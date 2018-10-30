[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/29 107/10/26 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.60740 10.60620 0.00120 0.01131 大華銀多元特別收益平衡基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85000 9.83650 0.01350 0.13724 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.85270 9.83920 0.01350 0.13721 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.81200 9.81650 -0.00450 -0.04584 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.81210 9.81660 -0.00450 -0.04584 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.16700 9.17050 -0.00350 -0.03817 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.47310 9.47540 -0.00230 -0.02427 中國信託台灣活力基金 12.16000 12.19000 -0.03000 -0.24610 中國信託台灣優勢基金 13.99000 14.06000 -0.07000 -0.49787 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.91000 10.04000 -0.13000 -1.29482 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.43000 9.55000 -0.12000 -1.25654 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.77000 8.88000 -0.11000 -1.23874 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.13000 9.25000 -0.12000 -1.29730 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.22000 8.42000 -0.20000 -2.37530 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.79000 9.01000 -0.22000 -2.44173 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89810 9.91580 -0.01770 -0.17850 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.18520 9.20170 -0.01650 -0.17931 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.22150 10.24250 -0.02100 -0.20503 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.44770 9.46700 -0.01930 -0.20387 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.08390 10.20060 -0.11670 -1.14405 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.73700 8.83810 -0.10110 -1.14391 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.44770 10.47470 -0.02700 -0.25776 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.34790 9.37200 -0.02410 -0.25715 中國信託智能運動基金-台幣 9.84000 9.99000 -0.15000 -1.50150 中國信託智能運動基金-美元 9.51000 9.65000 -0.14000 -1.45078 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.69000 8.87000 -0.18000 -2.02931 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.51000 8.70000 -0.19000 -2.18391 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99520 10.99480 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.42190 9.41390 0.00800 0.08498 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.99660 8.98900 0.00760 0.08455 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.55480 9.54720 0.00760 0.07960 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.11840 9.11120 0.00720 0.07902 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.68000 10.79000 -0.11000 -1.01946 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.29000 10.40000 -0.11000 -1.05769 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.76000 10.88000 -0.12000 -1.10294 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.43000 10.55000 -0.12000 -1.13744 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 51.60000 51.47000 0.13000 0.25257 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.26260 39.15570 0.10690 0.27301 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.65430 37.57840 0.07590 0.20198 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.21000 17.31000 -0.10000 -0.57770 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46890 11.46780 0.00110 0.00959 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51600 10.50940 0.00660 0.06280 元大上證50基金 26.96000 27.91000 -0.95000 -3.40380 元大大中華TMT基金-人民幣 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108 元大大中華TMT基金-新台幣 8.85000 8.94000 -0.09000 -1.00671 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.45000 12.58000 -0.13000 -1.03339 元大大中華價值指數基金-美元 11.53500 11.65000 -0.11500 -0.98712 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.65500 15.80600 -0.15100 -0.95533 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.54500 9.58900 -0.04400 -0.45886 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.13000 9.16700 -0.03700 -0.40362 元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.82000 -0.01000 -0.35461 元大中國平衡基金-新台幣 12.47000 12.54000 -0.07000 -0.55821 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.50580 45.50020 0.00560 0.01231 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48310 10.47920 0.00390 0.03722 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.66750 9.66390 0.00360 0.03725 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59120 9.58260 0.00860 0.08975 元大巴西指數基金 6.54100 6.31400 0.22700 3.59519 元大巴菲特基金 23.85000 23.82000 0.03000 0.12594 元大日經225基金 26.67000 26.73000 -0.06000 -0.22447 元大台商收成基金 20.42000 20.38000 0.04000 0.19627 元大台灣50單日反向1倍基金 13.70000 13.78000 -0.08000 -0.58055 元大台灣50單日正向2倍基金 30.35000 30.04000 0.31000 1.03196 元大台灣中型100基金 27.92000 28.07000 -0.15000 -0.53438 元大台灣加權股價指數基金 22.42800 22.36000 0.06800 0.30411 元大台灣卓越50基金 75.55000 75.22000 0.33000 0.43871 元大台灣金融基金 16.90000 16.92000 -0.02000 -0.11820 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.37000 28.39000 -0.02000 -0.07045 元大台灣高股息基金 23.25000 23.34000 -0.09000 -0.38560 元大台灣電子科技基金 31.14000 31.01000 0.13000 0.41922 元大全球ETF成長組合基金 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 元大全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.28000 -0.10000 -0.70028 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.92000 12.96000 -0.04000 -0.30864 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.76000 12.80000 -0.04000 -0.31250 元大全球不動產證券化基金-美元 11.84900 11.88600 -0.03700 -0.31129 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.27000 8.29000 -0.02000 -0.24125 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.29000 -0.01000 -0.15898 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.79000 7.86000 -0.07000 -0.89059 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.08000 6.14000 -0.06000 -0.97720 元大全球股票入息基金-美元配息 8.99900 9.08000 -0.08100 -0.89207 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.13000 10.22000 -0.09000 -0.88063 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434 元大全球新興市場精選組合基金 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777 元大全球農業商機基金 16.52000 16.72000 -0.20000 -1.19617 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 元大印尼指數基金 8.06600 8.00000 0.06600 0.82500 元大印度指數基金 8.55800 8.61500 -0.05700 -0.66164 元大印度基金 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492 元大多多基金 14.81000 14.85000 -0.04000 -0.26936 元大多福基金 45.36000 45.39000 -0.03000 -0.06609 元大亞太成長基金 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.40650 8.39740 0.00910 0.10837 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.88260 6.87520 0.00740 0.10763 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.86300 8.85300 0.01000 0.11296 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.59800 9.60400 -0.00600 -0.06247 元大卓越基金 40.15000 40.11000 0.04000 0.09973 元大店頭基金 6.58000 6.61000 -0.03000 -0.45386 元大泛歐成長基金 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886 元大美元貨幣市場基金-美元 10.30370 10.30190 0.00180 0.01747 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.68530 9.68680 -0.00150 -0.01548 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.93930 31.90480 0.03450 0.10813 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.75690 36.54790 0.20900 0.57185 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.83300 19.94030 -0.10730 -0.53811 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.47760 17.28920 0.18840 1.08970 元大美國政府7至10年期債券基金 38.93480 38.74550 0.18930 0.48857 元大高科技基金 16.09000 16.11000 -0.02000 -0.12415 元大得利貨幣市場基金 16.26710 16.26650 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.99150 11.99100 0.00050 0.00417 元大富櫃50基金 9.40000 9.21000 0.19000 2.06298 元大華夏中小基金 6.25000 6.30000 -0.05000 -0.79365 元大新中國基金-人民幣 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012 元大新中國基金-美元 7.73600 7.80400 -0.06800 -0.87135 元大新中國基金-新台幣 7.74000 7.81000 -0.07000 -0.89629 元大新主流基金 20.29000 20.38000 -0.09000 -0.44161 元大新東協平衡基金-美元 8.82500 8.85400 -0.02900 -0.32754 元大新東協平衡基金-新台幣 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.69330 9.70130 -0.00800 -0.08246 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.87650 8.88200 -0.00550 -0.06192 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.67890 9.68190 -0.00300 -0.03099 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.33940 8.34200 -0.00260 -0.03117 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74340 9.73190 0.01150 0.11817 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.29070 9.27980 0.01090 0.11746 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.94630 9.93130 0.01500 0.15104 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.48820 9.47390 0.01430 0.15094 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.46700 9.45500 0.01200 0.12692 元大新興亞洲基金 10.14000 10.24000 -0.10000 -0.97656 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.60880 8.59870 0.01010 0.11746 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.28170 8.27200 0.00970 0.11726 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.89450 8.88120 0.01330 0.14975 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.56020 8.54740 0.01280 0.14975 元大萬泰貨幣市場基金 15.11350 15.11290 0.00060 0.00397 元大經貿基金 31.69000 31.69000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-人民幣 8.81000 8.88000 -0.07000 -0.78829 元大實質多重資產基金-美元 8.01800 8.07700 -0.05900 -0.73047 元大實質多重資產基金-新台幣 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 元大滬深300單日反向1倍基金 16.47000 15.81000 0.66000 4.17457 元大滬深300單日正向2倍基金 11.78000 12.91000 -1.13000 -8.75290 元大摩臺基金 34.72000 34.56000 0.16000 0.46296 元大標普500基金 24.83000 25.26000 -0.43000 -1.70230 元大標普500單日反向1倍基金 13.84000 13.75000 0.09000 0.65455 元大標普500單日正向2倍基金 30.25000 30.67000 -0.42000 -1.36942 元大標智滬深300基金 14.70000 15.04000 -0.34000 -2.26064 元大歐洲50基金 22.50000 22.73000 -0.23000 -1.01188 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38700 9.29580 0.09120 0.98109 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20670 10.20550 0.00120 0.01176 元大績效基金 42.40000 42.51000 -0.11000 -0.25876 元大韓國KOSPI200基金 19.52000 19.68000 -0.16000 -0.81301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.62000 13.59000 0.03000 0.22075 日盛上選基金 27.91000 27.92000 -0.01000 -0.03582 日盛小而美基金 15.13000 15.06000 0.07000 0.46481 日盛中國內需動力基金 8.40000 8.51000 -0.11000 -1.29260 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.69470 11.68390 0.01080 0.09243 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.70780 9.69880 0.00900 0.09279 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.65040 11.63750 0.01290 0.11085 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.66570 9.65510 0.01060 0.10979 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57440 10.56150 0.01290 0.12214 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.75720 8.74660 0.01060 0.12119 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.27000 9.36000 -0.09000 -0.96154 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 日盛日盛基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 日盛目標收益組合基金(美元) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.97800 10.00560 -0.02760 -0.27585 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.27490 9.30050 -0.02560 -0.27525 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.81580 9.84150 -0.02570 -0.26114 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.12540 9.14930 -0.02390 -0.26122 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40080 2.40110 -0.00030 -0.01249 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64900 1.64920 -0.00020 -0.01213 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36100 0.36100 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24870 0.24870 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.00720 12.00570 0.00150 0.01249 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.13890 8.13790 0.00100 0.01229 日盛亞洲機會基金 6.05000 6.10000 -0.05000 -0.81967 日盛首選基金 14.38000 14.40000 -0.02000 -0.13889 日盛高科技基金 14.84000 14.83000 0.01000 0.06743 日盛貨幣市場基金 14.78160 14.78100 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 33.71000 33.70000 0.01000 0.02967 日盛精選五虎基金 32.12000 31.93000 0.19000 0.59505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49590 13.49540 0.00050 0.00370 台新2000高科技基金 23.08000 23.18000 -0.10000 -0.43141 台新MSCI中國基金 17.72000 17.94000 -0.22000 -1.22631 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 20.03000 20.14000 -0.11000 -0.54618 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 17.20000 16.98000 0.22000 1.29564 台新大眾貨幣市場基金 14.17310 14.17250 0.00060 0.00423 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.53120 10.53320 -0.00200 -0.01899 台新中美貨幣市場基金-美元 10.48020 10.48010 0.00010 0.00095 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11710 10.11380 0.00330 0.03263 台新中國通基金 33.53000 33.71000 -0.18000 -0.53397 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42920 0.43520 -0.00600 -1.37868 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.28800 13.46900 -0.18100 -1.34383 台新中國精選中小基金-美元 0.27990 0.28420 -0.00430 -1.51302 台新中國精選中小基金-新台幣 8.68000 8.82000 -0.14000 -1.58730 台新主流基金 18.46000 18.39000 0.07000 0.38064 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.53000 19.83000 -0.30000 -1.51286 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63380 0.64400 -0.01020 -1.58385 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.41000 14.64000 -0.23000 -1.57104 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46660 0.47410 -0.00750 -1.58194 台新台灣中小基金 26.42000 26.59000 -0.17000 -0.63934 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.64490 9.70890 -0.06400 -0.65919 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.85720 8.90910 -0.05190 -0.58255 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.95530 10.01370 -0.05840 -0.58320 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.74810 9.78820 -0.04010 -0.40968 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.59140 10.63490 -0.04350 -0.40903 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 台新印度基金 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734 台新亞美短期債券基金 10.88200 10.88120 0.00080 0.00735 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.44280 8.43770 0.00510 0.06044 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27780 0.27780 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.85090 11.84380 0.00710 0.05995 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38460 0.38450 0.00010 0.02601 台新真吉利貨幣市場基金 11.09830 11.09800 0.00030 0.00270 台新高股息平衡基金 26.00170 26.01000 -0.00830 -0.03191 台新智慧生活基金-美元 9.12390 9.37890 -0.25500 -2.71887 台新智慧生活基金-新台幣 9.43000 9.69000 -0.26000 -2.68318 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.19210 8.19090 0.00120 0.01465 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.41990 8.41590 0.00400 0.04753 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.89530 8.89400 0.00130 0.01462 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.15080 9.14640 0.00440 0.04811 台新新興市場債券基金(A類型) 10.41260 10.40780 0.00480 0.04612 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33100 0.33100 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 7.69400 7.69050 0.00350 0.04551 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25760 0.25760 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.25000 -0.01000 -0.19048 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.57000 20.57000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.61600 10.62100 -0.00500 -0.04708 