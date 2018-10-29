【台新投信】美國REITs股利率高 為亂世中流砥柱

台新北美收益基金經理人李文孝表示，近半年來統計至 10/29，標普 500 指數累積漲幅 0.4%，MSCI 美國 REITs 指數累積漲幅達 3.47%，甚至近期美股震盪劇烈，而 REITs 卻逆勢上揚，展現相對抗跌實力。顯示在景氣循環的末端，REITs 開始展現爆發力了。統計 2005 年迄今十餘年，美國 REITs 平均股利率為 4.47%，高於其他市場 REITs 的 3.80%，較高的股利率為美國 REITs 提供具吸引力的條件，且目前評價仍然偏低，預計未來有較大表現空間。

李文孝進一步分析，從評價面來看，REITs 過去本益比都高於標普 500，但從 2016 年開始，REITs 評價低於美股，在 2018 年 8 月底觸底之後，REITs 評價逐漸拉高；此外，觀察資金面流向，雖然 REITs 主動型基金仍然流出，但是被動型 ETF 開始轉為淨流入，且最近一季 REITs 的資金流向已經轉為淨流入了，顯示市場投資風格已經慢慢轉移，具有防禦功能的 REITs 開始吸引投資人。

李文孝指出，短線美股回檔雖然對於 REITs 有影響，不過美債利率未能繼續向上， REITs 抗跌風格展現，短線需留意二個風險，一是因美股繼續修正而回檔，另一是美債利率繼續上揚而修正，因此短期內震盪會變大。不過目前淨值折價已逾一成，預期再跌空間有限。此外，月底將有 3Q 財報陸續公布，預期本次業績應該會維持前二季的動能，產業基本面已好轉，獲利成長性在美國景氣偏強下將持，建議投資人短線股價拉回優先加碼。

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