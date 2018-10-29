【顧德投顧】大陸救市政策無力,貿易戰持續無解,台股逢反彈就減碼

◆盤勢分析

台股今天雖然沒有跟隨美國下跌, 但盤勢還是很弱, 在貿易戰無解下, 台股後市持續看淡, 短期雖然有反彈機會, 但是中長期來看一直都是持續偏空, 美中之間的歧見一直沒有消彌, 今天晚上要公布美國消費者物價指數, 11/1 要公布 PMI, 都是對總體經濟很重要的指標, 屆時可以持續觀察該指標的情況, 不過在中美貿易無解的情況下, 就算經濟指標變好, 對股市來說就會變成一個短期的利多, 如果貿然進場做多, 就很容易套牢, 所以這邊會建議等待經濟數據, 再來決定怎麼操作台股

今天矽晶圓反彈, 不過矽晶圓的產業看法不變, 因此就算短期上漲, 也不代表矽晶圓相關個股就會反彈, 而且矽晶圓相關股票, 其實股價還是不低, 其他偏空族群, 後面都還有大幅下跌的空間, 畢竟貿易戰無解, 整個全球的需求都會下滑, 成本會上升, 所以毛利及營收都會下滑, 所以各國政府才會一直反對貿易戰, 不過川普看來並沒有修正的打算, 因此, 隨著貿易戰不斷延燒, 台灣的外銷後面獲利越來越差是很可以確定的, 所以這邊一直建議投資朋友跟我們一起放空股市, 因為這樣你在股市真的落底時, 才有更多資金可以做多

王閔生 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估