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.33000 14.68000 -0.35000 -2.38420 未來資產亞洲新富基金 17.57000 17.80000 -0.23000 -1.29213 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57610 12.57560 0.00050 0.00398 未來資產阿波羅基金 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.15140 11.15050 0.00090 0.00807 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.86260 9.86420 -0.00160 -0.01622 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11270 9.11010 0.00260 0.02854 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42980 10.42670 0.00310 0.02973 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.63850 7.63900 -0.00050 -0.00655 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.80310 8.80370 -0.00060 -0.00682 永豐中小基金 44.70000 44.38000 0.32000 0.72105 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.73410 1.73290 0.00120 0.06925 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31790 2.31640 0.00150 0.06476 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.83480 7.83160 0.00320 0.04086 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.16110 10.15690 0.00420 0.04135 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.03000 4.08000 -0.05000 -1.22549 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.98000 18.18000 -0.20000 -1.10011 永豐主流品牌基金 16.25000 16.42000 -0.17000 -1.03532 永豐永豐基金 30.19000 29.97000 0.22000 0.73407 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.27270 9.31770 -0.04500 -0.48295 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.41750 9.46330 -0.04580 -0.48397 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.20280 9.24700 -0.04420 -0.47799 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.34820 9.39310 -0.04490 -0.47801 永豐亞洲民生消費基金 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555 永豐南非幣2021保本基金 13.10200 13.09220 0.00980 0.07485 永豐高科技基金 20.08000 19.94000 0.14000 0.70211 永豐貨幣市場基金 13.89290 13.89240 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11720 2.11630 0.00090 0.04253 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52300 2.52190 0.00110 0.04362 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.69750 7.69600 0.00150 0.01949 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41930 10.41720 0.00210 0.02016 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.93420 6.93670 -0.00250 -0.03604 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.76740 10.77120 -0.00380 -0.03528 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.39000 16.37000 0.02000 0.12217 永豐臺灣加權ETF基金 49.29000 49.18000 0.11000 0.22367 永豐領航科技基金 32.66000 32.62000 0.04000 0.12262 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.23000 9.36000 -0.13000 -1.38889 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460 永豐趨勢平衡基金 36.40000 36.50000 -0.10000 -0.27397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.64210 11.63860 0.00350 0.03007 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.42690 9.42030 0.00660 0.07006 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.76840 9.76160 0.00680 0.06966 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.46120 9.45600 0.00520 0.05499 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69390 9.68880 0.00510 0.05264 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.44000 9.43340 0.00660 0.06996 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.90790 9.90100 0.00690 0.06969 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.43360 9.42910 0.00450 0.04772 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.74720 9.74250 0.00470 0.04824 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.78000 8.86000 -0.08000 -0.90293 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656 兆豐國際中小基金 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.87000 13.06000 -0.19000 -1.45482 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.91000 17.14000 -0.23000 -1.34189 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.74000 16.98000 -0.24000 -1.41343 兆豐國際生命科學基金 14.93000 15.23000 -0.30000 -1.96980 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.93900 10.00020 -0.06120 -0.61199 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.12230 10.18680 -0.06450 -0.63317 兆豐國際全球基金 29.32000 29.70000 -0.38000 -1.27946 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.30930 10.30750 0.00180 0.01746 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14950 10.15090 -0.00140 -0.01379 兆豐國際國民基金 18.66000 18.72000 -0.06000 -0.32051 兆豐國際第一基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.93640 9.93550 0.00090 0.00906 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.82520 7.82450 0.00070 0.00895 兆豐國際萬全基金 18.10000 18.10000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 21.48000 21.51000 -0.03000 -0.13947 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.98000 19.84000 0.14000 0.70565 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.19000 18.27000 -0.08000 -0.43788 兆豐國際豐台灣基金 29.86000 29.95000 -0.09000 -0.30050 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51210 12.51170 0.00040 0.00320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.90420 9.90180 0.00240 0.02424 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.86660 9.86650 0.00010 0.00101 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.89170 9.89140 0.00030 0.00303 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.90580 9.90330 0.00250 0.02524 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.87380 9.87370 0.00010 0.00101 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.89070 9.89040 0.00030 0.00303 合庫台灣基金 9.33000 9.41000 -0.08000 -0.85016 合庫全球高收益債券基金A類型 11.01530 11.04020 -0.02490 -0.22554 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.83820 11.86490 -0.02670 -0.22503 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.59460 10.62060 -0.02600 -0.24481 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.33890 11.37080 -0.03190 -0.28054 合庫全球高收益債券基金B類型 7.98150 7.99960 -0.01810 -0.22626 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.26190 9.28260 -0.02070 -0.22300 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.83210 8.85380 -0.02170 -0.24509 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.72060 8.74570 -0.02510 -0.28700 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.07820 9.10050 -0.02230 -0.24504 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.12000 10.24000 -0.12000 -1.17188 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.80000 10.93000 -0.13000 -1.18939 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.26000 9.37000 -0.11000 -1.17396 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.04000 10.16000 -0.12000 -1.18110 合庫全球新興市場基金 8.40000 8.47000 -0.07000 -0.82645 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 合庫貨幣市場基金 10.13760 10.13720 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.32110 9.32460 -0.00350 -0.03754 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.56640 9.57120 -0.00480 -0.05015 合庫新興多重收益基金A類型 9.88980 9.89360 -0.00380 -0.03841 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.27390 11.27730 -0.00340 -0.03015 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.51530 13.51060 0.00470 0.03479 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.55800 8.56250 -0.00450 -0.05255 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.23300 9.23770 -0.00470 -0.05088 合庫新興多重收益基金B類型 7.71150 7.71440 -0.00290 -0.03759 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.53400 8.53640 -0.00240 -0.02811 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95880 9.94960 0.00920 0.09247 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 安本標準兩岸價值基金 9.41000 9.55000 -0.14000 -1.46597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03310 11.03210 0.00100 0.00906 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.83460 9.83540 -0.00080 -0.00813 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74230 9.74000 0.00230 0.02361 安聯中國東協基金 13.99000 14.10000 -0.11000 -0.78014 安聯中國策略基金-美元 9.40000 9.56000 -0.16000 -1.67364 安聯中國策略基金-新臺幣 12.23000 12.43000 -0.20000 -1.60901 安聯中華新思路基金-人民幣 11.65000 11.89000 -0.24000 -2.01850 安聯中華新思路基金-美元 10.72000 10.94000 -0.22000 -2.01097 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.11000 10.32000 -0.21000 -2.03488 安聯台灣大壩基金 23.52000 23.44000 0.08000 0.34130 安聯台灣科技基金 36.29000 36.09000 0.20000 0.55417 安聯台灣貨幣市場基金 12.50140 12.50090 0.00050 0.00400 安聯台灣智慧基金 25.23000 25.16000 0.07000 0.27822 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07660 10.08010 -0.00350 -0.03472 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.96090 14.96530 -0.00440 -0.02940 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53310 9.53600 -0.00290 -0.03041 安聯四季成長組合基金-美元 10.64000 10.76000 -0.12000 -1.11524 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.97000 11.08000 -0.11000 -0.99278 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.29340 12.29910 -0.00570 -0.04634 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07760 10.08300 -0.00540 -0.05356 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.13630 12.14300 -0.00670 -0.05518 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.36750 9.37190 -0.00440 -0.04695 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.21910 9.22410 -0.00500 -0.05421 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.87680 8.88170 -0.00490 -0.05517 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.79000 10.87000 -0.08000 -0.73597 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.00750 12.01900 -0.01150 -0.09568 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90100 10.91230 -0.01130 -0.10355 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56360 10.57430 -0.01070 -0.10119 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.78870 8.79690 -0.00820 -0.09321 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.57560 8.58440 -0.00880 -0.10251 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.28520 8.29360 -0.00840 -0.10128 安聯全球人口趨勢基金 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.82000 33.88000 -0.06000 -0.17710 安聯全球油礦金趨勢基金 7.90000 7.94000 -0.04000 -0.50378 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.93720 11.92850 0.00870 0.07293 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.30920 10.30170 0.00750 0.07280 安聯全球新興市場基金 15.76000 15.89000 -0.13000 -0.81812 安聯全球農金趨勢基金 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512 安聯全球綠能趨勢基金 8.08000 8.13000 -0.05000 -0.61501 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.75000 9.85000 -0.10000 -1.01523 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413 安聯亞洲動態策略基金 19.83000 20.06000 -0.23000 -1.14656 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.10060 10.09550 0.00510 0.05052 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80410 9.79910 0.00500 0.05103 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.39100 82.37790 0.01310 0.01590 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.15740 12.16270 -0.00530 -0.04358 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.15010 64.13710 0.01300 0.02027 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.38660 9.39070 -0.00410 -0.04366 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58230 2.58120 0.00110 0.04262 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.37220 10.37760 -0.00540 -0.05204 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19440 2.19340 0.00100 0.04559 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.57240 8.57680 -0.00440 -0.05130 宏利台灣動力基金 26.37000 26.36000 0.01000 0.03794 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.61580 9.66560 -0.04980 -0.51523 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47940 9.52400 -0.04460 -0.46829 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51290 7.55110 -0.03820 -0.50589 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.52030 7.55660 -0.03630 -0.48037 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.27000 10.39000 -0.12000 -1.15496 宏利全球債券組合基金 12.91550 12.92740 -0.01190 -0.09205 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76370 2.76330 0.00040 0.01448 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62510 11.62310 0.00200 0.01721 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57610 8.57480 0.00130 0.01516 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44030 2.43720 0.00310 0.12720 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.87320 10.86800 0.00520 0.04785 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.03370 3.06170 -0.02800 -0.91452 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.49010 0.49450 -0.00440 -0.88979 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.20000 14.32000 -0.12000 -0.83799 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68740 11.72270 -0.03530 -0.30113 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35020 10.38360 -0.03340 -0.32166 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03600 10.06750 -0.03150 -0.31289 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.75180 8.77990 -0.02810 -0.32005 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35450 8.38140 -0.02690 -0.32095 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27680 8.30280 -0.02600 -0.31315 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.22360 8.24990 -0.02630 -0.31879 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74580 2.74690 -0.00110 -0.04005 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39800 0.39820 -0.00020 -0.05023 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.09950 12.10620 -0.00670 -0.05534 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90610 0.90650 -0.00040 -0.04413 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.27650 7.28080 -0.00430 -0.05906 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01400 2.01500 -0.00100 -0.04963 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28940 0.28960 -0.00020 -0.06906 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.90520 8.91020 -0.00500 -0.05612 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32410 0.32430 -0.00020 -0.06167 宏利萬利貨幣市場基金 13.64970 13.64930 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.24000 2.26000 -0.02000 -0.88496 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383 宏利臺灣股息收益基金 22.83000 22.82000 0.01000 0.04382 宏利澳幣保本基金 12.23490 12.16240 0.07250 0.59610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.19320 10.20520 -0.01200 -0.11759 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.34400 9.34990 -0.00590 -0.06310 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.83530 8.83800 -0.00270 -0.03055 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.61560 10.61890 -0.00330 -0.03108 貝萊德亞美利加收益基金 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306 貝萊德新台幣基金 12.93970 12.93940 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 22.62000 22.58000 0.04000 0.17715 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26850 11.26690 0.00160 0.01420 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86130 9.85550 0.00580 0.05885 保德信大中華基金-人民幣 8.62000 8.71000 -0.09000 -1.03330 保德信大中華基金-美元 8.42000 8.50000 -0.08000 -0.94118 保德信大中華基金-新台幣 25.18000 25.43000 -0.25000 -0.98309 保德信中小型股基金 34.43000 34.54000 -0.11000 -0.31847 保德信中國中小基金-人民幣 7.86000 7.95000 -0.09000 -1.13208 保德信中國中小基金-美元 7.49000 7.57000 -0.08000 -1.05680 保德信中國中小基金-新臺幣 7.27000 7.34000 -0.07000 -0.95368 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.88470 8.90810 -0.02340 -0.26268 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.97040 8.99380 -0.02340 -0.26018 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.01560 9.03990 -0.02430 -0.26881 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.78330 