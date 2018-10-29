〈財委會視察證交所〉今年新掛牌家數目標可達標 立委憂台資本市場恐面臨邊緣化危機

今年上市櫃公司首次掛牌的目標家數 100 家可望達標，金管會主委顧立雄今 (29) 日表示，今年上市新掛牌公司可望達 28 家、上櫃新掛牌有 30 家，另外，興櫃掛牌可望超過 42 家，今年 100 家新掛牌目標可望達標；不過立委擔憂，台股資本市場恐面臨邊緣化的危機。

顧立雄今天陪同立法院財委會前往證交所進行業務考察，他在會前受訪時，針對媒體提問今年上市櫃 100 家目標做上述回應，顧立雄並表示，對於上市櫃要在兩年內達到 100 家的目標，如果今年上市櫃新掛牌已達 58 家，明年可望考慮調高目標。

對於要在兩年達到上市櫃新掛牌 100 家目標，媒體提問，如果今年上市櫃掛牌已經達 58 家，明年只要 42 家達標，是否會給外界上市櫃掛牌「衰退感」？顧立雄表示，金管會每年都會檢視年度目標，如果今年 58 家，明年不排除調高新上市櫃目標家數。

但立委郭正亮認為，金管會訂定年度上市櫃連興櫃新掛牌家數要 100 家，但港股去年就有 174 家公司掛牌，籌資總額高達 4,936 億台幣，但台灣去年上市籌資總額僅 148 億，台灣這幾年不但 IPO 家數減少，籌資規模也在縮減，其中上市公司平均僅 4.6 億、上櫃只有 2.7 億。

郭正亮說，2000 到 2009 年台股掛牌規模超過百億元的案件還有 14 件，2010 到 2018 年只剩下 7 件，股后漢微科賣給荷蘭，轉向到納斯達克上市，很可能就是考量台股能量逐漸萎縮，資金池不夠大。

郭正亮指出，和鄰近亞洲股市相比，台灣資本市場恐將面臨「邊緣化」的危機，今年也只有上海商銀唯一規模超過百億的 IPO 籌資案，現在台股本益比平均 15.5 倍，低於港股、深圳與上海股市；以鴻海 FII 為例，在台灣掛牌本益比 10.75 倍，但到上海 A 股掛牌就有 17 倍。

證交所總經理簡立忠則回應，台灣許多上市公司，例如鴻海、台積電、大立光等剛開始掛牌時資本額不大，但掛牌後科技股規模達到 50% 以上，籌資規模就有機會放大。