1.97044
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.85000   19.21000  -0.36000   -1.87402
復華全球平衡基金-美元                                               8.66000    8.77000  -0.11000   -1.25428
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.53000   18.75000  -0.22000   -1.17333
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.99000   14.33000  -0.34000   -2.37264
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.52000   13.84000  -0.32000   -2.31214
復華全球原物料基金                                                  8.53000    8.62000  -0.09000   -1.04408
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.05000   12.25000  -0.20000   -1.63265
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.44280   11.43380   0.00900    0.07871
復華全球債券基金                                                   13.21590   13.18270   0.03320    0.25185
復華全球債券組合基金                                               14.55000   14.55000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.47000   13.83000  -0.36000   -2.60304
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.40000    9.66000  -0.26000   -2.69151
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
復華有利貨幣市場基金                                               13.44660   13.44610   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                   10.90000   10.97000  -0.07000   -0.63810
復華亞太成長基金                                                   12.07000   12.35000  -0.28000   -2.26721
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.22000    8.40000  -0.18000   -2.14286
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.74000    8.93000  -0.19000   -2.12766
復華東協世紀基金                                                   11.38000   11.42000  -0.04000   -0.35026
復華南非幣長期收益基金A                                            12.77000   12.66000   0.11000    0.86888
復華南非幣長期收益基金B                                             7.79000    7.73000   0.06000    0.77620
復華南非幣短期收益基金A                                            13.69000   13.67000   0.02000    0.14631
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華美國新星基金-美元                                              11.34000   11.59000  -0.25000   -2.15703
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.51000   11.76000  -0.25000   -2.12585
復華恒生基金                                                       18.81000   18.74000   0.07000    0.37353
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
復華恒生單日正向二倍基金                                           24.44000   24.25000   0.19000    0.78351
復華神盾基金                                                       21.98540   21.96870   0.01670    0.07602
復華高成長基金                                                     56.81000   56.48000   0.33000    0.58428
復華高益策略組合基金                                               12.99000   13.00000  -0.01000   -0.07692
復華貨幣市場基金                                                   14.40800   14.40750   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           18.10000   18.32000  -0.22000   -1.20087
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.77000   48.72000   0.05000    0.10263
復華復華基金                                                       17.67000   17.57000   0.10000    0.56915
復華華人世紀基金                                                   14.72000   14.83000  -0.11000   -0.74174
復華傳家二號基金                                                   27.13340   27.21700  -0.08360   -0.30716
復華傳家基金                                                       18.47760   18.40260   0.07500    0.40755
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.54000   14.58000  -0.04000   -0.27435
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.00000   11.07000  -0.07000   -0.63234
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.51000   13.58000  -0.07000   -0.51546
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.23000    9.28000  -0.05000   -0.53879
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
復華新興人民幣債券基金A                                            11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.84000   18.82000   0.02000    0.10627
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.37000    5.36000   0.01000    0.18657
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.97000   11.94000   0.03000    0.25126
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.07000   12.04000   0.03000    0.24917
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
復華滬深300 A股基金                                                18.85000   19.51000  -0.66000   -3.38288
復華數位經濟基金                                                   40.58000   40.29000   0.29000    0.71978
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.76320    9.76500  -0.00180   -0.01843
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.58530    9.58680  -0.00150   -0.01565
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.91790    9.91970  -0.00180   -0.01815
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.70180    9.70330  -0.00150   -0.01546
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.55220    9.55340  -0.00120   -0.01256
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.10830   10.10630   0.00200    0.01979
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.59530    9.59600  -0.00070   -0.00729
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.15510   10.15250   0.00260    0.02561
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.59450    9.59510  -0.00060   -0.00625
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.15690   10.15440   0.00250    0.02462
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.90980    9.91450  -0.00470   -0.04741
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.92020    9.92330  -0.00310   -0.03124
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.98480    9.98470   0.00010    0.00100
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.86030    9.86450  -0.00420   -0.04258
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.74950   10.83910  -0.08960   -0.82664
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.85410    9.85700  -0.00290   -0.02942
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.86040    9.86460  -0.00420   -0.04258
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.74750   10.83710  -0.08960   -0.82679
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.85450    9.85740  -0.00290   -0.02942
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.95280    9.95250   0.00030    0.00301
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.17850    9.18180  -0.00330   -0.03594
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.16670    8.17450  -0.00780   -0.09542
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.18330    8.18860  -0.00530   -0.06472
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.52760   11.53180  -0.00420   -0.03642
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.27340   10.28330  -0.00990   -0.09627
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.41290   10.41960  -0.00670   -0.06430
景順主流基金                                                       13.74000   13.65000   0.09000    0.65934
