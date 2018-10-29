匯控(00005-HK)預期信貸損失準備總額大致維持在今年初水平

匯豐控股(00005-HK)公布截至9月底止第三季業績中提到，經調整預期信貸損失／貸款減值及其他信貸風險準備經調整預期信貸損失為9億美元，主要與零售銀行及財富管理業務的8億美元準備有關，尤其是就墨西哥無抵押貸款結欠提撥的準備，以及為英國和香港無抵押貸款提撥的準備。預期信貸損失準備總額大致維持在2018年1月1日的水平，原因是新撥準備大致上抵銷了主要來自撇賬的撥回。

工商金融業務的預期信貸損失為3億美元，主要來自土耳其、阿聯酋及墨西哥多個行業，亦包括就亞洲少數客戶提撥的準備。部分準備被環球銀行及資本市場業務的1億美元撥回淨額所抵銷，主要與美國少數客戶有關。此外，企業中心與既有信貸組合有關的預期信貸損失撥回淨額為1億美元。

集團於期內提撥準備，反映對關稅及其他貿易限制持續升級的憂慮，尤其是對香港零售銀行及財富管理業務、工商金融業務和環球銀行及資本市場業務的影響。2017年首九個月的經調整貸款減值及其他信貸風險準備為11億美元，主要與零售銀行及財富管理業務的8億美元準備有關，其中包括對墨西哥的貸款減值及其他信貸風險準備，反映該集團在無抵押貸款業務方面的策略性增長、拖欠情況增加，以及就英國就無抵押貸款提撥的準備。

工商金融業務於2017年首九個月的貸款減值及其他信貸風險準備為3億美元，包括就香港和中東及北非不同行業少數客戶提撥的準備，但當中部分被加拿大及美國的撥回淨額所抵銷。