9.80970 -0.02640 -0.26912 保德信中國品牌基金-人民幣 8.18000 8.25000 -0.07000 -0.84848 保德信中國品牌基金-美元 8.20000 8.27000 -0.07000 -0.84643 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.85000 8.93000 -0.08000 -0.89586 保德信台商全方位基金 29.67000 29.63000 0.04000 0.13500 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.91000 27.17000 -0.26000 -0.95694 保德信全球消費商機基金 17.46000 17.74000 -0.28000 -1.57835 保德信全球基礎建設基金 11.66000 11.78000 -0.12000 -1.01868 保德信全球資源基金 7.40000 7.43000 -0.03000 -0.40377 保德信全球醫療生化基金-美元 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.67000 32.89000 -0.22000 -0.66890 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 9.98260 9.98860 -0.00600 -0.06007 保德信印度機會債券基金－美元累積型 9.98260 9.98860 -0.00600 -0.06007 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.01040 10.01320 -0.00280 -0.02796 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.01040 10.01320 -0.00280 -0.02796 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.41360 9.42860 -0.01500 -0.15909 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.26760 10.28390 -0.01630 -0.15850 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.98650 8.99790 -0.01140 -0.12670 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.78540 9.79780 -0.01240 -0.12656 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.05140 8.05290 -0.00150 -0.01863 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.70700 10.70900 -0.00200 -0.01868 保德信亞太基金 18.89000 19.08000 -0.19000 -0.99581 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.36050 8.35750 0.00300 0.03590 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.16980 11.16580 0.00400 0.03582 保德信店頭市場基金 24.20000 24.24000 -0.04000 -0.16502 保德信拉丁美洲基金 7.17000 7.08000 0.09000 1.27119 保德信金平衡基金 27.68000 27.64000 0.04000 0.14472 保德信金滿意基金 36.37000 36.35000 0.02000 0.05502 保德信科技島基金 21.73000 21.74000 -0.01000 -0.04600 保德信高成長基金 80.96000 80.60000 0.36000 0.44665 保德信第一基金 21.98000 21.94000 0.04000 0.18232 保德信貨幣市場基金 15.78120 15.78060 0.00060 0.00380 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.12200 10.18200 -0.06000 -0.58928 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.34610 10.40400 -0.05790 -0.55652 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.41060 10.45460 -0.04400 -0.42087 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.96340 10.00240 -0.03900 -0.38991 保德信新世紀基金 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.91490 7.92120 -0.00630 -0.07953 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81770 10.82630 -0.00860 -0.07944 保德信新興趨勢組合基金 10.02000 10.13000 -0.11000 -1.08588 保德信瑞騰基金 15.55330 15.55260 0.00070 0.00450 保德信歐洲組合基金 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.70570 9.70450 0.00120 0.01237 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01390 10.01250 0.00140 0.01398 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68010 9.67880 0.00130 0.01343 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.84120 9.83860 0.00260 0.02643 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75290 9.74460 0.00830 0.08518 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90640 9.89810 0.00830 0.08385 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.64360 9.63990 0.00370 0.03838 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76600 9.76230 0.00370 0.03790 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08890 10.08430 0.00460 0.04562 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02230 10.01670 0.00560 0.05591 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02240 10.01680 0.00560 0.05591 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.96400 9.96360 0.00040 0.00401 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.96400 9.96360 0.00040 0.00401 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92020 9.91240 0.00780 0.07869 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11760 10.10820 0.00940 0.09299 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83330 9.82930 0.00400 0.04069 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92930 9.92530 0.00400 0.04030 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.58980 9.57980 0.01000 0.10439 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.42760 9.42160 0.00600 0.06368 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02420 10.01990 0.00430 0.04291 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02060 10.01660 0.00400 0.03993 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12650 10.12040 0.00610 0.06027 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.19860 10.19470 0.00390 0.03826 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.04270 10.04360 -0.00090 -0.00896 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.04310 10.04400 -0.00090 -0.00896 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94230 1.93830 0.00400 0.20637 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67240 2.66670 0.00570 0.21375 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28960 0.28930 0.00030 0.10370 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43200 0.43140 0.00060 0.13908 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.30460 8.29340 0.01120 0.13505 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.63790 11.62070 0.01720 0.14801 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.43240 9.41210 0.02030 0.21568 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.62070 11.59610 0.02460 0.21214 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.45650 8.44510 0.01140 0.13499 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45290 10.43880 0.01410 0.13507 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15210 10.14770 0.00440 0.04336 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08410 10.07930 0.00480 0.04762 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05930 10.05580 0.00350 0.03481 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69460 10.69070 0.00390 0.03648 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99750 9.99390 0.00360 0.03602 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72320 9.72140 0.00180 0.01852 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10700 10.10520 0.00180 0.01781 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.74110 9.73940 0.00170 0.01745 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98160 9.97950 0.00210 0.02104 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.45750 10.45120 0.00630 0.06028 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09300 6.09440 -0.00140 -0.02297 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.58200 10.58440 -0.00240 -0.02267 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65380 11.65360 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 15.80000 15.82000 -0.02000 -0.12642 施羅德樂活中小基金-I類型 3613.33000 3619.42000 -6.09000 -0.16826 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.80160 9.83470 -0.03310 -0.33656 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.71900 10.75790 -0.03890 -0.36159 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.98420 10.02040 -0.03620 -0.36126 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.66940 8.69880 -0.02940 -0.33798 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.00600 9.03880 -0.03280 -0.36288 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.83610 8.86820 -0.03210 -0.36197 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.93930 9.97300 -0.03370 -0.33791 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.39230 10.43010 -0.03780 -0.36241 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.34030 10.37780 -0.03750 -0.36135 柏瑞五國金勢力建設基金 6.12000 6.14000 -0.02000 -0.32573 柏瑞巨人基金 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66220 13.66180 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.08000 15.16000 -0.08000 -0.52770 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.41000 13.43550 -0.02550 -0.18980 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76500 11.78950 -0.02450 -0.20781 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.35220 12.37770 -0.02550 -0.20602 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.70590 8.72240 -0.01650 -0.18917 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.68610 6.69880 -0.01270 -0.18959 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.60340 8.62130 -0.01790 -0.20763 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.36840 8.38190 -0.01350 -0.16106 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.56390 10.58570 -0.02180 -0.20594 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.21750 8.23420 -0.01670 -0.20281 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.93950 11.96440 -0.02490 -0.20812 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.61750 11.63960 -0.02210 -0.18987 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.87250 11.89150 -0.01900 -0.15978 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.24430 11.26760 -0.02330 -0.20679 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.86080 8.87760 -0.01680 -0.18924 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.61340 9.63340 -0.02000 -0.20761 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.56470 9.58010 -0.01540 -0.16075 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.39490 9.41430 -0.01940 -0.20607 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.27740 9.29620 -0.01880 -0.20223 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.12720 10.14920 -0.02200 -0.21677 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.98300 10.00600 -0.02300 -0.22986 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.84570 9.86880 -0.02310 -0.23407 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.92770 9.95030 -0.02260 -0.22713 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.78610 9.80740 -0.02130 -0.21718 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55420 9.57620 -0.02200 -0.22974 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.50840 9.53070 -0.02230 -0.23398 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.59120 9.61310 -0.02190 -0.22781 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.10830 10.13020 -0.02190 -0.21619 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.98300 10.00600 -0.02300 -0.22986 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.84580 9.86880 -0.02300 -0.23306 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.92770 9.95030 -0.02260 -0.22713 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.78610 9.80730 -0.02120 -0.21617 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55440 9.57640 -0.02200 -0.22973 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.50840 9.53070 -0.02230 -0.23398 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.59130 9.61320 -0.02190 -0.22781 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68420 10.67690 0.00730 0.06837 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87820 11.87020 0.00800 0.06740 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25070 11.24460 0.00610 0.05425 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.96480 8.95870 0.00610 0.06809 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64010 9.63360 0.00650 0.06747 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.49610 9.49100 0.00510 0.05374 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39640 10.38930 0.00710 0.06834 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.06010 11.05260 0.00750 0.06786 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.86930 10.86350 0.00580 0.05339 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.96510 8.95900 0.00610 0.06809 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64050 9.63400 0.00650 0.06747 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.49660 9.49150 0.00510 0.05373 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.30000 12.39000 -0.09000 -0.72639 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.62000 7.67000 -0.05000 -0.65189 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.63000 11.78000 -0.15000 -1.27334 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.83000 11.98000 -0.15000 -1.25209 柏瑞拉丁美洲基金 10.01000 9.82000 0.19000 1.93483 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.32150 11.29600 0.02550 0.22574 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.37370 7.35710 0.01660 0.22563 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.37820 11.37460 0.00360 0.03165 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.02850 11.02660 0.00190 0.01723 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.13620 10.13480 0.00140 0.01381 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.26530 8.26280 0.00250 0.03026 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.26460 9.26300 0.00160 0.01727 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.29410 9.29280 0.00130 0.01399 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.60890 10.60710 0.00180 0.01697 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99200 9.98880 0.00320 0.03204 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.11920 10.11780 0.00140 0.01384 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.59810 9.59640 0.00170 0.01771 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.93070 8.92790 0.00280 0.03136 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.85600 8.84840 0.00760 0.08589 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.31820 9.31680 0.00140 0.01503 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.79140 11.78040 0.01100 0.09338 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.23340 11.22430 0.00910 0.08107 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.64890 10.64100 0.00790 0.07424 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.95330 6.94680 0.00650 0.09357 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66590 8.65890 0.00700 0.08084 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.25950 9.25260 0.00690 0.07457 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.13630 10.12690 0.00940 0.09282 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.66580 10.65790 0.00790 0.07412 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.38000 9.37240 0.00760 0.08109 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.86790 8.85960 0.00830 0.09368 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.45690 9.44990 0.00700 0.07407 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.18260 11.16850 0.01410 0.12625 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75320 11.73930 0.01390 0.11841 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75650 10.74440 0.01210 0.11262 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.06380 9.05230 0.01150 0.12704 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.57480 9.56340 0.01140 0.11920 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.56560 9.55480 0.01080 0.11303 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07800 11.06490 0.01310 0.11839 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97720 9.96460 0.01260 0.12645 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24960 10.23800 0.01160 0.11330 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.46270 9.45070 0.01200 0.12697 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.21750 9.20580 0.01170 0.12709 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79490 9.78330 0.01160 0.11857 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.32790 9.31740 0.01050 0.11269 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.21000 17.33000 -0.12000 -0.69244 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.72000 15.88000 -0.16000 -1.00756 