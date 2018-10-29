國泰金發展資產產理三引擎 智能投資平台今正式上線

國泰金 (2882) 鎖定保險、銀行、資產管理為發展三引擎，整合集團全球投資、產品及智能演算技術專業推出「國泰智能投資」平台今日正式上線，該平台上架的 2,000 多檔基金標的，分類成股票、債券和混合資產三大資產類別，並透過相關係數分析，定義出 11 種子資產類別。為了發展資產管理業務，國泰金旗下國壽於 2014 年 11 月以 2.4 億美元 (約 72 億元新台幣) 併購美國康利資產管理(Conning Holdinging)100% 股權，以建構跨美、歐、亞的完整資產管理平台。



今日上線國泰智能投資平台結合國泰世華銀行投資研究團隊、產品團隊、國泰投信，以及美國康利資產管理，搭配香港金融科技公司 Quantifeed 所打造的智能演算技術，透過科技、大數據與精密演算法，有效避開市場及投資的盲點，協助各類投資人克服穩紮穩打達成長期投資目標。