台股盤前─日韓股反彈甩開美股壓力 超跌反彈可期 惟警戒回測壓力

台股加權指數上周五 (26 日) 終場下跌 31.61 點，失守 9500 點心理大關以 9489.18 點作收，而美股四大指數也全面走跌，道瓊指數下挫近 300 點，不過，今 (29) 日開盤前，可觀察到亞股再次反彈，日股反彈多達 1%，而韓股也漲 0.5% 左右，法人認為，短線台股已超跌，再加上國安基金待命，超跌後反彈可期，不過，盤勢尚處空頭格局，仍要留意盤中回測的壓力。

三大法人上周五合計賣超 32.9 億元，其中，外資和陸資賣超 23.46 億元、自營商賣超 9.90 億元，僅投信買超 0.46 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2075 口至 10968 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 757 口至 38403 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1134 口至 3468 口。

美股方面，隨著大型科技企業財報營收令人失望，科技股領跌，美股道瓊指數下跌 296.24 點或 1.19%，收 24688.31 點；那斯達克指數下跌 151.12 點或 2.07%，收 7167.21 點；S&P500 指數下跌 46.88 點或 1.73%，收 2658.69 點；費城半導體指數下跌 20.21 點或 1.72%，收 1153.00 點。

台股 10 月以來跌點已超過 1500 點，勞退基金的 420 億元緊急撥款，其中，140 億元給 7 家代操投信，要求限期 3 日內全數進場，標的以「台灣永續指數成分股」為主，使台積電、鴻海、聯發科、南亞、國泰金、富邦金、中華電、中信金、統一和中鋼等成為「勞退概念股」。

美律今日舉行法說會，由於已公布第 3 季每股純益 (EPS)4.21 元，較上季的 0.38 元大幅成長，法人聚焦本季展望和蘋果聲學元件出貨概況。

近來法說密集開跑，10 月 31 日櫃買業績主題發表會，首發包括有牧德、環球晶等。

同時，友達、聯發科和華邦電也將於本周舉行法說會，各界都在密切觀察美中貿易戰下，各大廠釋出的景氣展望。

全球前三大自行車展「第 31 屆台北國際自行車展」將於 10 月 31 日登場，媒合商機可期相關台廠包括巨大、美利達等短線受到關注。

整體來看，目前台股仍處於空方趨勢，法人籌碼中性偏空，還是要注意盤中快速回測，而接下來法說密集登場將左右多空的布局力道。