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.76860 12.75990 0.00870 0.06818 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.96840 10.01920 -0.05080 -0.50703 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.92000 10.97260 -0.05260 -0.47938 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.51100 11.56020 -0.04920 -0.42560 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.42290 10.47480 -0.05190 -0.49547 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.99690 9.04280 -0.04590 -0.50759 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.55210 9.59810 -0.04600 -0.47926 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.44780 9.48810 -0.04030 -0.42474 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.43220 9.47910 -0.04690 -0.49477 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.12650 9.17300 -0.04650 -0.50692 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.36180 9.40690 -0.04510 -0.47944 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.03720 11.08440 -0.04720 -0.42582 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.37740 9.42410 -0.04670 -0.49554 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.06000 14.43000 0.63000 4.36590 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.43000 24.60000 -2.17000 -8.82114 國泰大中華基金 16.49000 16.34000 0.15000 0.91799 國泰小龍基金 12.86000 12.78000 0.08000 0.62598 國泰中小成長基金 34.17000 33.90000 0.27000 0.79646 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.63180 3.67600 -0.04420 -1.20239 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.19000 16.38000 -0.19000 -1.15995 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.60610 0.61340 -0.00730 -1.19009 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57050 0.57730 -0.00680 -1.17790 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21270 2.21070 0.00200 0.09047 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.63980 9.62660 0.01320 0.13712 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.09940 8.08840 0.01100 0.13600 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31380 0.31340 0.00040 0.12763 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.56810 11.56710 0.00100 0.00865 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65930 1.65880 0.00050 0.03014 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94200 9.93020 0.01180 0.11883 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32590 0.32560 0.00030 0.09214 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.73180 3.78460 -0.05280 -1.39513 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.63000 16.86000 -0.23000 -1.36418 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53190 0.53940 -0.00750 -1.39043 國泰中港台基金人民幣級別 2.73060 2.78460 -0.05400 -1.93924 國泰中港台基金台幣級別 12.18000 12.41000 -0.23000 -1.85334 國泰中港台基金美元級別 0.39400 0.40180 -0.00780 -1.94126 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.06000 26.13000 -0.07000 -0.26789 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.21000 13.09000 0.12000 0.91673 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.81000 32.33000 -0.52000 -1.60841 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.38820 10.40360 -0.01540 -0.14803 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.19830 10.21340 -0.01510 -0.14784 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.22200 10.23720 -0.01520 -0.14848 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33470 0.33530 -0.00060 -0.17894 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32840 0.32900 -0.00060 -0.18237 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32910 0.32970 -0.00060 -0.18198 國泰台灣貨幣市場基金 12.41970 12.41940 0.00030 0.00242 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.35230 2.37790 -0.02560 -1.07658 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33850 0.34210 -0.00360 -1.05232 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47970 0.48570 -0.00600 -1.23533 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.59000 -0.12000 -0.95314 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42760 0.43180 -0.00420 -0.97267 國泰全球資源基金台幣級別 5.37000 5.39000 -0.02000 -0.37106 國泰全球資源基金美元級別 0.17050 0.17120 -0.00070 -0.40888 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39490 0.39680 -0.00190 -0.47883 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35570 0.35740 -0.00170 -0.47566 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41950 0.42160 -0.00210 -0.49810 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50350 0.50680 -0.00330 -0.65114 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.05000 20.37000 -0.32000 -1.57094 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.70000 20.67000 0.03000 0.14514 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.32760 2.34050 -0.01290 -0.55116 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.39580 10.44860 -0.05280 -0.50533 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.27070 9.31780 -0.04710 -0.50548 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33580 0.33760 -0.00180 -0.53318 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.29950 0.30110 -0.00160 -0.53138 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47280 0.47620 -0.00340 -0.71399 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35240 0.35430 -0.00190 -0.53627 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.22000 17.37000 -0.15000 -0.86356 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55520 0.56050 -0.00530 -0.94558 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.22000 17.37000 -0.15000 -0.86356 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.78300 0.79180 -0.00880 -1.11139 國泰科技生化基金 26.83000 26.51000 0.32000 1.20709 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.65000 26.95000 -0.30000 -1.11317 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.05630 37.82240 0.23390 0.61842 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.29130 20.40230 -0.11100 -0.54406 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.75290 17.56340 0.18950 1.07895 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.67970 38.64320 0.03650 0.09445 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.20030 40.20610 -0.00580 -0.01443 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.79310 42.82880 -0.03570 -0.08336 國泰紐幣2021保本基金 12.28550 12.28220 0.00330 0.02687 國泰紐幣八年期保本基金 12.58820 12.58390 0.00430 0.03417 國泰紐幣保本基金 12.50840 12.50660 0.00180 0.01439 國泰國泰基金台幣I級別 18.09000 17.80000 0.29000 1.62921 國泰國泰基金台幣級別 18.09000 17.80000 0.29000 1.62921 國泰富時中國A50基金 17.19000 17.90000 -0.71000 -3.96648 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33210 0.33250 -0.00040 -0.12030 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47760 0.47910 -0.00150 -0.31309 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.50570 10.51620 -0.01050 -0.09985 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.45640 7.46380 -0.00740 -0.09915 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35460 0.35500 -0.00040 -0.11268 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24050 0.24080 -0.00030 -0.12458 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.14390 2.14790 -0.00400 -0.18623 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.52100 9.53360 -0.01260 -0.13216 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30620 0.30670 -0.00050 -0.16303 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.22110 40.25690 -0.03580 -0.08893 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 16.70000 17.12000 -0.42000 -2.45327 國泰新興市場基金台幣級別 11.08000 11.22000 -0.14000 -1.24777 國泰新興市場基金美元級別 0.35750 0.36210 -0.00460 -1.27037 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28600 2.28520 0.00080 0.03501 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48870 1.48820 0.00050 0.03360 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33900 0.33890 0.00010 0.02951 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33510 0.33500 0.00010 0.02985 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22300 0.22290 0.00010 0.04486 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.38960 10.38340 0.00620 0.05971 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.63910 6.63520 0.00390 0.05878 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.54000 15.62000 -0.08000 -0.51216 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.69000 27.41000 0.28000 1.02152 國泰價值卓越基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.93000 10.05000 -0.12000 -1.19403 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33660 0.34100 -0.00440 -1.29032 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.64230 38.67930 -0.03700 -0.09566 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.73000 18.99000 -0.26000 -1.36914 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 17.85000 17.95000 -0.10000 -0.55710 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.80000 16.77000 0.03000 0.17889 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.02590 12.02530 0.00060 0.00499 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39450 0.39450 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98000 9.98190 -0.00190 -0.01903 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99270 9.99310 -0.00040 -0.00400 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.01140 10.00860 0.00280 0.02798 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98000 9.98190 -0.00190 -0.01903 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.99240 9.99270 -0.00030 -0.00300 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.01140 10.00860 0.00280 0.02798 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57970 9.57960 0.00010 0.00104 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.19740 8.19440 0.00300 0.03661 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72820 10.72820 0.00000 0.00000 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.29510 9.29170 0.00340 0.03659 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23780 11.23680 0.00100 0.00890 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79440 9.79320 0.00120 0.01225 第一金大中華基金 23.06000 23.05000 0.01000 0.04338 第一金小型精選基金 28.28000 28.39000 -0.11000 -0.38746 第一金中國世紀基金-人民幣 11.37000 11.52000 -0.15000 -1.30208 第一金中國世紀基金-美元 7.01960 7.11020 -0.09060 -1.27423 第一金中國世紀基金-美元-N 7.02000 7.11070 -0.09070 -1.27554 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.30000 8.40000 -0.10000 -1.19048 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.30000 8.40000 -0.10000 -1.19048 第一金中概平衡基金 21.75000 21.76000 -0.01000 -0.04596 第一金台灣貨幣市場基金 15.26400 15.26340 0.00060 0.00393 第一金全家福貨幣市場基金 177.99100 177.98400 0.00700 0.00393 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.13510 9.24090 -0.10580 -1.14491 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.13510 9.24100 -0.10590 -1.14598 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.35000 9.46000 -0.11000 -1.16279 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.35000 9.46000 -0.11000 -1.16279 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.90190 13.15300 -0.25110 -1.90907 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 12.90260 13.15380 -0.25120 -1.90971 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.46000 12.69000 -0.23000 -1.81245 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.46000 12.70000 -0.24000 -1.88976 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.48600 9.53610 -0.05010 -0.52537 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.48890 9.53900 -0.05010 -0.52521 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.17750 9.22460 -0.04710 -0.51059 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.20160 9.24870 -0.04710 -0.50926 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.01330 10.06620 -0.05290 -0.52552 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.70100 9.75070 -0.04970 -0.50971 第一金全球大趨勢基金 21.85000 22.19000 -0.34000 -1.53222 第一金全球不動產證券化基金A 7.90760 7.94200 -0.03440 -0.43314 第一金全球不動產證券化基金B 5.59420 5.61850 -0.02430 -0.43250 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.15330 9.19280 -0.03950 -0.42968 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.15450 9.19390 -0.03940 -0.42855 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.58200 9.62330 -0.04130 -0.42917 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.58330 9.62460 -0.04130 -0.42911 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.27610 8.32340 -0.04730 -0.56828 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.84700 9.90320 -0.05620 -0.56749 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.50090 9.51690 -0.01600 -0.16812 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.49990 9.51590 -0.01600 -0.16814 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.80500 7.81950 -0.01450 -0.18543 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.80440 7.83140 -0.02700 -0.34477 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.67240 8.68760 -0.01520 -0.17496 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.67290 8.68810 -0.01520 -0.17495 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.12400 11.14270 -0.01870 -0.16782 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.12480 11.14360 -0.01880 -0.16871 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.89250 9.91080 -0.01830 -0.18465 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.65300 14.67880 -0.02580 -0.17576 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.26080 12.35900 -0.09820 -0.79456 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 12.27630 12.37450 -0.09820 -0.79357 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.63000 11.72000 -0.09000 -0.76792 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.66000 11.74000 -0.08000 -0.68143 第一金亞洲科技基金 16.44000 16.62000 -0.18000 -1.08303 第一金亞洲新興市場基金 12.06000 12.12000 -0.06000 -0.49505 第一金店頭市場基金 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 18.96000 18.94000 0.02000 0.10560 第一金電子基金 27.43000 27.45000 -0.02000 -0.07286 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.67000 17.52000 0.15000 0.85616 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.57000 21.69000 -0.12000 -0.55325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.79000 6.87000 -0.08000 -1.16448 統一大中華中小基金(美元) 6.14000 6.21000 -0.07000 -1.12721 統一大中華中小基金(新台幣) 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 統一大東協高股息基金(美元) 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.48000 9.55000 -0.07000 -0.73298 統一大滿貫基金-A類型 27.58000 27.57000 0.01000 0.03627 統一大滿貫基金-I類型 27.58000 27.57000 0.01000 0.03627 統一大龍印基金 12.65000 12.80000 -0.15000 -1.17188 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.97000 8.06000 -0.09000 -1.11663 統一大龍騰中國基金(美元) 7.22000 7.30000 -0.08000 -1.09589 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.24000 8.34000 -0.10000 -1.19904 統一中小基金 20.39000 20.40000 -0.01000 -0.04902 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79970 9.79490 0.00480 0.04901 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.02300 9.02340 -0.00040 -0.00443 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.77090 8.77000 0.00090 0.01026 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.75270 11.74690 0.00580 0.04937 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.75750 10.75800 -0.00050 -0.00465 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.44290 10.44190 0.00100 0.00958 統一台灣動力基金 13.83000 13.87000 -0.04000 -0.28839 統一全天候基金-A類型 93.85000 94.13000 -0.28000 -0.29746 統一全天候基金-I類型 93.96000 94.24000 -0.28000 -0.29711 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.41780 8.47480 -0.05700 -0.67258 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.02900 