景順台灣科技基金                                                   23.45000   23.40000   0.05000    0.21368
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.76000    8.79000  -0.03000   -0.34130
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
景順全球科技基金                                                   20.74000   21.12000  -0.38000   -1.79924
景順全球康健基金                                                   18.51000   18.66000  -0.15000   -0.80386
景順貨幣市場基金                                                   15.94730   15.94680   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                       25.16000   24.99000   0.17000    0.68027
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.20000   13.36000  -0.16000   -1.19760
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.40000   12.54000  -0.14000   -1.11643
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.25000   10.41000  -0.16000   -1.53698
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.46000   10.63000  -0.17000   -1.59925
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.49000   10.66000  -0.17000   -1.59475
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.72000   10.89000  -0.17000   -1.56107
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.41000    9.56000  -0.15000   -1.56904
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.61000    9.76000  -0.15000   -1.53689
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.66000    9.82000  -0.16000   -1.62933
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.91000   10.07000  -0.16000   -1.58888
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59020    8.59090  -0.00070   -0.00815
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83620    7.83180   0.00440    0.05618
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.07430   11.07530  -0.00100   -0.00903
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.08200   10.07640   0.00560    0.05558
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.05000    7.09000  -0.04000   -0.56417
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.69000    6.73000  -0.04000   -0.59435
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33930    9.33550   0.00380    0.04070
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.57980    9.57290   0.00690    0.07208
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69750    9.69360   0.00390    0.04023
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.95010    9.94290   0.00720    0.07241
華南永昌永昌基金                                                   15.53000   15.51000   0.02000    0.12895
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.19930   14.20140  -0.00210   -0.01479
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.62000    8.78000  -0.16000   -1.82232
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.93000    9.09000  -0.16000   -1.76018
華南永昌全球精品基金                                               14.79000   14.92000  -0.13000   -0.87131
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.02000   10.16000  -0.14000   -1.37795
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.06000   10.19000  -0.13000   -1.27576
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.13000   12.30000  -0.17000   -1.38211
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.10000   12.26000  -0.16000   -1.30506
華南永昌物聯網精選基金                                              9.11000    9.05000   0.06000    0.66298
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21890   16.21820   0.00070    0.00432
華南永昌龍盈平衡基金                                               20.91620   20.90720   0.00900    0.04305
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94670   11.94630   0.00040    0.00335
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19880   10.19960  -0.00080   -0.00784
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.03910   10.03460   0.00450    0.04484
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.75330    9.75400  -0.00070   -0.00718
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.57010    9.56590   0.00420    0.04391
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.98890    9.99040  -0.00150   -0.01501
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.77780    9.77410   0.00370    0.03786
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.64670    9.64810  -0.00140   -0.01451
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.43330    9.42970   0.00360    0.03818
華頓中小型基金                                                     20.83000   20.85000  -0.02000   -0.09592
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.05920   11.17590  -0.11670   -1.04421
華頓台灣基金                                                       21.49000   21.45000   0.04000    0.18648
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52870   11.52830   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               15.62000   15.89000  -0.27000   -1.69918
華頓全球高收益債券基金A                                            13.36100   13.36980  -0.00880   -0.06582
華頓全球高收益債券基金B                                             8.19060    8.19600  -0.00540   -0.06589
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.13000    5.19000  -0.06000   -1.15607
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.42310    2.43790  -0.01480   -0.60708
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.80580   10.86560  -0.05980   -0.55036
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34850    0.35060  -0.00210   -0.59897
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.10010   11.11990  -0.01980   -0.17806
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.06650   10.08560  -0.01910   -0.18938
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.84090    9.85300  -0.01210   -0.12281
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.84060    8.85150  -0.01090   -0.12314
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.98920   10.00470  -0.01550   -0.15493
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.99410    9.00870  -0.01460   -0.16207
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.37000    9.52000  -0.15000   -1.57563
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.04000    8.17000  -0.13000   -1.59119
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.58000    8.72000  -0.14000   -1.60550
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49420    2.49390   0.00030    0.01203
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04180    2.04230  -0.00050   -0.02448
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.56050   11.55700   0.00350    0.03028
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.30680    9.30390   0.00290    0.03117
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35810    0.35800   0.00010    0.02793
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29260    0.29250   0.00010    0.03419
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.05000    3.07000  -0.02000   -0.65147
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.58000   13.67000  -0.09000   -0.65838
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.44000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.45000   21.37000   0.08000    0.37436
