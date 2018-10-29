氣度非凡 華而不奢的透天豪宅

【文 / 住展雜誌】

歐洲古典的優雅外觀，融合日系園藝的美感，寬敞明亮的空間，無拘束地享受無壓的生活，感受與自然共存、清新典雅的起居環境。

「童話森林」是位於桃園市楊梅區三陽路的透天別墅社區莊園，地點鄰近楊梅高中、楊梅火車站、台六十六號快速道路，離塵卻不離城。開發基地廣達六萬多坪，地勢平坦、環境清幽，自然保護林及埤塘環繞整個社區，彷彿是與世隔絕的人間仙境。

「童話森林」共規劃了四十六戶獨棟透天，每戶地坪皆超過百坪且具備專屬的四面庭院及停車空間，內部空間一樓大多規劃為挑高的客、餐廳空間，一樓以上的空間則規劃為獨立的大套房，且配置私家電梯。此外別墅社區統一管理，附有休閒會館，內含游泳池、網球場等公共設施。無論是作為生活住家、渡假住宅、私人招待所，都相當合適。

華而不奢 清新雅致

提及豪宅、別墅，人們聯想到的往往是豪奢、華麗、高貴、極具重量感的形容詞。然而由新泰龍建設所興建的「童話森林」跳脫了如此的刻板印象，以清新典雅風格作為整間房屋的主題，創造出華而不奢，豪放、大器，更貼近人們生活，具生活感的高品質別墅。

本期要介紹的房屋是「童話森林」社區中最大的戶別，坪數為二百七十坪，室內格局為兩廳、六衛浴及五間大套房。該戶別墅的外觀是由淺米色系的天然花崗石搭配頂級磁磚及斜瓦所打造而成的，其色系的選擇以及建築物本身古典的結構，形塑出質感出眾的獨棟別墅，散發出大方、與世無爭的細膩氣息。

面對建築物右側為一平面停車庫，粉色系磁磚所舖砌而成的連接道路，與米色系的房屋搭配得相當得宜。整個房屋被綠油油的草皮、樹林給圍繞，空曠的戶外空間，使人感到無壓、清新、自然，更有種彷彿來到歐美山莊別墅的錯覺。細緻的田園景觀與日系的園藝設計，更畫龍點睛地襯托出房屋本身非凡的氣度。

色調明亮 清新有活力

一進到室內，迎接視線的是色調明亮、採光良好、挑高、寬敞、具有兩面大窗環繞的大客廳，展現出氣度不凡的氛圍。地板為具光澤的光滑石材，將燈光發散至整個空間，使整個空間彷彿被打亮一般。而客廳中最吸人目光的是那極具活力、鮮豔的橘色真皮沙發套組，將活潑有元氣的氣息帶入客廳空間中。客廳桌選用木製框架搭配透明玻璃，華而不奢，卻又有藝術品般的美。此外，客廳地板也鋪設了大片的灰色絨布地毯，使客廳顯得更加沉穩，重量彼此均衡。而大片的窗戶，也使居住在內的人們能夠與戶外的綠色世界連結。

餐廳與客廳以一面隔板相隔，延續客廳的整體風格，依然明亮、清新，但多了些典雅、現代感以及華麗感。懸吊的水晶吊燈為餐廳的主角，搭配金邊的天花板裝飾，使餐廳略顯貴氣，但又不會過度浮誇。餐廳後方為色調潔白的廚房，系統櫃、地板以及天花板都選用極具現代感的白色，將視覺感放大，也使廚房空間顯得優雅有質感。而天花板選用霧面的燈罩，使光線更能夠柔和地均勻擴散至廚房中。

有別於「童話森林」社區內的其他別墅，該戶一樓也設置規劃了一間臥室，方正的格局與明亮、現代的設計，選用米、灰、白色調為主，搭配與客廳相同的橘色真皮沙發，打造一間舒適宜居的套房。

自然無壓的生活空間

沿著大器感十足的光澤白色石階上至二樓，為一開放的休閒公共空間，一側設有大片的落地窗，另一側設有紅酒櫃和流理台，居住在此的人們能夠於此享受片刻的悠閒時光，享受紅酒、水果、小點或是至落地窗外的陽台感受周遭自然的氣息和絕美的景觀。此外，在這空間中也設置了許多極具藝術感的裝飾品、畫作、裝飾品陳列櫃，使該空間有當代藝術畫廊極具現代感卻又相當舒適的感覺。

二樓其他空間皆為空間極大的套房，其地板有別於公共空間所使用的光澤石材，套房內部地板選用實木長條木板，溫暖的木頭原色及紋路，將臥室空間的溫度提升，不僅更具有生活感，也創造出窩心的溫馨感。另外，兩片大面的落地窗，不僅景觀絕佳，也使居住在內的人們不會有被侷限住的感覺，同時也能夠享受與周遭自然環境融合共存、極度無壓的居住空間。在臥室電視牆的另一側再度設置了與客廳相同主題的橘色真皮沙發，使整間房屋維持一貫的活潑風格。另外，稍具重量感的絨毛地毯，雖然不是空間內的主角，卻完美得扮演襯托的角色，柔和了整體空間的空氣。

套房另一側設有獨立的化妝台、衣櫃、櫥櫃。選用典雅的純白色搭配低調奢華的金邊把手，放大了整體空間，也有種清新的感覺。浴室色調則以象牙白光澤地板、黑色石材流理台與浴缸外框所組成，搭配偏暖色系的燈光，使浴室空間極具質感有溫度，寬敞又穩重。

綜觀「童話森林」該棟別墅，整體風格維持一貫豪放、大方、大器，卻又有清新、自然、華而不奢又高貴、典雅的特色。多處的大面窗戶使室內空間能夠與戶外自然景觀互相結合共存，創造出無設限又無壓的舒適居住空間。而室內空間方正的格局設計與簡單完善的空間布局，也顯現出該棟別墅在生活實用機能性方面的價值。

設計檔案

房屋座落：桃園市楊梅區

房屋型態：透天獨棟別墅

設計坪數：270 坪

室內格局：5 套房、6 衛浴、2 廳

主要建材：德國進口 V&B 及 GROHE 衛浴設備、五金配件

投資興建：新泰龍建設

企劃銷售：新泰龍建設

接待電話：03-475-3377

接待中心地址：楊梅區三陽路 369 號

本文摘自 2018 年 10 月 5 日出刊之《住展雜誌》438 期設計與裝潢單元，同期內容除本文外，並有「保值宅六大指標」、「選舉紅包大放送 剪彩行情全面啟動」、「市長候選人 都更政見可行嗎」、「怎麼買房、換屋」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 438 期

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