滬指收跌2.18%上證50指數大跌逾3% 白酒股現跌停潮

週一(10月29日)，原本被市場寄予厚望的週一，沒想到大盤竟然走出了單邊下跌的走勢。

滬深兩市今日低開低走，滬指全天再現單邊下挫走勢，上證50指數大跌3.21%，受貴州茅台業績不及預期跌停帶動，釀酒、醫藥、家電等白馬股集體殺跌，今世緣、古井貢酒、海天味業、水井坊等多隻個股跌停，大金融板塊也集體低迷，招商銀行盤中一度大跌7%，大消費集體重挫，對場内資金情緒打擊較大。

截止收盤，滬指收報2542.10點，跌2.18%，成交額1225億;深成指收報7322.24點，跌2.43%，成交額1329億;創業板收報1250.48點，跌1.01%，成交額379億;今日北上資金淨流入29億元，其中滬股通淨流入27.32億元，深股通淨流入1.71億元。

從盤面上看，白酒、煤炭、自由貿易港、粵港澳大灣區、物流、煤化工等板塊領跌。滬深兩市僅ST概念等少數板塊上漲;

消息面上，證監會新聞發言人回應市場傳聞五隻“國家隊基金”已清盤：有關報道存在曲解，事實是相關機構持有的股票不但沒有減持，反而有所增加。

中金公司認為，近期政策調整力度加碼緩解投資者悲觀預期，帶來了一定力度的市場反彈。往前看，當前市場情緒、估值已經較為極端，逆週期政策和結構性改革仍在落實過程中，反彈可能一波三折但預計仍將持續。我們上週研究歷史上情緒和估值極端化之後的市場表現，顯示類似當前情況買入雖然不一定立刻有短期回報，但從中期的角度看獲取正收益的概率較大。