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.67000   11.84000  -0.17000   -1.43581
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.78000    7.79000  -0.01000   -0.12837
匯豐安富基金                                                       23.81000   23.76000   0.05000    0.21044
匯豐成功基金                                                       39.09000   38.70000   0.39000    1.00775
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56630    2.56820  -0.00190   -0.07398
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31860    2.32050  -0.00190   -0.08188
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.35420   11.35830  -0.00410   -0.03610
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.67290    7.67680  -0.00390   -0.05080
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.36980    0.37000  -0.00020   -0.05405
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32570    0.32590  -0.00020   -0.06137
匯豐金磚動力基金                                                   13.04000   13.07000  -0.03000   -0.22953
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98610   14.98580   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.63000    4.61000   0.02000    0.43384
匯豐新鑽動力基金                                                    9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.37320    5.33560   0.03760    0.70470
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.01650    8.97900   0.03750    0.41764
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.14000   45.97000   0.17000    0.36981
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.14000   45.97000   0.17000    0.36981
匯豐龍騰電子基金                                                   30.73000   30.65000   0.08000    0.26101
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.07310   12.07520  -0.00210   -0.01739
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.06000   16.08000  -0.02000   -0.12438
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.47000    8.60000  -0.13000   -1.51163
新光中國成長基金(美元)                                              8.43000    8.54000  -0.11000   -1.28806
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.43000    8.55000  -0.12000   -1.40351
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.46800   10.48320  -0.01520   -0.14499
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.60570    9.59530   0.01040    0.10839
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.95310    9.94780   0.00530    0.05328
新光台灣富貴基金                                                   20.03000   20.03000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.65000    8.71000  -0.06000   -0.68886
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.89000   11.02000  -0.13000   -1.17967
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.66000   10.80000  -0.14000   -1.29630
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.96620    9.95130   0.01490    0.14973
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.78790    9.77860   0.00930    0.09511
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.56550    9.55100   0.01450    0.15182
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.38220    9.37330   0.00890    0.09495
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.90000    9.00000  -0.10000   -1.11111
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.17000   10.28000  -0.11000   -1.07004
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.40000    9.48000  -0.08000   -0.84388
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.45000    9.54000  -0.09000   -0.94340
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45520   15.45470   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.26000    9.33000  -0.07000   -0.75027
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.37000    8.42000  -0.05000   -0.59382
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.81000    8.87000  -0.06000   -0.67644
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.71000    8.76000  -0.05000   -0.57078
新光亞洲精選基金-美金                                              20.23000   20.31000  -0.08000   -0.39389
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.60000   20.69000  -0.09000   -0.43499
新光兩岸優勢基金                                                    9.80000    9.93000  -0.13000   -1.30916
新光店頭基金                                                       20.53000   20.51000   0.02000    0.09751
新光南非幣保本基金                                                 12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.50000    9.55000  -0.05000   -0.52356
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
新光特選內需收益ETF基金                                            19.72000   19.73000  -0.01000   -0.05068
新光創新科技基金                                                   13.14000   13.21000  -0.07000   -0.52990
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75760    9.76600  -0.00840   -0.08601
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.02120   10.01770   0.00350    0.03494
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.64410    9.63890   0.00520    0.05395
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.17190    9.17970  -0.00780   -0.08497
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.42630    9.42290   0.00340    0.03608
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.06780    9.06300   0.00480    0.05296
新光澳幣八年期保本基金                                             10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
新光澳幣保本基金                                                   11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.07110   10.08040  -0.00930   -0.09226
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.59160    9.60060  -0.00900   -0.09374
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.55970    9.56990  -0.01020   -0.10658
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.95680    9.96740  -0.01060   -0.10635
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.89130    9.90300  -0.01170   -0.11815
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.49370    9.50500  -0.01130   -0.11888
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.50480    9.50880  -0.00400   -0.04207
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.90080    9.90490  -0.00410   -0.04139
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.62000    6.72000  -0.10000   -1.48810
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.56000    8.54000   0.02000    0.23419
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.73610    9.70650   0.02960    0.30495
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.19350    9.16540   0.02810    0.30659
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.61800    9.59190   0.02610    0.27210
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.15120    9.12640   0.02480    0.27174
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.24820    9.21940   0.02880    0.31238
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.77080    9.74090   0.02990    0.30695
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.69260   13.65290   0.03970    0.29078
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.32540    8.30130   0.02410    0.29032
