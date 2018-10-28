〈台股風向球〉空方炮火猛 多頭做困獸之鬥 滾動熊市降臨

台股加權指數上周跌點多達 430 點，10 月以來已跌掉共 1517 點，跌幅 13.78%，創 2008 年 9 月以來最大單月跌幅，有資深操盤手已對此直言，上方套牢籌碼龐大，而外資到年底前很顯然不玩了，滾動式熊市確立，不過，市場並非只有壞消息，川習會 11 月有望登場，不排除減緩下周空頭氣勢，整體來看，市場風險意識高，但部分多頭不死心伺機搶反彈，空方卻又繼續加壓，也使操作難度相當高。

可觀察到，上一次市場恐慌氣氛高度瀰漫的時點落在 2015 年，全年高低點差多達 2800 點，當時是市場陷入中國經濟恐硬著陸的壓力，資深經理人對此說明，當時不像 2008 年金融海嘯風聲鶴唳，修正過後，成功走出逾 2 年的多頭。

而這一次，市場同樣籠罩著許多的不確定性，就當時的跌點來看，台股恐怕還有得跌，然而，市場上之所以還有看好反彈的多方存在，在於目前的重挫壓力實際上並無明確的震央。

也就是說，貿易戰一開始是來自政治理由，而各國央行正緩步隨著美國聯準會腳步升息，代表經濟還沒有差到央行又必須靠著極寬鬆的政策來救，市場大幅修正過後，不見得就代表金融危機山雨欲來。這也是為何部分多方不死心反而想危機入市。

從外資布局來看，10 月以來賣超逾 1500 億元，權值股慘遭大提款，除了元大台灣 50 遭賣 24.5 萬張，台積電遭賣 20 萬張最多，其次有旺宏、鴻海和聯電均賣超逾 10 萬張，台新金、新光金、開發金和中信金賣達 9 萬餘張，反觀外資買超最多是富邦 VIX 近 45 萬張，元大台灣 50 反 1 9.7 萬張，對後市看法明顯市偏空。

即便至上周五外資期貨淨多單小幅加碼 757 口至 38403 口，但避險作用較多，不至於解讀為外資回流。

有市場主力坦言，「做股票那麼久沒那麼怕過」，過去全球寬鬆貨幣政策讓太多熱錢流出，現在看到的是「大家搶著收，不收不行」，表態相當警戒。

當多數投資機構都在建議投資人應多看少做，就成了市場一股主流，在外資買盤未明顯增強前，若散戶無法及時對訊息面做反應，還是別急著搶反彈，因為就連法人機構也忙於分析紛亂的市場訊息，甚至陷入加碼攤平或認輸出場的兩難。