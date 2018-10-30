美股盤中─道瓊上漲逾350點 華爾街試圖自10月跌勢中反彈

美國股市週一中場大幅走高，道瓊一度大漲逾 350 點，在本月沉重的跌勢中，投資人試圖東山再起。科技業大額併購案及銀行股強勁上揚，亦拉抬了股市氣氛。

台北時間 00:01

道瓊工業平均指數上漲 113.72 點或 0.46% 至 24802.03。

Nasdaq 指數上漲 19.26 點或 0.24% 至 7186.47。

S&P 500 指數上漲 20.05 點或 0.79% 至 2678.74。

摩根大通與高盛銀行股價均上漲逾 2%。花旗上漲 1.9%。

上週，道瓊下跌 3%，上週五大跌近 300 點。S&P 500 與 Nasdaq 上週亦分別下跌 3.9% 與 3.8%。

擔憂企業獲利成長與全球經濟可能減緩，使得本月股市大幅下跌。10 月，道瓊與 S&P 500 分別下跌 6.7% 與 8.8%，上週五收盤為止，Nasdaq 本月大跌了 10.9%。

分析師說，股市可能再度測試低點，10 月初預期的 V 型反彈，再度落空。通常，當消息面使得股市下跌，較易出現 V 形底部。但這次並非如此，股市先緩慢下跌，最終則全面潰堤，大幅下挫。

根據 Howard Silverblatt 的數據顯示，S&P 500 本月的跌勢，使得市值減少 2.141 兆美元。亞馬遜，微軟，臉書與蘋果股價本月均大跌。

今日歐洲股市大幅上漲，美國股市亦隨之走高。泛歐指數上漲 1.7%，德國 DAX 指數大漲逾 2%。

IBM 同意以約 340 億美元併購開放原始碼軟體公司 Red Hat，亦推升了美國股市。Red Hat 股價大漲近 50%，IBM 則下跌逾 2.5%。

