【異動股】白酒股午後現跌停潮 五糧液(000858-CN)等10餘股跌停

午後，滬深兩市29日繼續震蕩走低，滬指跌超2%，深成指、中小板指跌幅均超2%，創業板指跌近1%，上證50指數跌幅超3%。

盤面上看，白酒股上演跌停潮，截止發稿，今世緣(603369-CN)、貴州茅台(600519-CN)、舍得酒業(600702-CN)、洋河股份(002304-CN)、古井貢酒(000596-CN)、伊力特(600197-CN)、口子窖(603589-CN)、山西汾酒(600809-CN)、五糧液(000858-CN)、水井坊(600779-CN)等12股跌停，保險、煤炭、食品飲料、銀行、地產、有色、醫藥等板塊均大幅下挫。

市場分析認為，近期多因素疊加緻白酒權重股出現大幅調整。一是市場上出現了白酒行業稅收政策調整的傳聞。二是基本醫療衛生與健康促進法草案二審稿中國家將加強對公民過量飲酒危害的宣傳教育，禁止向未成年人出售煙酒。三是隨著季報的披露，市場對白酒景氣週期能否持續存在分歧，機構集體調倉或者被動減倉都會放大白酒板塊的指數波動。在市場情緒比較低迷的情況下，板塊估值會受到一定壓製。大方向看，政策底基本確定，投資者無需過度悲觀。不過，上週權重股輪流拉漲，熱點板塊輪動難以形成合力，所以對當前的行情還應謹慎對待。