電競與智慧音箱帶動 群電Q3三率三升 營業利益創新高 EPS 0.85元

受惠電競相關與智慧音箱等本業產品強勁的成長動能，群電 (6412) 第三季營收 89.96 億元，季增 17%，創下歷史新高，營業利益為 5.96 億元，同樣改寫歷史新高，年增 5%，較第二季成長達 194.2%，營業毛利為 13.86 億元，季增 36.4%。稅後淨利為 3.22 億元，季成長 44.1%。群電第三季每股盈餘為 0.85 元，比第二季成長 44.1%。至於第四季，法人預估，在電競與智慧音箱持續帶動下，第四季營收年增率將優於第三季的年增率 11.8%；預估第四季毛利率有機會接近第三季的 15.4%，但可能微幅下滑。 在本業表現優異帶動下，群電第三季的營益率較第二季大幅提升 4 個百分點，達到 6.6%。毛利率與淨利率同步成長，分別為 15.4%、3.6%，比第二季增加 2.2 及 0.7 個百分點。



群電今年前三季營收達 229.27 億元，年增 9.6%，為同期新高紀錄。今年前三季的每股盈餘達到 1.99 元。



電競產業發展熱潮不減，加上換機需求與政策支持，推升上季電競相關產品強勁的成長動能。群電第三季電競相關產品營收年成長達倍數以上，季成長達約兩成。



此外，語音助理的應用愈益普及，透過語音控制的智慧音箱市場，今年以來持續穩定成長。受惠該市場穩健的成長動能，群電上季智慧音箱的相關營收，年增與季增均達到四成以上。



法人表示，預估消費市場對電競相關與智慧音箱產品的需求可望延燒到第四季，進一步帶動群電本業產品的成長力，預估群電本季營收可望較去年同期成長兩位數，推升全年營收再創新高。

