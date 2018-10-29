10月投資股票信心創逾1年半新低 連5月偏悲觀

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布 10 月消費者信心指數 (CCI) 調查的總數為 81.95 點，較上月下滑 1.52 點，創 2017 年 9 月以來低點；其中，六項指標全數下降，又以「未來半年投資股票時機」降最多，創 2017 年 2 月以來新低，也是連 5 月傾向悲觀，顯示 10 月的股災嚴重衝擊大眾的投資信心。

台經中心指出，本月下降幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為 85.30 點，較上月下滑 5.20 點，其次分別為「未來半年國內就業機會」100.90 點，月減 1.10 點。

「未來半年國內經濟景氣」調查結果為 81.90 點，較上月下降 0.80 點；「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年購買耐久性財貨時機」均較上月下滑 0.75 點，分別來到 86.65 點、90.40 點。

而下降幅度最小的指標為「未來半年國內物價水準」，調查結果為 46.55 點，月減 0.50 點，雖在各指標中下滑最少，但已是連 8 個月低於 50 點。

從絕對水準來看，僅有「未來半年國內就業機會」為樂觀指標。

另外，在「目前健康狀況」指標中，調查結果為 133.90 點，月減 1.55 點，顯示民眾對自己健康呈現樂觀；而「預期健康狀況」指標 108.85 點，月減 0.75 點，仍呈現樂觀。