8.08760 -0.05860 -0.72457 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.01930 8.07680 -0.05750 -0.71192 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.77340 8.83280 -0.05940 -0.67249 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.37540 8.43650 -0.06110 -0.72423 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.35830 8.41820 -0.05990 -0.71155 統一全球債券組合基金 11.86440 11.86840 -0.00400 -0.03370 統一全球新科技基金(人民幣) 14.65000 15.04000 -0.39000 -2.59309 統一全球新科技基金(美元) 13.65000 14.00000 -0.35000 -2.50000 統一全球新科技基金(新台幣) 13.15000 13.49000 -0.34000 -2.52039 統一亞太基金 21.94000 22.18000 -0.24000 -1.08206 統一亞洲大金磚基金 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661 統一奔騰基金 48.61000 48.86000 -0.25000 -0.51167 統一強棒貨幣市場基金 16.67260 16.67200 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 8.48000 8.54000 -0.06000 -0.70258 統一強漢基金(美元) 7.56000 7.61000 -0.05000 -0.65703 統一強漢基金(新台幣) 19.98000 20.10000 -0.12000 -0.59701 統一統信基金 23.52000 23.49000 0.03000 0.12771 統一黑馬基金 49.04000 49.22000 -0.18000 -0.36570 統一新亞洲科技能源基金 15.23000 15.57000 -0.34000 -2.18369 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.85600 7.86860 -0.01260 -0.16013 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.06560 10.08160 -0.01600 -0.15870 統一經建基金 39.27000 39.41000 -0.14000 -0.35524 統一龍馬基金 52.15000 52.28000 -0.13000 -0.24866 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.62000 15.55000 0.07000 0.45016 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 38.73000 38.63000 0.10000 0.25887 野村中國機會基金 11.53000 11.67000 -0.14000 -1.19966 野村巴西基金 6.19000 6.00000 0.19000 3.16667 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 野村台灣高股息基金 22.23000 22.47000 -0.24000 -1.06809 野村台灣運籌基金 29.87000 29.93000 -0.06000 -0.20047 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.45250 9.42270 0.02980 0.31626 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.34960 9.33490 0.01470 0.15747 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43340 9.41850 0.01490 0.15820 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77010 9.73930 0.03080 0.31624 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59180 9.57680 0.01500 0.15663 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53590 9.52090 0.01500 0.15755 野村平衡基金 16.82000 16.81000 0.01000 0.05949 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.85000 8.95000 -0.10000 -1.11732 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.35000 9.46000 -0.11000 -1.16279 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.85000 13.00000 -0.15000 -1.15385 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.71000 10.84000 -0.13000 -1.19926 野村全球生技醫療基金 16.26000 16.32000 -0.06000 -0.36765 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.02900 10.00560 0.02340 0.23387 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.95150 9.94270 0.00880 0.08851 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.95400 9.94480 0.00920 0.09251 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.02900 10.00560 0.02340 0.23387 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.95150 9.94270 0.00880 0.08851 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.95400 9.94490 0.00910 0.09150 野村全球品牌基金 25.09000 25.48000 -0.39000 -1.53061 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.49000 12.61000 -0.12000 -0.95163 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.57000 10.67000 -0.10000 -0.93721 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.87000 19.06000 -0.19000 -0.99685 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.81000 11.91000 -0.10000 -0.83963 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02240 9.99060 0.03180 0.31830 野村全球短期收益基金-美元計價 10.41970 10.40250 0.01720 0.16534 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32350 10.30640 0.01710 0.16592 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.11390 9.15500 -0.04110 -0.44894 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.86910 8.92280 -0.05370 -0.60183 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.50470 8.55430 -0.04960 -0.57983 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.88180 10.93080 -0.04900 -0.44827 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.35850 10.42120 -0.06270 -0.60166 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.99810 10.05650 -0.05840 -0.58072 野村成長基金 25.31000 25.25000 0.06000 0.23762 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20580 8.22070 -0.01490 -0.18125 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.19420 8.22180 -0.02760 -0.33569 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.39980 8.42590 -0.02610 -0.30976 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.80360 8.81960 -0.01600 -0.18141 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.68420 8.71350 -0.02930 -0.33626 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.90090 8.92860 -0.02770 -0.31024 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.66000 7.74000 -0.08000 -1.03359 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.07000 11.18000 -0.11000 -0.98390 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.18510 9.12880 0.05630 0.61673 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.21340 9.17280 0.04060 0.44261 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.35650 9.31390 0.04260 0.45738 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.81270 9.75250 0.06020 0.61728 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.74730 9.70440 0.04290 0.44207 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.90380 9.85870 0.04510 0.45746 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.37460 8.37140 0.00320 0.03823 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.94030 8.92320 0.01710 0.19164 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.79090 8.78810 0.00280 0.03186 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.89860 12.89360 0.00500 0.03878 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.96740 11.94450 0.02290 0.19172 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.70970 9.70670 0.00300 0.03091 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99960 9.97980 0.01980 0.19840 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98790 9.98730 0.00060 0.00601 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.03070 10.02990 0.00080 0.00798 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99780 9.97950 0.01830 0.18338 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98620 9.98560 0.00060 0.00601 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.03060 10.02990 0.00070 0.00698 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.70920 9.68960 0.01960 0.20228 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69550 9.69330 0.00220 0.02270 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.74500 9.73900 0.00600 0.06161 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.87310 9.90140 -0.02830 -0.28582 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.03150 10.04500 -0.01350 -0.13440 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.63890 9.66740 -0.02850 -0.29481 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.20620 9.23270 -0.02650 -0.28702 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.11350 11.14560 -0.03210 -0.28801 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.82450 9.86390 -0.03940 -0.39944 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.84140 10.87010 -0.02870 -0.26403 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.31040 10.35330 -0.04290 -0.41436 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.14890 10.18900 -0.04010 -0.39356 野村泰國基金 40.28000 40.86000 -0.58000 -1.41948 野村高科技基金 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.82390 9.88830 -0.06440 -0.65127 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.89240 -0.05240 -0.52970 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.25870 10.31050 -0.05180 -0.50240 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.19860 9.26160 -0.06300 -0.68023 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.19060 9.25110 -0.06050 -0.65398 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.04260 9.09470 -0.05210 -0.57286 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.40640 11.46720 -0.06080 -0.53021 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.91690 12.97650 -0.05960 -0.45929 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.34090 10.41180 -0.07090 -0.68096 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.33870 10.40670 -0.06800 -0.65343 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.42890 10.48880 -0.05990 -0.57109 野村貨幣市場基金 16.28020 16.27960 0.00060 0.00369 野村新馬基金 14.70000 14.85000 -0.15000 -1.01010 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.92840 9.90260 0.02580 0.26054 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.75130 9.72230 0.02900 0.29828 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83950 9.80670 0.03280 0.33447 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.78950 9.75770 0.03180 0.32590 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.75470 9.73980 0.01490 0.15298 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76830 9.75430 0.01400 0.14353 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.86870 9.83660 0.03210 0.32633 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81610 9.80110 0.01500 0.15304 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.93760 9.79910 0.13850 1.41340 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.75240 9.73840 0.01400 0.14376 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.68350 9.68510 -0.00160 -0.01652 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.66610 9.66760 -0.00150 -0.01552 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.75240 9.73840 0.01400 0.14376 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.68350 9.68510 -0.00160 -0.01652 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.66610 9.66760 -0.00150 -0.01552 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.97660 9.98660 -0.01000 -0.10013 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.78670 7.79460 -0.00790 -0.10135 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.63040 11.64220 -0.01180 -0.10136 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.36000 7.49000 -0.13000 -1.73565 野村精選貨幣市場基金 12.08540 12.08500 0.00040 0.00331 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 野村歐洲高股息基金季配型 7.41000 7.48000 -0.07000 -0.93583 野村歐洲高股息基金累積型 10.54000 10.64000 -0.10000 -0.93985 野村積極成長基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.60000 7.57000 0.03000 0.39630 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 27.67000 27.58000 0.09000 0.32632 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.22100 10.24600 -0.02500 -0.24400 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.47300 8.48160 -0.00860 -0.10140 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.79670 7.81640 -0.01970 -0.25203 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72610 7.74520 -0.01910 -0.24660 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.62270 11.63450 -0.01180 -0.10142 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.42820 10.45460 -0.02640 -0.25252 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.36700 10.39260 -0.02560 -0.24633 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551 野村環球基金-人民幣計價 15.02000 15.24000 -0.22000 -1.44357 野村環球基金-美元計價 11.67000 11.85000 -0.18000 -1.51899 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.42000 16.68000 -0.26000 -1.55875 野村鴻利基金 19.10000 19.03000 0.07000 0.36784 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86660 16.86620 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 16.03000 16.05000 -0.02000 -0.12461 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.79000 8.72000 0.07000 0.80275 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.59000 11.73000 -0.14000 -1.19352 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.81000 13.86000 -0.05000 -0.36075 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.07280 10.07940 -0.00660 -0.06548 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.21250 13.22140 -0.00890 -0.06732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.00230 10.00750 -0.00520 -0.05196 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83000 9.83310 -0.00310 -0.03153 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.58650 9.58540 0.00110 0.01148 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.58930 9.58830 0.00100 0.01043 凱基台商天下基金 11.32000 11.41000 -0.09000 -0.78878 凱基台灣精五門基金 16.95000 16.91000 0.04000 0.23655 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.81480 38.72850 0.08630 0.22283 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.94960 38.96540 -0.01580 -0.04055 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.32620 40.30340 0.02280 0.05657 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.22390 10.25710 -0.03320 -0.32368 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.17000 12.33000 -0.16000 -1.29765 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.86230 11.00470 -0.14240 -1.29399 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.77000 10.91000 -0.14000 -1.28323 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55270 11.55230 0.00040 0.00346 凱基開創基金 22.50000 22.47000 0.03000 0.13351 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.53000 20.97000 -0.44000 -2.09824 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.76830 20.20200 -0.43370 -2.14682 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 15.94000 15.98000 -0.04000 -0.25031 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.13230 15.17420 -0.04190 -0.27613 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.94000 7.01000 -0.07000 -0.99857 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.35000 11.47000 -0.12000 -1.04621 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.91980 11.03620 -0.11640 -1.05471 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.21410 11.35410 -0.14000 -1.23303 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.56000 11.70000 -0.14000 -1.19658 凱基護城河基金-台幣計價A 12.37000 12.50000 -0.13000 -1.04000 凱基護城河基金-美元計價B 12.04620 12.17560 -0.12940 -1.06278 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.52000 14.45000 0.07000 0.48443 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.13000 30.42000 -0.29000 -0.95332 富邦NASDAQ-100基金 28.97000 29.65000 -0.68000 -2.29342 富邦上証180基金 25.80000 26.58000 -0.78000 -2.93454 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16490 0.16710 -0.00220 -1.31658 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.12000 5.18000 -0.06000 -1.15830 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.20000 7.92000 0.28000 3.53535 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.10000 34.05000 -2.95000 -8.66373 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.83280 10.86790 -0.03510 -0.32297 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.97810 10.01390 -0.03580 -0.35750 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.58090 9.60540 -0.02450 -0.25506 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.40850 9.43900 -0.03050 -0.32313 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.59480 8.62570 -0.03090 -0.35823 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.25850 8.27960 -0.02110 -0.25484 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.24340 20.22810 0.01530 0.07564 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.40560 11.40450 0.00110 0.00965 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37480 10.36480 0.01000 