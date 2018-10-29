長城汽車開盤挫近1成 Q3稅後盈餘暴跌5成 慘遭投行砍目標價

長城汽車 (2333-HK) 第三季稅後盈餘較去年同期暴跌 50%，慘遭多間投行看空，股價今 (29) 日開盤大跌 9.44%，截至發稿，跌幅收斂至 7.19%，報港幣 4.13 元。

圖：新浪財經

長城汽車公告，今年前三季公司營業總收入達人民幣 666.45 億元，年增 5.07%，其中營收人民幣 655.13 億元，年增 40%；稅後盈餘人民幣 39.27 億元，年增 36.36%。但第三季稅後盈餘僅人民幣 2.31 億元，較去年同期暴跌 50%。

從車型銷量上看，9 月長城汽車總銷量為 86723 台，年減 15%，其中哈弗 SUV 累計 61610 台，年跌 20.76%；WEY 品牌 4 款車型 VV5、VV6、VV7 以及 P8，9 月累計銷量為 10596 台。

在「以買換市」戰略下，核心車型哈弗 H6 9 月銷量為 35499 台，月增 33%。長城汽車在官網表示，9 月初長城汽車率先發起了「純自主迎貿易戰」的促銷活動，包括全新 H6、新 H6 Coupe、H6 運動版、H4、H2、H2s 等在內車型的最高讓利達人民幣 2 萬元。

統計顯示，長城汽車 7 月銷量年增率大減 21.33%，8 月年增率減 12.99%，9 月年增率減 15%。前 9 個月累計銷量為 67.67 萬台。

除銷量連番下跌外，長城汽車的口碑最近也遭遇嚴重危機。10 月 18 日，長城汽車發佈官方聲明稱，長城汽車遭到持續、大量的惡意攻擊和抹黑，有企業通過組織大量的文章及評論來抹黑長城汽車及旗下產品，存在明顯有組織、有預謀、目標明確的「黑公關」跡象。

長城汽車公關部負責人對外表示，已向警方報案並向網信管理部門實名舉報申請調查。

第三季業績不理想，多間投行看空長城汽車，其中匯證將其目標價由港幣 4.8 元下調至港幣 3.5 元，評級由「持有」降至「減持」；富瑞由港幣 8.3 元下調至港 4.3 元，評級由「買入」降至「持有」；摩根大通由港幣 5.5 元下調至港幣 3.5 元，評級由「中性」降至「減持」。