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.70600   36.58200   0.12400    0.33896
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.88770   39.72670   0.16100    0.40527
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.36710   37.23920   0.12790    0.34346
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.86890   39.69630   0.17260    0.43480
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.85470   39.79000   0.06470    0.16260
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.68830   38.60640   0.08190    0.21214
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.25190   11.25090   0.00100    0.00889
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.95120    9.94990   0.00130    0.01307
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.87030   10.97750  -0.10720   -0.97654
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.03220    8.11360  -0.08140   -1.00325
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.36000    8.44000  -0.08000   -0.94787
群益大印度基金-人民幣                                              11.72800   11.83420  -0.10620   -0.89740
群益大印度基金-美元                                                10.90410   11.00580  -0.10170   -0.92406
群益大印度基金-新臺幣                                              10.39000   10.49000  -0.10000   -0.95329
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.46500   11.57210  -0.10710   -0.92550
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.93030   11.03530  -0.10500   -0.95149
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.32000   10.42000  -0.10000   -0.95969
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.52700   10.62530  -0.09830   -0.92515
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.15820    9.24620  -0.08800   -0.95174
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.67000    8.75000  -0.08000   -0.91429
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.20060    9.28650  -0.08590   -0.92500
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.03620    8.11340  -0.07720   -0.95151
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.54000    8.62000  -0.08000   -0.92807
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.79170    8.87370  -0.08200   -0.92408
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.93620    8.01250  -0.07630   -0.95226
群益中小型股基金                                                   35.06000   35.52000  -0.46000   -1.29505
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.47730    9.49010  -0.01280   -0.13488
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.69840    8.71250  -0.01410   -0.16184
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.20190    8.21260  -0.01070   -0.13029
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.29370    8.30490  -0.01120   -0.13486
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.61150    7.62390  -0.01240   -0.16265
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.17790    7.18720  -0.00930   -0.12940
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.94780    9.94180   0.00600    0.06035
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.94260   10.93600   0.00660    0.06035
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.53860   10.53440   0.00420    0.03987
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.74450    9.73850   0.00600    0.06161
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.41010    7.51040  -0.10030   -1.33548
群益中國新機會基金N-美元                                            6.72660    6.81940  -0.09280   -1.36082
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.23000    7.32000  -0.09000   -1.22951
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.57170    6.66060  -0.08890   -1.33471
群益中國新機會基金-美元                                             7.19230    7.29160  -0.09930   -1.36184
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.90000    6.99000  -0.09000   -1.28755
群益平衡王基金                                                     18.03280   18.05810  -0.02530   -0.14010
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.01000    8.06000  -0.05000   -0.62035
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.76000    5.80000  -0.04000   -0.68966
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.69070   10.79380  -0.10310   -0.95518
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.08790   10.18800  -0.10010   -0.98253
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.61000    9.71000  -0.10000   -1.02987
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.50730    9.59890  -0.09160   -0.95428
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  8.97080    9.05980  -0.08900   -0.98236
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.55000    8.63000  -0.08000   -0.92700
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.87750    9.89720  -0.01970   -0.19905
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.66220    9.68260  -0.02040   -0.21069
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.14510    9.16320  -0.01810   -0.19753
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.06160    9.08070  -0.01910   -0.21034
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.93470    9.95450  -0.01980   -0.19891
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.96530    9.98630  -0.02100   -0.21029
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.30610    9.32460  -0.01850   -0.19840
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.69540    9.71590  -0.02050   -0.21099
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.15810   10.14660   0.01150    0.11334
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.29290    7.28470   0.00820    0.11256
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.12240   10.13990  -0.01750   -0.17259
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.99080   10.00920  -0.01840   -0.18383
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.15450   10.17150  -0.01700   -0.16713
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.88800    9.90510  -0.01710   -0.17264
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.79230    9.81030  -0.01800   -0.18348
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.95290    9.96950  -0.01660   -0.16651
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.12250   10.14000  -0.01750   -0.17258
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.99080   10.00910  -0.01830   -0.18283
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.15470   10.17170  -0.01700   -0.16713
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.88810    9.90520  -0.01710   -0.17264
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.79220    9.81030  -0.01810   -0.18450
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.95290    9.96950  -0.01660   -0.16651
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.17910    9.26680  -0.08770   -0.94639
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.74000   10.83000  -0.09000   -0.83102
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.01930   15.16280  -0.14350   -0.94640
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.89000   15.03000  -0.14000   -0.93147
