A股分化滬指大跌1.47%創指微跌0.08% 白酒股領跌

今日早盤，滬深兩市股指雙雙低開，兩市整體呈現出震蕩走低的狀態。受消費、金融板塊回調影響，上證50一度跌近3%，滬指持續震蕩下行;創業板指走勢獨立於主板，下探後快速回升，科技股有所表現，帶動創業板指拉升翻紅，在平盤線附近維持震蕩走勢，市場結構分化較為明顯。白酒板塊今天領跌市場，科技股相對較強。貴州茅台早盤跌停，股價創一年新低。

截止午間收盤，滬指收報2560.74點，跌1.47%，成交750億;深成指收報7377.63點，跌1.69%，成交額823億;創業板收報1262.17點，跌0.08%，成交額227億。

截止10月29日11:30分，滬股通資金淨流入19.06億元;深股通資金淨流入1.61億元;

從盤面上看，回購概念股集體大漲，ST、養殖業、國產軟件、網絡安全等板塊漲幅居前，受龍頭貴州茅台開盤跌停影響，白酒股全線大跌，自貿港、煤炭、物流、粵港澳等板塊跌幅居前。

市場分析認為，近期多因素疊加緻白酒權重股出現大幅調整。一是市場上出現了白酒行業稅收政策調整的傳聞。但在目前經濟環境下，白酒上調消費稅概率較小。二是10月22日基本醫療衛生與健康促進法草案二度提交全國人大常委會審議，二審稿中國家將加強對公民過量飲酒危害的宣傳教育，禁止向未成年人出售煙酒。不過，白酒消費中未成年人消費佔比極低，此次二審稿的修訂對白酒市場需求的實質影響較小。三是隨著季報的披露，市場對白酒景氣週期能否持續存在分歧，機構集體調倉或者被動減倉都會放大白酒板塊的指數波動。在市場情緒比較低迷的情況下，板塊估值會受到一定壓製。

中金公司認為，近期政策調整力度加碼緩解投資者悲觀預期，帶來了一定力度的市場反彈。往前看，當前市場情緒、估值已經較為極端，逆週期政策和結構性改革仍在落實過程中，反彈可能一波三折但預計仍將持續。我們上週研究歷史上情緒和估值極端化之後的市場表現，顯示類似當前情況買入雖然不一定立刻有短期回報，但從中期的角度看獲取正收益的概率較大。