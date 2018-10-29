【華冠投顧】盤後分析：弱勢反彈

劉彥良 分析師

受到陸股走弱的影響，台股開小高後震盪，終場留十字線，成交量僅 1054 億元，觀望氣氛仍重。上市櫃指數都小漲但漲跌家數比小於 1，說明權值股雖然表現不錯，但中小型股賣壓還是比較沈重，內資信心沒有回籠。

矽晶圓跌深反彈，環球晶 (6488)、中美晶(5483) 和合晶 (6182) 攻上漲停，但被動元件和 Mosfet 就表現平平漲跌互見。

近期來看，表現比較整齊的只有受惠特斯拉財報優於預期的相關概念股如和大 (1536)、貿聯 - KY(3665) 和康普(4739)，其他族群的漲勢通常難以延續，往往是一日行情。

跌深反彈股尤其是拉上漲停的，多數是隔日沖主力進場作價，隔天開高就要找賣點見好就收，如果隔天開低更是要立馬停損，要賣得比主力還快。不過這樣的交易策略其實相當辛苦，建議投資朋友還是多點耐性等待台股打出底型，再跟著法人進場買趨勢多頭的好股票。

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