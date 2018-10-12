泰碩擬清算子公司蘇州笠谷 明年Q1停止營運

散熱模組與連接器廠泰碩 (3388-TW) 今 (12) 日公告，因持股 49% 子公司蘇州笠谷精密電機長期虧損，今日董事會決議通過，將於明年第一季結束營業，並進行清算，公司指出，由於以認列投資損失並提列呆帳，因此預計將對財務報表無損益影響數。

泰碩指出，蘇州笠谷因長期虧損，因此預計將於明年年 2 月 1 日，農曆年前停止生產，並於明年 03 月 31 日結束營業，隨後開始進行清算作業，但實際清算後淨值，還需待清算結束後方能確定。

至於對財務影響方面，泰碩強調，由於已全數將長期股權投資認列損失，各項債權也已提列呆帳，預計將對公司財務報表無損益影響數。

據了解，蘇州笠谷自 2014 年 6 月開始營運，係由泰碩與神崗商社、笠谷合資成立，其中泰碩持股 49%，成立時主要切入筆電及手持式產品輕薄金屬機殼應用市場，但因長期虧損終止營運。

而泰碩第三季隨著中興通訊重啟拉貨，整體營運恢復正常，在規模經濟及匯兌較有利的條件下，單季營運有機會挑戰歷史新高紀錄；法人預估下半年營運表現將優於上半年，今年整體獲利將優於去年。

泰碩第三季營收 10.13 億元，季增 37.3%、年增 17.4%，累計前 9 個月營收 24.75 億元，年增 12.3%。