0.09648 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84670 12.82190 0.02480 0.19342 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88500 1.88370 0.00130 0.06901 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.25700 9.23920 0.01780 0.19266 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40620 1.40530 0.00090 0.06404 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.78010 11.77780 0.00230 0.01953 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70780 1.70770 0.00010 0.00586 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11480 10.11280 0.00200 0.01978 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48520 1.48510 0.00010 0.00673 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.70000 15.55000 0.15000 0.96463 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.61000 19.96000 -0.35000 -1.75351 富邦日本東証基金 20.65000 20.73000 -0.08000 -0.38591 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.65000 41.72000 -0.07000 -0.16779 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.08000 41.98000 0.10000 0.23821 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.19000 45.98000 0.21000 0.45672 富邦台灣心基金 18.51000 18.43000 0.08000 0.43407 富邦台灣釆吉50基金 43.59000 43.40000 0.19000 0.43779 富邦台灣科技指數基金 47.85000 47.62000 0.23000 0.48299 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.28750 40.31270 -0.02520 -0.06251 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.48260 41.57080 -0.08820 -0.21217 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28540 0.28550 -0.00010 -0.03503 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54610 2.54530 0.00080 0.03143 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33760 0.33730 0.00030 0.08894 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45930 10.45000 0.00930 0.08900 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.20260 2.20200 0.00060 0.02725 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32260 0.32230 0.00030 0.09308 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.99040 8.98250 0.00790 0.08795 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.49000 20.70000 -0.21000 -1.01449 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.93000 15.71000 0.22000 1.40038 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 24.74000 25.42000 -0.68000 -2.67506 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65230 15.65180 0.00050 0.00319 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.77920 39.78080 -0.00160 -0.00402 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.20280 39.10780 0.09500 0.24292 富邦長紅基金 52.69000 52.58000 0.11000 0.20921 富邦科技基金 19.41000 19.43000 -0.02000 -0.10293 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.89200 40.84630 0.04570 0.11188 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.77880 38.56210 0.21670 0.56195 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.37300 39.18180 0.19120 0.48798 富邦恒生國企ETF基金 18.98000 19.09000 -0.11000 -0.57622 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 15.15000 15.06000 0.09000 0.59761 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.65000 23.99000 -0.34000 -1.41726 富邦高成長基金 20.29000 20.23000 0.06000 0.29659 富邦基金A類型 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 富邦基金I類型 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 富邦深証100基金 7.82000 8.09000 -0.27000 -3.33745 富邦富時歐洲ETF基金 18.90000 19.15000 -0.25000 -1.30548 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40930 0.41040 -0.00110 -0.26803 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.14560 12.18100 -0.03540 -0.29062 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.32510 9.35230 -0.02720 -0.29084 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30090 0.30170 -0.00080 -0.26516 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.64900 8.67420 -0.02520 -0.29052 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.96680 8.98560 -0.01880 -0.20922 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.52000 9.53690 -0.01690 -0.17721 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.75520 8.77360 -0.01840 -0.20972 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.28860 9.30510 -0.01650 -0.17732 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.12000 18.15000 -0.03000 -0.16529 富邦精準基金 38.42000 38.40000 0.02000 0.05208 富邦精銳中小基金 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798 富邦臺灣公司治理100基金 19.98000 19.92000 0.06000 0.30120 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.42000 8.46000 -0.04000 -0.47281 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.01000 11.89000 0.12000 1.00925 富邦標普美國特別股ETF基金 19.55000 19.59000 -0.04000 -0.20419 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.87750 9.92760 -0.05010 -0.50465 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.55990 9.60890 -0.04900 -0.50994 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.76390 9.81000 -0.04610 -0.46993 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.56870 9.61730 -0.04860 -0.50534 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.22020 9.26740 -0.04720 -0.50931 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.40000 9.44430 -0.04430 -0.46907 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.65000 27.63000 0.02000 0.07239 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.57840 9.63280 -0.05440 -0.56474 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.51940 9.57550 -0.05610 -0.58587 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.54820 9.60480 -0.05660 -0.58929 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.57830 9.63270 -0.05440 -0.56474 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.51940 9.57550 -0.05610 -0.58587 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54770 9.60420 -0.05650 -0.58828 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.44950 8.45350 -0.00400 -0.04732 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.97430 8.98060 -0.00630 -0.07015 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72780 8.73430 -0.00650 -0.07442 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.53520 9.53980 -0.00460 -0.04822 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.54240 9.54910 -0.00670 -0.07016 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.28640 9.29320 -0.00680 -0.07317 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.36640 9.37290 -0.00650 -0.06935 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.22310 8.18530 0.03780 0.46180 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.26010 9.21960 0.04050 0.43928 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77380 8.73570 0.03810 0.43614 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.35000 10.30240 0.04760 0.46203 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.12380 10.07950 0.04430 0.43951 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.67070 9.62870 0.04200 0.43620 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.90820 8.86940 0.03880 0.43746 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.51580 9.47430 0.04150 0.43803 富達卓越領航全球組合基金 14.08000 14.26000 -0.18000 -1.26227 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.44700 8.40900 0.03800 0.45190 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.14300 9.10380 0.03920 0.43059 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85700 8.81940 0.03760 0.42633 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.70570 9.66200 0.04370 0.45229 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.67450 9.63310 0.04140 0.42977 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41000 9.37010 0.03990 0.42582 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.95980 8.92160 0.03820 0.42817 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.49430 9.45380 0.04050 0.42840 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.27000 8.34000 -0.07000 -0.83933 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.77000 8.84000 -0.07000 -0.79186 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.75000 7.81000 -0.06000 -0.76825 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.95000 7.03000 -0.08000 -1.13798 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.87000 7.95000 -0.08000 -1.00629 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.74000 7.82000 -0.08000 -1.02302 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.71430 9.71730 -0.00300 -0.03087 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.15140 9.15150 -0.00010 -0.00109 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77200 8.77110 0.00090 0.01026 富蘭克林華美中華基金 10.61000 10.72000 -0.11000 -1.02612 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.29000 17.26000 0.03000 0.17381 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.88000 17.83000 0.05000 0.28043 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.75660 7.73420 0.02240 0.28962 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.81950 8.79520 0.02430 0.27629 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.55590 9.52960 0.02630 0.27598 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.12960 9.10330 0.02630 0.28891 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99980 11.02430 -0.02450 -0.22224 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.60450 8.62370 -0.01920 -0.22264 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.97550 8.99560 -0.02010 -0.22344 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.24200 13.27140 -0.02940 -0.22153 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.17400 10.19650 -0.02250 -0.22066 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.04200 10.06270 -0.02070 -0.20571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.54190 7.55740 -0.01550 -0.20510 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.96610 8.98450 -0.01840 -0.20480 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.64880 10.66900 -0.02020 -0.18933 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46800 7.48210 -0.01410 -0.18845 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.89660 8.91350 -0.01690 -0.18960 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.33410 10.35330 -0.01920 -0.18545 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.58690 7.60100 -0.01410 -0.18550 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.03800 8.04260 -0.00460 -0.05720 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.00070 9.00750 -0.00680 -0.07549 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.82110 9.82850 -0.00740 -0.07529 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.44460 12.45170 -0.00710 -0.05702 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.90000 8.96000 -0.06000 -0.66964 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.72000 8.79000 -0.07000 -0.79636 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.27000 8.32000 -0.05000 -0.60096 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.21220 12.32850 -0.11630 -0.94334 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.19000 9.23000 -0.04000 -0.43337 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 富蘭克林華美第一富基金 32.33000 32.36000 -0.03000 -0.09271 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31240 10.31200 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.90000 14.06000 -0.16000 -1.13798 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.79000 12.92000 -0.13000 -1.00619 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.92000 15.07000 -0.15000 -0.99536 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.14930 7.19760 -0.04830 -0.67106 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.60390 9.67590 -0.07200 -0.74412 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.34090 9.35100 -0.01010 -0.10801 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.81220 10.82390 -0.01170 -0.10809 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68360 6.68830 -0.00470 -0.07027 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.78510 8.79270 -0.00760 -0.08644 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.93380 9.94250 -0.00870 -0.08750 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.34000 10.34720 -0.00720 -0.06958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.17000 20.20000 -0.03000 -0.14851 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 復華人民幣貨幣市場基金 11.68370 11.68060 0.00310 0.02654 復華人生目標基金 33.97560 33.89310 0.08250 0.24341 復華大中華中小策略基金 7.62000 7.76000 -0.14000 -1.80412 復華中小精選基金 54.95000 54.78000 0.17000 0.31033 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.14830 50.05120 0.09710 0.19400 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.08000 8.17000 -0.09000 -1.10159 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.16000 7.23000 -0.07000 -0.96819 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533 復華六年到期新興市場債券基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 復華台灣智能基金 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 復華全方位基金 25.02000 25.10000 -0.08000 -0.31873 復華全球大趨勢基金-美元 11.94000 12.18000 -0.24000 -1.97044 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.85000 19.21000 -0.36000 -1.87402 復華全球平衡基金-美元 8.66000 8.77000 -0.11000 -1.25428 復華全球平衡基金-新臺幣 18.53000 18.75000 -0.22000 -1.17333 復華全球物聯網科技基金-美元 13.99000 14.33000 -0.34000 -2.37264 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.52000 13.84000 -0.32000 -2.31214 復華全球原物料基金 8.53000 8.62000 -0.09000 -1.04408 復華全球消費基金-新臺幣 12.05000 12.25000 -0.20000 -1.63265 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44280 11.43380 0.00900 0.07871 復華全球債券基金 13.21590 13.18270 0.03320 0.25185 復華全球債券組合基金 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.47000 13.83000 -0.36000 -2.60304 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.40000 9.66000 -0.26000 -2.69151 復華全球戰略配置強基金-美元 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 復華有利貨幣市場基金 13.44660 13.44610 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 10.90000 10.97000 -0.07000 -0.63810 復華亞太成長基金 12.07000 12.35000 -0.28000 -2.26721 復華亞太神龍科技基金-美元 8.22000 8.40000 -0.18000 -2.14286 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.74000 8.93000 -0.19000 -2.12766 復華東協世紀基金 11.38000 11.42000 -0.04000 -0.35026 復華南非幣長期收益基金A 12.77000 12.66000 0.11000 0.86888 復華南非幣長期收益基金B 7.79000 7.73000 0.06000 0.77620 復華南非幣短期收益基金A 13.69000 13.67000 0.02000 0.14631 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華美國新星基金-美元 11.34000 11.59000 -0.25000 -2.15703 復華美國新星基金-新臺幣 11.51000 11.76000 -0.25000 -2.12585 復華恒生基金 18.81000 18.74000 0.07000 0.37353 復華恒生單日反向一倍基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 復華恒生單日正向二倍基金 24.44000 24.25000 0.19000 0.78351 復華神盾基金 21.98540 21.96870 0.01670 0.07602 復華高成長基金 56.81000 56.48000 0.33000 0.58428 復華高益策略組合基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692 復華貨幣市場基金 14.40800 14.40750 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 18.10000 18.32000 -0.22000 -1.20087 復華富時台灣高股息低波動基金 48.77000 48.72000 0.05000 0.10263 復華復華基金 17.67000 17.57000 0.10000 0.56915 復華華人世紀基金 14.72000 14.83000 -0.11000 -0.74174 復華傳家二號基金 27.13340 27.21700 -0.08360 -0.30716 復華傳家基金 18.47760 18.40260 0.07500 0.40755 復華奧林匹克全球組合基金 14.54000 14.58000 -0.04000 -0.27435 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.51000 13.58000 -0.07000 -0.51546 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 復華新興人民幣債券基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.84000 18.82000 0.02000 0.10627 復華新興市場高收益債券基金A 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 復華新興市場高收益債券基金B 5.37000 5.36000 0.01000 0.18657 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.07000 12.04000 0.03000 0.24917 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 復華滬深300 A股基金 18.85000 