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.59000   10.41000   0.18000    1.72911
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.48430    9.54060  -0.05630   -0.59011
群益印度中小基金N-美元                                              7.87090    7.91980  -0.04890   -0.61744
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.48000    7.52000  -0.04000   -0.53191
群益印度中小基金-人民幣                                            12.83960   12.91590  -0.07630   -0.59074
群益印度中小基金-美元                                              11.25750   11.32750  -0.07000   -0.61797
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.09000   13.16000  -0.07000   -0.53191
群益多利策略組合基金                                               11.35000   11.35000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.46000   13.46000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.67000   14.70000  -0.03000   -0.20408
群益安家基金                                                       22.28850   22.35080  -0.06230   -0.27874
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09770   16.09710   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                               21.30000   21.37000  -0.07000   -0.32756
群益亞太中小基金                                                    9.92000   10.05000  -0.13000   -1.29353
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.87000   14.95000  -0.08000   -0.53512
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.64810    9.63380   0.01430    0.14844
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.35890    7.34800   0.01090    0.14834
群益店頭市場基金                                                   78.58000   79.00000  -0.42000   -0.53165
群益東方盛世基金                                                    8.03000    8.09000  -0.06000   -0.74166
群益東協成長基金-人民幣                                            12.23330   12.31960  -0.08630   -0.70051
群益東協成長基金-美元                                              10.61520   10.69300  -0.07780   -0.72758
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.55000   10.63000  -0.08000   -0.75259
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.74420   10.83940  -0.09520   -0.87828
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.16500   10.25690  -0.09190   -0.89598
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.67580    9.76130  -0.08550   -0.87591
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.29500    9.37740  -0.08240   -0.87871
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.79690    8.87640  -0.07950   -0.89563
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.37150    8.44560  -0.07410   -0.87738
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.09620    9.17680  -0.08060   -0.87830
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.95340    9.03430  -0.08090   -0.89548
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.35220    9.43490  -0.08270   -0.87653
群益長安基金                                                       23.25000   23.44000  -0.19000   -0.81058
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.47560    9.64320  -0.16760   -1.73801
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.33420   14.58760  -0.25340   -1.73709
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.91000   14.15000  -0.24000   -1.69611
群益真善美基金                                                     15.38600   15.44670  -0.06070   -0.39296
群益馬拉松基金                                                    104.43000  104.20000   0.23000    0.22073
群益馬拉松基金I類型                                               104.56000  104.33000   0.23000    0.22045
群益深証中小板基金                                                 10.07000   10.31000  -0.24000   -2.32784
群益創新科技基金                                                   27.30000   27.42000  -0.12000   -0.43764
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.50000    8.55060  -0.05060   -0.59177
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.73350    7.78170  -0.04820   -0.61940
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.10000    8.15000  -0.05000   -0.61350
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.25640    9.31150  -0.05510   -0.59174
群益華夏盛世基金-美元                                               8.52730    8.58040  -0.05310   -0.61885
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.13000   14.22000  -0.09000   -0.63291
群益奧斯卡基金                                                     23.36000   23.33000   0.03000    0.12859
群益新興金鑽基金-美元                                              10.48590   10.55560  -0.06970   -0.66031
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.05000    8.10000  -0.05000   -0.61728
群益葛萊美基金                                                     19.55000   19.62000  -0.07000   -0.35678
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.22000   19.68000  -0.46000   -2.33740
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        10.56000   10.45000   0.11000    1.05263
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.56720   11.59050  -0.02330   -0.20103
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.86730   10.89470  -0.02740   -0.25150
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.83880   10.86390  -0.02510   -0.23104
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.30630    8.32300  -0.01670   -0.20065
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.68490    8.70680  -0.02190   -0.25153
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.02000    8.04000  -0.02000   -0.24876
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.33030    8.34950  -0.01920   -0.22995
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.74700    9.77160  -0.02460   -0.25175
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.60640    9.63070  -0.02430   -0.25232
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.64000    8.60000   0.04000    0.46512
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
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德信大發基金                                                       24.08000   24.13000  -0.05000   -0.20721
德信中國精選成長基金                                                9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
德信台灣主流中小基金                                               14.99000   15.01000  -0.02000   -0.13324
德信新興股票組合基金                                                9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94210   11.94170   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                       10.77680   10.76540   0.01140    0.10589
德信數位時代基金                                                   23.86000   23.88000  -0.02000   -0.08375
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.99630    9.99520   0.00110    0.01101
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.95980    9.96080  -0.00100   -0.01004
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67080   11.67040   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            12.42000   12.35000   0.07000    0.56680
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.32000   17.41000  -0.09000   -0.51694
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.51240   10.48610   0.02630    0.25081
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.17940   15.14140   0.03800    0.25097
