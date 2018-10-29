【安聯投信】基本、技術面等利基支撐 美股吸睛No.1

受到財報獲利不如預期、市場缺乏信心，加上美、沙兩國關係緊張、義大利預算問題等，致使美股再度出現較大波動，連帶拖累全球其他市場。美股雖震盪、但有賴基本面和技術面等支撐，仍相對有撐。根據美銀美林引述 EPFR 統計至 10 月 24 日當周，美股吸睛 17.57 億元居冠，其次為亞洲不含日本 (見表)。

在美股方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，近期市場波動加劇主要反映的還是諸多雜音和不確定性所帶來的缺乏信心，但回到基本面，美國或全球經濟都並非瀕臨衰退：聯準會和其他主要央行的政策仍然寬鬆，金融狀況也仍寬鬆。

在經濟數據方面，林素萍表示，美國第三季度 GDP 成長 3.5%，超過預期，得益於消費支出、企業補充庫存及政府支出增加。加之二季度成長 4.2%，成為 2014 年以來表現最好的連續兩個季度；美 10 月製造業採購經理人指數 PMI 從 9 月的 55.6 升至 54.7，創下兩個月高點。在消費者信心方面，據密歇根大學報告顯示，10 月份美國消費者信心略低於預期。

林素萍表示，儘管美股在 10 月間出現兩度較大跌幅，但從基本面來看，經濟復甦仍是一大支撐；另就技術面來看，相較於其他幾個主要市場，美股主要指數現處位置離關鍵支撐價位仍具相對優勢，顯示美元資產在基本面、技術面等的支撐下，仍相對較具投資價值。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期股市走勢震盪，主要原因為中美貿易的長線隱憂，美股震盪、部分第三季財報表現不如預期以及市場缺乏持股信心所致。現階段，國際股市對台股的影響是直接的，若要反市場而行，需視台股的基本面與籌碼面表現而定，外資動向仍是牽動市場氛圍的關鍵因素。

廖哲宏表示，短線上台股走勢仍無法脫離全球股市處於修正的格局，資金面的影響仍是關鍵因素。由於產業能見度欠佳，加上目前市場對於陸續公布的財報多抱高度關注，在消息明朗前，市場波動難免。

在後續觀察方向上，廖哲宏表示，上市股票可優先關注各產業龍頭走勢。電子指數的走勢亦是關鍵所在，因為這波跌勢的帶動，主要是電子股領跌，若能止跌向上，即可反映市場對於電子的悲觀意識已經轉淡。此外 OTC 指數是否不再破底，也可反映市場信心和籌碼面是否回穩。

展望後市，安聯投信表示，現階段投資人須審慎保守面對，但對後市仍不宜太過悲觀。一、美國長期公債的殖利率水準不會迫使投資人調整資產配置，減持股票並增持債券；二、貿易戰是痛苦的，但估計不會造成巨大的經濟代價；量化緊縮和美國利率上升正支撐美元，但預估美元今年僅升 7%。股票價格目前處於較高水位，但短期內企業盈利成長仍然強勁。美國公債殖利率穩定下來，可支持對前景樂觀的看法。

安聯投信表示，對國際投資人信心影響最大的將是政治與政策；英國脫歐；義大利、印度和中東局勢值得關注。就目前而言，近期美股受挫應屬正常震盪，歐洲和中國股市如今正處於或接近關鍵支撐水準，但以技術面觀察，美股並未達到令投資人擔心的水準。

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