19.51000 -0.66000 -3.38288 復華數位經濟基金 40.58000 40.29000 0.29000 0.71978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.76320 9.76500 -0.00180 -0.01843 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.58530 9.58680 -0.00150 -0.01565 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.91790 9.91970 -0.00180 -0.01815 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.70180 9.70330 -0.00150 -0.01546 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.55220 9.55340 -0.00120 -0.01256 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.10830 10.10630 0.00200 0.01979 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.59530 9.59600 -0.00070 -0.00729 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.15510 10.15250 0.00260 0.02561 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.59450 9.59510 -0.00060 -0.00625 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.15690 10.15440 0.00250 0.02462 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.90980 9.91450 -0.00470 -0.04741 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.92020 9.92330 -0.00310 -0.03124 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.98480 9.98470 0.00010 0.00100 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.86030 9.86450 -0.00420 -0.04258 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.74950 10.83910 -0.08960 -0.82664 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.85410 9.85700 -0.00290 -0.02942 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.86040 9.86460 -0.00420 -0.04258 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.74750 10.83710 -0.08960 -0.82679 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.85450 9.85740 -0.00290 -0.02942 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.95280 9.95250 0.00030 0.00301 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.17850 9.18180 -0.00330 -0.03594 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.16670 8.17450 -0.00780 -0.09542 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.18330 8.18860 -0.00530 -0.06472 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.52760 11.53180 -0.00420 -0.03642 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.27340 10.28330 -0.00990 -0.09627 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.41290 10.41960 -0.00670 -0.06430 景順主流基金 13.74000 13.65000 0.09000 0.65934 景順台灣科技基金 23.45000 23.40000 0.05000 0.21368 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 景順全球科技基金 20.74000 21.12000 -0.38000 -1.79924 景順全球康健基金 18.51000 18.66000 -0.15000 -0.80386 景順貨幣市場基金 15.94730 15.94680 0.00050 0.00314 景順潛力基金 25.16000 24.99000 0.17000 0.68027 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.20000 13.36000 -0.16000 -1.19760 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.40000 12.54000 -0.14000 -1.11643 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.25000 10.41000 -0.16000 -1.53698 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.46000 10.63000 -0.17000 -1.59925 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.49000 10.66000 -0.17000 -1.59475 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.72000 10.89000 -0.17000 -1.56107 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.41000 9.56000 -0.15000 -1.56904 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.61000 9.76000 -0.15000 -1.53689 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.66000 9.82000 -0.16000 -1.62933 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.91000 10.07000 -0.16000 -1.58888 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59020 8.59090 -0.00070 -0.00815 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.83620 7.83180 0.00440 0.05618 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.07430 11.07530 -0.00100 -0.00903 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08200 10.07640 0.00560 0.05558 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.05000 7.09000 -0.04000 -0.56417 華南永昌中國A股基金(美元) 6.69000 6.73000 -0.04000 -0.59435 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33930 9.33550 0.00380 0.04070 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.57980 9.57290 0.00690 0.07208 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69750 9.69360 0.00390 0.04023 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.95010 9.94290 0.00720 0.07241 華南永昌永昌基金 15.53000 15.51000 0.02000 0.12895 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.19930 14.20140 -0.00210 -0.01479 華南永昌全球神農水資源基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.62000 8.78000 -0.16000 -1.82232 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.93000 9.09000 -0.16000 -1.76018 華南永昌全球精品基金 14.79000 14.92000 -0.13000 -0.87131 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.02000 10.16000 -0.14000 -1.37795 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.19000 -0.13000 -1.27576 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.13000 12.30000 -0.17000 -1.38211 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.10000 12.26000 -0.16000 -1.30506 華南永昌物聯網精選基金 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21890 16.21820 0.00070 0.00432 華南永昌龍盈平衡基金 20.91620 20.90720 0.00900 0.04305 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94670 11.94630 0.00040 0.00335 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19880 10.19960 -0.00080 -0.00784 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.03910 10.03460 0.00450 0.04484 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.75330 9.75400 -0.00070 -0.00718 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.57010 9.56590 0.00420 0.04391 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.98890 9.99040 -0.00150 -0.01501 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.77780 9.77410 0.00370 0.03786 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.64670 9.64810 -0.00140 -0.01451 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.43330 9.42970 0.00360 0.03818 華頓中小型基金 20.83000 20.85000 -0.02000 -0.09592 華頓中國多重機會平衡基金 11.05920 11.17590 -0.11670 -1.04421 華頓台灣基金 21.49000 21.45000 0.04000 0.18648 華頓平安貨幣市場基金 11.52870 11.52830 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 15.62000 15.89000 -0.27000 -1.69918 華頓全球高收益債券基金A 13.36100 13.36980 -0.00880 -0.06582 華頓全球高收益債券基金B 8.19060 8.19600 -0.00540 -0.06589 華頓全球黑鑽油源基金 5.13000 5.19000 -0.06000 -1.15607 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.42310 2.43790 -0.01480 -0.60708 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.80580 10.86560 -0.05980 -0.55036 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34850 0.35060 -0.00210 -0.59897 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.10010 11.11990 -0.01980 -0.17806 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.06650 10.08560 -0.01910 -0.18938 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.84090 9.85300 -0.01210 -0.12281 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.84060 8.85150 -0.01090 -0.12314 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.98920 10.00470 -0.01550 -0.15493 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.99410 9.00870 -0.01460 -0.16207 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.37000 9.52000 -0.15000 -1.57563 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.04000 8.17000 -0.13000 -1.59119 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.58000 8.72000 -0.14000 -1.60550 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49420 2.49390 0.00030 0.01203 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04180 2.04230 -0.00050 -0.02448 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.56050 11.55700 0.00350 0.03028 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.30680 9.30390 0.00290 0.03117 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35810 0.35800 0.00010 0.02793 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29260 0.29250 0.00010 0.03419 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.05000 3.07000 -0.02000 -0.65147 匯豐中國動力基金(台幣) 13.58000 13.67000 -0.09000 -0.65838 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.45000 21.37000 0.08000 0.37436 匯豐全球趨勢組合基金 11.67000 11.84000 -0.17000 -1.43581 匯豐全球關鍵資源基金 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837 匯豐安富基金 23.81000 23.76000 0.05000 0.21044 匯豐成功基金 39.09000 38.70000 0.39000 1.00775 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56630 2.56820 -0.00190 -0.07398 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31860 2.32050 -0.00190 -0.08188 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.35420 11.35830 -0.00410 -0.03610 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.67290 7.67680 -0.00390 -0.05080 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36980 0.37000 -0.00020 -0.05405 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32570 0.32590 -0.00020 -0.06137 匯豐金磚動力基金 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98610 14.98580 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.63000 4.61000 0.02000 0.43384 匯豐新鑽動力基金 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.37320 5.33560 0.03760 0.70470 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01650 8.97900 0.03750 0.41764 匯豐龍鳳基金-A類型 46.14000 45.97000 0.17000 0.36981 匯豐龍鳳基金-I類型 46.14000 45.97000 0.17000 0.36981 匯豐龍騰電子基金 30.73000 30.65000 0.08000 0.26101 匯豐雙高收益債券組合基金 12.07310 12.07520 -0.00210 -0.01739 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.06000 16.08000 -0.02000 -0.12438 新光中國成長基金(人民幣) 8.47000 8.60000 -0.13000 -1.51163 新光中國成長基金(美元) 8.43000 8.54000 -0.11000 -1.28806 新光中國成長基金(新臺幣) 8.43000 8.55000 -0.12000 -1.40351 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.46800 10.48320 -0.01520 -0.14499 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.60570 9.59530 0.01040 0.10839 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.95310 9.94780 0.00530 0.05328 新光台灣富貴基金 20.03000 20.03000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886 新光全球生技醫療基金(美元) 10.89000 11.02000 -0.13000 -1.17967 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.66000 10.80000 -0.14000 -1.29630 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96620 9.95130 0.01490 0.14973 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.78790 9.77860 0.00930 0.09511 新光全球債券基金(B配息)美元 9.56550 9.55100 0.01450 0.15182 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.38220 9.37330 0.00890 0.09495 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.90000 9.00000 -0.10000 -1.11111 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.17000 10.28000 -0.11000 -1.07004 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.84388 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.45000 9.54000 -0.09000 -0.94340 新光吉星貨幣市場基金 15.45520 15.45470 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027 新光多重資產基金(A累積)美元 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078 新光亞洲精選基金-美金 20.23000 20.31000 -0.08000 -0.39389 新光亞洲精選基金-新台幣 20.60000 20.69000 -0.09000 -0.43499 新光兩岸優勢基金 9.80000 9.93000 -0.13000 -1.30916 新光店頭基金 20.53000 20.51000 0.02000 0.09751 新光南非幣保本基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 新光特選內需收益ETF基金 19.72000 19.73000 -0.01000 -0.05068 新光創新科技基金 13.14000 13.21000 -0.07000 -0.52990 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75760 9.76600 -0.00840 -0.08601 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.02120 10.01770 0.00350 0.03494 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.64410 9.63890 0.00520 0.05395 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.17190 9.17970 -0.00780 -0.08497 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.42630 9.42290 0.00340 0.03608 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06780 9.06300 0.00480 0.05296 新光澳幣八年期保本基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 新光澳幣保本基金 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07110 10.08040 -0.00930 -0.09226 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59160 9.60060 -0.00900 -0.09374 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.55970 9.56990 -0.01020 -0.10658 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.95680 9.96740 -0.01060 -0.10635 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.89130 9.90300 -0.01170 -0.11815 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.49370 9.50500 -0.01130 -0.11888 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50480 9.50880 -0.00400 -0.04207 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.90080 9.90490 -0.00410 -0.04139 瑞銀全球創新趨勢基金 6.62000 6.72000 -0.10000 -1.48810 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.73610 9.70650 0.02960 0.30495 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.19350 9.16540 0.02810 0.30659 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.61800 9.59190 0.02610 0.27210 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.15120 9.12640 0.02480 0.27174 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.24820 9.21940 0.02880 0.31238 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77080 9.74090 0.02990 0.30695 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.69260 13.65290 0.03970 0.29078 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.32540 8.30130 0.02410 0.29032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.70600 36.58200 0.12400 0.33896 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.88770 39.72670 0.16100 0.40527 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.36710 37.23920 0.12790 0.34346 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.86890 39.69630 0.17260 0.43480 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.85470 39.79000 0.06470 0.16260 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.68830 38.60640 0.08190 0.21214 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25190 11.25090 0.00100 0.00889 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95120 9.94990 0.00130 0.01307 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.87030 10.97750 -0.10720 -0.97654 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.03220 8.11360 -0.08140 -1.00325 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.36000 8.44000 -0.08000 -0.94787 群益大印度基金-人民幣 11.72800 11.83420 -0.10620 -0.89740 群益大印度基金-美元 10.90410 11.00580 -0.10170 -0.92406 群益大印度基金-新臺幣 10.39000 10.49000 -0.10000 -0.95329 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.46500 11.57210 -0.10710 -0.92550 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.93030 11.03530 -0.10500 -0.95149 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.32000 10.42000 -0.10000 -0.95969 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.52700 10.62530 -0.09830 -0.92515 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.15820 9.24620 -0.08800 -0.95174 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.67000 8.75000 -0.08000 -0.91429 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.20060 9.28650 -0.08590 -0.92500 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.03620 8.11340 -0.07720 -0.95151 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.54000 8.62000 -0.08000 -0.92807 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.79170 8.87370 -0.08200 -0.92408 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.93620 8.01250 -0.07630 -0.95226 群益中小型股基金 35.06000 35.52000 -0.46000 -1.29505 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.47730 9.49010 -0.01280 -0.13488 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.69840 8.71250 -0.01410 -0.16184 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.20190 8.21260 -0.01070 -0.13029 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.29370 8.30490 -0.01120 -0.13486 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.61150 