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14880    8.12410   0.02470    0.30403
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.93010   10.90070   0.02940    0.26971
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.35060   11.32000   0.03060    0.27032
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.19570   13.15580   0.03990    0.30329
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摩根大歐洲基金                                                     16.19000   16.31000  -0.12000   -0.73574
摩根中小基金                                                       18.20000   18.08000   0.12000    0.66372
摩根中國A股基金                                                    11.72000   11.86000  -0.14000   -1.18044
摩根中國A股基金(美元)                                               9.16000    9.27000  -0.11000   -1.18662
摩根中國亮點基金                                                   11.05000   11.23000  -0.18000   -1.60285
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.54870   10.58470  -0.03600   -0.34011
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.73670   11.77480  -0.03810   -0.32357
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.91530    8.94730  -0.03200   -0.35765
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.92100   11.96150  -0.04050   -0.33859
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.75690   13.80150  -0.04460   -0.32315
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.43000   16.34000   0.09000    0.55080
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.43000   16.34000   0.09000    0.55080
摩根台灣增長基金                                                   43.78000   43.59000   0.19000    0.43588
摩根平衡基金                                                       26.06000   25.98000   0.08000    0.30793
摩根全球α基金                                                     18.01000   18.21000  -0.20000   -1.09830
摩根全球平衡基金                                                   14.40250   14.42340  -0.02090   -0.14490
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.34890    9.37850  -0.02960   -0.31562
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.35570   10.38660  -0.03090   -0.29750
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.73890    9.76990  -0.03100   -0.31730
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.06200   11.09720  -0.03520   -0.31720
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.72960    9.76050  -0.03090   -0.31658
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                       9.96800   10.02420  -0.05620   -0.56064
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        12.87890   12.95150  -0.07260   -0.56055
摩根亞洲基金                                                       49.34000   49.80000  -0.46000   -0.92369
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.27000    8.28590  -0.01590   -0.19189
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.64760    9.66540  -0.01780   -0.18416
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.52220    8.53920  -0.01700   -0.19908
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.10060   12.12380  -0.02320   -0.19136
摩根東方內需機會基金                                               15.64000   15.78000  -0.14000   -0.88720
摩根東方科技基金                                                   28.54000   28.74000  -0.20000   -0.69589
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.04000    9.12000  -0.08000   -0.87719
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.30000    9.38000  -0.08000   -0.85288
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.77000    8.84000  -0.07000   -0.79186
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.68000   10.77000  -0.09000   -0.83565
摩根金龍收成基金                                                   17.97000   18.22000  -0.25000   -1.37212
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08840   15.08790   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   12.68000   12.87000  -0.19000   -1.47630
摩根新金磚五國基金                                                 10.55000   10.64000  -0.09000   -0.84586
摩根新絲路基金                                                      8.61000    8.72000  -0.11000   -1.26147
摩根新興35基金                                                     11.87000   11.99000  -0.12000   -1.00083
摩根新興日本基金                                                   22.44000   22.31000   0.13000    0.58270
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.15910    7.16200  -0.00290   -0.04049
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.40870    9.41110  -0.00240   -0.02550
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.14450    9.14840  -0.00390   -0.04263
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.43380   10.43800  -0.00420   -0.04024
摩根新興科技基金                                                   43.72000   43.46000   0.26000    0.59825
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.23350    8.22510   0.00840    0.10213
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.49710   10.48640   0.01070    0.10204
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.19590    8.24240  -0.04650   -0.56416
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.87350    8.92550  -0.05200   -0.58260
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.33570    8.38480  -0.04910   -0.58558
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.46560    9.51930  -0.05370   -0.56412
摩根龍揚基金                                                       26.81000   27.18000  -0.37000   -1.36130
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.74000    9.85000  -0.11000   -1.11675
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.36000   10.47000  -0.11000   -1.05062
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.11000   10.23000  -0.12000   -1.17302
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.83000   10.95000  -0.12000   -1.09589
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.23110    9.24640  -0.01530   -0.16547
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.19050   11.20910  -0.01860   -0.16594
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聯邦中國龍基金                                                     19.85000   20.01000  -0.16000   -0.79960
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.71540   11.70660   0.00880    0.07517
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.94040   10.93400   0.00640    0.05853
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.97550    9.96760   0.00790    0.07926
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.07710   10.06950   0.00760    0.07548
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.46560    9.46000   0.00560    0.05920
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.62520    8.61840   0.00680    0.07890
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.80200    9.87070  -0.06870   -0.69600
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.91340    9.97970  -0.06630   -0.66435
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.25200    9.33530  -0.08330   -0.89231
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.44540    9.52750  -0.08210   -0.86172
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    8.97830    9.05920  -0.08090   -0.89301
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.16570    9.24530  -0.07960   -0.86098
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.85470   10.90710  -0.05240   -0.48042
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.62530   10.67810  -0.05280   -0.49447
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.88750    9.93380  -0.04630   -0.46609
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.24470   10.29410  -0.04940   -0.47989
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.01270   10.06250  -0.04980   -0.49491
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.32020    9.36390  -0.04370   -0.46669
聯邦金鑽平衡基金                                                   19.63290   19.77150  -0.13860   -0.70101
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.88390    8.96460  -0.08070   -0.90021
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.22350    9.30430  -0.08080   -0.86842
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.86910    8.94960  -0.08050   -0.89948
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.20800    9.28860  -0.08060   -0.86773
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17310   13.17260   0.00050    0.00380
聯邦精選科技基金                                                   10.05000   10.15000  -0.10000   -0.98522
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.08800   16.09630  -0.00830   -0.05156
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.67200   11.77330  -0.10130   -0.86042
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.24780   11.34370  -0.09590   -0.84540
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.77640   10.86830  -0.09190   -0.84558
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74950   11.73870   0.01080    0.09200
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.02950   11.01910   0.01040    0.09438
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.39730   10.38770   0.00960    0.09242
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.54100    8.53290   0.00810    0.09493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.11000   30.98000   0.13000    0.41963
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.86000   14.97000  -0.11000   -0.73480
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.78000   14.91000  -0.13000   -0.87190
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.82000    9.90000  -0.08000   -0.80808
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.40000   15.43000  -0.03000   -0.19443
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.23000   12.25000  -0.02000   -0.16327
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.91000   12.94000  -0.03000   -0.23184
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.09000   12.12000  -0.03000   -0.24752
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.76000    7.78000  -0.02000   -0.25707
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            13.75000   13.86000  -0.11000   -0.79365
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)           9.95000   10.03000  -0.08000   -0.79761
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.27000    8.34000  -0.07000   -0.83933
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.01000   11.13000  -0.12000   -1.07817
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.64000   13.75000  -0.11000   -0.80000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.16000   14.26000  -0.10000   -0.70126
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.09000   14.20000  -0.11000   -0.77465
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.20000    9.29000  -0.09000   -0.96878
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.55000   19.70000  -0.15000   -0.76142
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.70000   17.84000  -0.14000   -0.78475
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.26000   12.35000  -0.09000   -0.72874
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.61000   14.72000  -0.11000   -0.74728
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.36000   15.48000  -0.12000   -0.77519
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.41000   14.52000  -0.11000   -0.75758
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.56000   14.68000  -0.12000   -0.81744
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.99000   13.09000  -0.10000   -0.76394
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.99000   13.09000  -0.10000   -0.76394
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.86000    8.93000  -0.07000   -0.78387
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.61000   13.72000  -0.11000   -0.80175
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.35000   18.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.16000   17.17000  -0.01000   -0.05824
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.18000   13.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.01000   14.02000  -0.01000   -0.07133
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.02000   13.03000  -0.01000   -0.07675
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.00000    8.00000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.94000   12.94000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.27000   14.32000  -0.05000   -0.34916
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.23000   14.28000  -0.05000   -0.35014
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
聯博貨幣市場基金                                                   15.00370   15.00340   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.39640   10.39810  -0.00170   -0.01635
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.52210   13.52650  -0.00440   -0.03253
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.43590    7.43710  -0.00120   -0.01614
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.77000   13.76000   0.01000    0.07267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.80000   13.79000   0.01000    0.07252
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
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瀚亞中小型股基金                                                   18.12000   18.06000   0.06000    0.33223
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.77000   10.84000  -0.07000   -0.64576
瀚亞巴西基金                                                        5.37000    5.23000   0.14000    2.67686
瀚亞外銷基金                                                       36.11000   36.02000   0.09000    0.24986
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.29000   11.40000  -0.11000   -0.96491
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.61000   10.72000  -0.11000   -1.02612
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.20000   10.30000  -0.10000   -0.97087
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.69000    9.78000  -0.09000   -0.92025
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.29000    9.38000  -0.09000   -0.95949
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.96000    9.04000  -0.08000   -0.88496
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.48000    9.57000  -0.09000   -0.94044