7.62390 -0.01240 -0.16265 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.17790 7.18720 -0.00930 -0.12940 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.94780 9.94180 0.00600 0.06035 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94260 10.93600 0.00660 0.06035 群益中國高收益債券基金-美元 10.53860 10.53440 0.00420 0.03987 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.74450 9.73850 0.00600 0.06161 群益中國新機會基金N-人民幣 7.41010 7.51040 -0.10030 -1.33548 群益中國新機會基金N-美元 6.72660 6.81940 -0.09280 -1.36082 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.23000 7.32000 -0.09000 -1.22951 群益中國新機會基金-人民幣 6.57170 6.66060 -0.08890 -1.33471 群益中國新機會基金-美元 7.19230 7.29160 -0.09930 -1.36184 群益中國新機會基金-新臺幣 6.90000 6.99000 -0.09000 -1.28755 群益平衡王基金 18.03280 18.05810 -0.02530 -0.14010 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.01000 8.06000 -0.05000 -0.62035 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.76000 5.80000 -0.04000 -0.68966 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.69070 10.79380 -0.10310 -0.95518 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.08790 10.18800 -0.10010 -0.98253 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.61000 9.71000 -0.10000 -1.02987 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.50730 9.59890 -0.09160 -0.95428 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.97080 9.05980 -0.08900 -0.98236 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.55000 8.63000 -0.08000 -0.92700 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.87750 9.89720 -0.01970 -0.19905 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.66220 9.68260 -0.02040 -0.21069 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.14510 9.16320 -0.01810 -0.19753 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.06160 9.08070 -0.01910 -0.21034 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.93470 9.95450 -0.01980 -0.19891 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.96530 9.98630 -0.02100 -0.21029 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.30610 9.32460 -0.01850 -0.19840 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.69540 9.71590 -0.02050 -0.21099 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.15810 10.14660 0.01150 0.11334 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.29290 7.28470 0.00820 0.11256 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.12240 10.13990 -0.01750 -0.17259 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.99080 10.00920 -0.01840 -0.18383 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.15450 10.17150 -0.01700 -0.16713 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88800 9.90510 -0.01710 -0.17264 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79230 9.81030 -0.01800 -0.18348 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95290 9.96950 -0.01660 -0.16651 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.12250 10.14000 -0.01750 -0.17258 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.99080 10.00910 -0.01830 -0.18283 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.15470 10.17170 -0.01700 -0.16713 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88810 9.90520 -0.01710 -0.17264 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79220 9.81030 -0.01810 -0.18450 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95290 9.96950 -0.01660 -0.16651 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.17910 9.26680 -0.08770 -0.94639 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102 群益全球關鍵生技基金-美元 15.01930 15.16280 -0.14350 -0.94640 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.89000 15.03000 -0.14000 -0.93147 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.59000 10.41000 0.18000 1.72911 群益印度中小基金N-人民幣 9.48430 9.54060 -0.05630 -0.59011 群益印度中小基金N-美元 7.87090 7.91980 -0.04890 -0.61744 群益印度中小基金N-新臺幣 7.48000 7.52000 -0.04000 -0.53191 群益印度中小基金-人民幣 12.83960 12.91590 -0.07630 -0.59074 群益印度中小基金-美元 11.25750 11.32750 -0.07000 -0.61797 群益印度中小基金-新臺幣 13.09000 13.16000 -0.07000 -0.53191 群益多利策略組合基金 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.67000 14.70000 -0.03000 -0.20408 群益安家基金 22.28850 22.35080 -0.06230 -0.27874 群益安穩貨幣市場基金 16.09770 16.09710 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 21.30000 21.37000 -0.07000 -0.32756 群益亞太中小基金 9.92000 10.05000 -0.13000 -1.29353 群益亞太新趨勢平衡基金 14.87000 14.95000 -0.08000 -0.53512 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.64810 9.63380 0.01430 0.14844 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.35890 7.34800 0.01090 0.14834 群益店頭市場基金 78.58000 79.00000 -0.42000 -0.53165 群益東方盛世基金 8.03000 8.09000 -0.06000 -0.74166 群益東協成長基金-人民幣 12.23330 12.31960 -0.08630 -0.70051 群益東協成長基金-美元 10.61520 10.69300 -0.07780 -0.72758 群益東協成長基金-新臺幣 10.55000 10.63000 -0.08000 -0.75259 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.74420 10.83940 -0.09520 -0.87828 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.16500 10.25690 -0.09190 -0.89598 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.67580 9.76130 -0.08550 -0.87591 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.29500 9.37740 -0.08240 -0.87871 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.79690 8.87640 -0.07950 -0.89563 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.37150 8.44560 -0.07410 -0.87738 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.09620 9.17680 -0.08060 -0.87830 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.95340 9.03430 -0.08090 -0.89548 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.35220 9.43490 -0.08270 -0.87653 群益長安基金 23.25000 23.44000 -0.19000 -0.81058 群益美國新創亮點基金N-美元 9.47560 9.64320 -0.16760 -1.73801 群益美國新創亮點基金-美元 14.33420 14.58760 -0.25340 -1.73709 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.91000 14.15000 -0.24000 -1.69611 群益真善美基金 15.38600 15.44670 -0.06070 -0.39296 群益馬拉松基金 104.43000 104.20000 0.23000 0.22073 群益馬拉松基金I類型 104.56000 104.33000 0.23000 0.22045 群益深証中小板基金 10.07000 10.31000 -0.24000 -2.32784 群益創新科技基金 27.30000 27.42000 -0.12000 -0.43764 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.50000 8.55060 -0.05060 -0.59177 群益華夏盛世基金N-美元 7.73350 7.78170 -0.04820 -0.61940 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.10000 8.15000 -0.05000 -0.61350 群益華夏盛世基金-人民幣 9.25640 9.31150 -0.05510 -0.59174 群益華夏盛世基金-美元 8.52730 8.58040 -0.05310 -0.61885 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.13000 14.22000 -0.09000 -0.63291 群益奧斯卡基金 23.36000 23.33000 0.03000 0.12859 群益新興金鑽基金-美元 10.48590 10.55560 -0.06970 -0.66031 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.05000 8.10000 -0.05000 -0.61728 群益葛萊美基金 19.55000 19.62000 -0.07000 -0.35678 群益道瓊美國地產ETF基金 19.22000 19.68000 -0.46000 -2.33740 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.56000 10.45000 0.11000 1.05263 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.56720 11.59050 -0.02330 -0.20103 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.86730 10.89470 -0.02740 -0.25150 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.83880 10.86390 -0.02510 -0.23104 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.30630 8.32300 -0.01670 -0.20065 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.68490 8.70680 -0.02190 -0.25153 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.02000 8.04000 -0.02000 -0.24876 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.33030 8.34950 -0.01920 -0.22995 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.74700 9.77160 -0.02460 -0.25175 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.60640 9.63070 -0.02430 -0.25232 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 24.08000 24.13000 -0.05000 -0.20721 德信中國精選成長基金 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 德信台灣主流中小基金 14.99000 15.01000 -0.02000 -0.13324 德信新興股票組合基金 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 德信萬保貨幣市場基金 11.94210 11.94170 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.77680 10.76540 0.01140 0.10589 德信數位時代基金 23.86000 23.88000 -0.02000 -0.08375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.99630 9.99520 0.00110 0.01101 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.95980 9.96080 -0.00100 -0.01004 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67080 11.67040 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 12.42000 12.35000 0.07000 0.56680 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.32000 17.41000 -0.09000 -0.51694 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.51240 10.48610 0.02630 0.25081 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.17940 15.14140 0.03800 0.25097 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14880 8.12410 0.02470 0.30403 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.93010 10.90070 0.02940 0.26971 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35060 11.32000 0.03060 0.27032 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.19570 13.15580 0.03990 0.30329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.19000 16.31000 -0.12000 -0.73574 摩根中小基金 18.20000 18.08000 0.12000 0.66372 摩根中國A股基金 11.72000 11.86000 -0.14000 -1.18044 摩根中國A股基金(美元) 9.16000 9.27000 -0.11000 -1.18662 摩根中國亮點基金 11.05000 11.23000 -0.18000 -1.60285 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.54870 10.58470 -0.03600 -0.34011 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.73670 11.77480 -0.03810 -0.32357 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.91530 8.94730 -0.03200 -0.35765 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.92100 11.96150 -0.04050 -0.33859 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.75690 13.80150 -0.04460 -0.32315 摩根台灣金磚基金-累積型 16.43000 16.34000 0.09000 0.55080 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.43000 16.34000 0.09000 0.55080 摩根台灣增長基金 43.78000 43.59000 0.19000 0.43588 摩根平衡基金 26.06000 25.98000 0.08000 0.30793 摩根全球α基金 18.01000 18.21000 -0.20000 -1.09830 摩根全球平衡基金 14.40250 14.42340 -0.02090 -0.14490 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.34890 9.37850 -0.02960 -0.31562 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.35570 10.38660 -0.03090 -0.29750 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.73890 9.76990 -0.03100 -0.31730 摩根多元入息成長基金-累積型 11.06200 11.09720 -0.03520 -0.31720 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.72960 9.76050 -0.03090 -0.31658 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 9.96800 10.02420 -0.05620 -0.56064 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.87890 12.95150 -0.07260 -0.56055 摩根亞洲基金 49.34000 49.80000 -0.46000 -0.92369 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.27000 8.28590 -0.01590 -0.19189 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.64760 9.66540 -0.01780 -0.18416 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.52220 8.53920 -0.01700 -0.19908 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.10060 12.12380 -0.02320 -0.19136 摩根東方內需機會基金 15.64000 15.78000 -0.14000 -0.88720 摩根東方科技基金 28.54000 28.74000 -0.20000 -0.69589 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.04000 9.12000 -0.08000 -0.87719 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.77000 8.84000 -0.07000 -0.79186 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.68000 10.77000 -0.09000 -0.83565 摩根金龍收成基金 17.97000 18.22000 -0.25000 -1.37212 摩根第一貨幣市場基金 15.08840 15.08790 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 12.68000 12.87000 -0.19000 -1.47630 摩根新金磚五國基金 10.55000 10.64000 -0.09000 -0.84586 摩根新絲路基金 8.61000 8.72000 -0.11000 -1.26147 摩根新興35基金 11.87000 11.99000 -0.12000 -1.00083 摩根新興日本基金 22.44000 22.31000 0.13000 0.58270 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15910 7.16200 -0.00290 -0.04049 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.40870 9.41110 -0.00240 -0.02550 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.14450 9.14840 -0.00390 -0.04263 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.43380 10.43800 -0.00420 -0.04024 摩根新興科技基金 43.72000 43.46000 0.26000 0.59825 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.23350 8.22510 0.00840 0.10213 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49710 10.48640 0.01070 0.10204 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.19590 8.24240 -0.04650 -0.56416 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.87350 8.92550 -0.05200 -0.58260 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.33570 8.38480 -0.04910 -0.58558 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.46560 9.51930 -0.05370 -0.56412 摩根龍揚基金 26.81000 27.18000 -0.37000 -1.36130 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.74000 9.85000 -0.11000 -1.11675 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.36000 10.47000 -0.11000 -1.05062 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.11000 10.23000 -0.12000 -1.17302 摩根環球股票收益基金-累積型 10.83000 10.95000 -0.12000 -1.09589 摩根總收益組合基金-月配息型 9.23110 9.24640 -0.01530 -0.16547 摩根總收益組合基金-累積型 11.19050 11.20910 -0.01860 -0.16594 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 19.85000 20.01000 -0.16000 -0.79960 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71540 11.70660 0.00880 0.07517 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.94040 10.93400 0.00640 0.05853 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97550 9.96760 0.00790 0.07926 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07710 10.06950 0.00760 0.07548 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.46560 9.46000 0.00560 0.05920 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.62520 8.61840 0.00680 0.07890 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.80200 9.87070 -0.06870 -0.69600 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.91340 9.97970 -0.06630 -0.66435 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.25200 9.33530 -0.08330 -0.89231 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.44540 9.52750 -0.08210 -0.86172 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.97830 9.05920 -0.08090 -0.89301 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.16570 9.24530 -0.07960 -0.86098 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.85470 10.90710 -0.05240 -0.48042 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.62530 10.67810 -0.05280 -0.49447 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.88750 9.93380 -0.04630 -0.46609 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.24470 10.29410 -0.04940 -0.47989 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.01270 10.06250 -0.04980 -0.49491 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.32020 9.36390 -0.04370 -0.46669 聯邦金鑽平衡基金 19.63290 19.77150 -0.13860 -0.70101 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.88390 8.96460 -0.08070 -0.90021 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.22350 9.30430 -0.08080 -0.86842 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.86910 8.94960 -0.08050 -0.89948 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.20800 9.28860 -0.08060 -0.86773 聯邦貨幣市場基金 13.17310 13.17260 0.00050 0.00380 聯邦精選科技基金 10.05000 10.15000 -0.10000 -0.98522 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08800 16.09630 -0.00830 -0.05156 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.67200 11.77330 -0.10130 -0.86042 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.24780 11.34370 -0.09590 -0.84540 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.77640 10.86830 -0.09190 -0.84558 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74950 11.73870 0.01080 0.09200 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02950 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