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.04000    9.12000  -0.08000   -0.87719
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.36000    9.45000  -0.09000   -0.95238
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.58910   10.61440  -0.02530   -0.23836
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.23170   10.25380  -0.02210   -0.21553
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.13130   12.15600  -0.02470   -0.20319
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.16680   10.21310  -0.04630   -0.45334
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.35650    7.37400  -0.01750   -0.23732
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.85900    7.87600  -0.01700   -0.21585
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.98430    8.00070  -0.01640   -0.20498
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.07240    7.10460  -0.03220   -0.45323
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.69920    8.71700  -0.01780   -0.20420
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.04990    9.07150  -0.02160   -0.23811
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.18940    9.20920  -0.01980   -0.21500
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.06750    9.08610  -0.01860   -0.20471
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.22000   11.34000  -0.12000   -1.05820
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.76000   10.88000  -0.12000   -1.10294
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.50000   10.61000  -0.11000   -1.03676
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.31000   10.42000  -0.11000   -1.05566
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.03000   10.14000  -0.11000   -1.08481
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.82000    9.92000  -0.10000   -1.00806
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.81220    9.81400  -0.00180   -0.01834
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.91930    9.91880   0.00050    0.00504
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.71170    9.71610  -0.00440   -0.04529
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.81220    9.81400  -0.00180   -0.01834
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.50000   12.60000  -0.10000   -0.79365
瀚亞印度基金-美元                                                  11.65000   11.74000  -0.09000   -0.76661
瀚亞印度基金-新台幣                                                25.99000   26.20000  -0.21000   -0.80153
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.12000   10.05000   0.07000    0.69652
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.90000   10.99000  -0.09000   -0.81893
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.65000    9.74000  -0.09000   -0.92402
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.69000   13.81000  -0.12000   -0.86894
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.25000    8.32000  -0.07000   -0.84135
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.32000    8.39000  -0.07000   -0.83433
瀚亞亞太基礎建設基金                                               10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.40440   11.44200  -0.03760   -0.32861
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.10120   13.18520  -0.08400   -0.63708
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.33940   10.37580  -0.03640   -0.35082
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.18090   10.21420  -0.03330   -0.32602
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.55010   11.54280   0.00730    0.06324
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.72130    8.75010  -0.02880   -0.32914
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.47300    9.53820  -0.06520   -0.68357
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.54580    8.57590  -0.03010   -0.35098
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.40310    8.43060  -0.02750   -0.32619
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.94380    8.93710   0.00670    0.07497
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.06060   14.11290  -0.05230   -0.37058
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.54560   10.58290  -0.03730   -0.35246
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.24660   10.28830  -0.04170   -0.40531
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.18420   12.22950  -0.04530   -0.37042
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.58000   10.69000  -0.11000   -1.02900
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.53000   18.79000  -0.26000   -1.38371
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57360   13.57310   0.00050    0.00368
瀚亞美國高科技基金                                                 25.36000   25.87000  -0.51000   -1.97140
瀚亞高科技基金                                                     51.23000   51.12000   0.11000    0.21518
瀚亞理財通基金                                                     25.20000   25.14000   0.06000    0.23866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.51000    8.51000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.15000    8.16000  -0.01000   -0.12255
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.19000    8.20000  -0.01000   -0.12195
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.37000    8.38000  -0.01000   -0.11933
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.12000   20.13000  -0.01000   -0.04968
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.79660   12.71370   0.08290    0.65205
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.91740    8.85970   0.05770    0.65126
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.15000   10.18420  -0.03420   -0.33581
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.81430   10.80870   0.00560    0.05181
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.88650    9.92280  -0.03630   -0.36582
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.39250    9.42400  -0.03150   -0.33425
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.87590    9.85760   0.01830    0.18564
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.99520    8.02210  -0.02690   -0.33532
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.05810    8.05390   0.00420    0.05215
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.40980    8.44060  -0.03080   -0.36490
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.88140    7.90780  -0.02640   -0.33385
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.72470    7.71030   0.01440    0.18676
瀚亞電通網基金                                                     12.85000   12.86000  -0.01000   -0.07776
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.52740   13.53740  -0.01000   -0.07387
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.41670   10.42090  -0.00420   -0.04030
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.61910    9.62780  -0.00870   -0.09036
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.30960   11.31790  -0.00830   -0.07334
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.75000   10.84000  -0.09000   -0.83026
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